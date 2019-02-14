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20 идей по развитию России
Автор Сергей Бухранский

Уход за авто: спирт для "дворников" даёт им шанс протянуть ещё несколько месяцев

Авто

Уборка автомобиля — дело трудоемкое и затратное. Конечно, можно обратится к профессионалам и получить идеально чистую машину. Но эта услуга довольно дорогая и позволить себе делать ее часто многим не по карману. Однако используя подручные средства, вполне можно держать своего "железного коня" в идеальном порядке.

Уход за авто: спирт для "дворников" даёт им шанс протянуть ещё несколько месяцев

Резиновый скребок против шерсти

Владельцы автомобилей с текстильным салоном знают, что шерсть животных невозможно вычистить даже самым крутым пылесосом. Это совершенно не проблема, нужно достать из багажника резиновый скребок для обледеневших и мокрых окон. С помощью резинового скребка шерсть с сидений очистится за считанные минуты.

Заглушка на магнитолу

Хотя на дворе и 21 век, но магнитолы до сих пор в цене у автоворов. Простым, но очень эффективным способом избежать кражи будет заглушка на магнитолу, сделанная из коробки от DVD-диска. Нужно только снять размеры и вырезать нужную заглушку ножницами.

Мусорный контейнер

Как и дом, машина — это место, где мы проводим много времени. Часто стоит вопрос о том, куда выбросить тот или иной мусор. Понятно, что обычная "свинья" просто выбросит мусор в окно, но для нас это не выход. Всегда стоит возить в машине небольшой мусорный контейнер, который нужно время от времени очищать.

Пищевая сода на сиденьях

Если в машине стоит неприятный запах, исходящий от сидений, то и это не проблема. Перед тем как пылесосить, щедро посыпьте сиденья пищевой содой и подождите около получаса. Все запахи впитает сода и только остается собрать ее пылесосом.

Контейнер для ванных аксессуаров

Любители перекусить в машине часто сталкиваются с проблемой, что еда или напитки переворачиваются и проливаются/просыпаются на сиденье. Для таких случаев стоит приобрести контейнер для ванных аксессуаров, который отлично разместит всю еду, особенно напитки.

Зубная паста для фар

Со временем, автомобильные фары тускнеют. Это не повод бежать в автомагазин. Просто нанесите на фару щедрый слой зубной пасты и хорошо натрите ее хлопковой тканью. Мелкие абразивные частички пасты придадут фарам вид как из салона.

Малярная кисточка для дефлекторов

Главный пылесборник в автомобиле — это его дефлекторы. Казалось бы, очистить их не получится, но на помощь приходит обычная малярная кисточка.

"Великая вэдэшка" от птичьего помёта

Иногда птичий помет настолько въедается в кузов, что его не берёт ни один напор воды с любым моющим средством. Но тут можно легко решить проблему с помощью "великой вэдэшки" (WD-40). Просто сбрызните загрязнение и протрите влажной тряпкой через пять минут.

Спирт для "дворников"

Кажется, что пришло время выбросить старые дворники, но для начала протрите их обычным спиртом. Говорят, что это подарит дворникам дополнительные месяцы жизни.

Кондиционер для волос для полировки авто

На полировку салона нет времени, тогда помойте машину с кондиционером для волос. В его составе много воска и ланолина. После такой мойки машина будет блистать как в автосалоне. Кстати, там так и делают.

Фото: 1GAI. ru

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