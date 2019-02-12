В холодном климате двигатель никогда не следует охлаждать: полезные советы, как завести авто в мороз

Основной проблемой автомобилиста зимой становится запуск автомобиля. Существует ряд причин, по которым пуск двигателя может быть затруднен. Ищем пути предотвращения и изучаем мнения специалистов в нашей сегодняшней статье.

Причины

Может быть несколько причин затруднений с запуском авто, но выделим самые распространенные.

Аккумулятор

В холодную погоду мощность аккумулятора снижается на 15-20%, что вызывает проблемы с заводом двигателя. Ситуация ухудшается, если автомобиль используется для поездок на короткие расстояния и часто стоит в пробках.

Моторное масло

Неправильная вязкость моторного масла говорит о том, что вы купили некачественный продукт, который неполноценно смазывает детали. Также это проявляется, если вы долго не заменяли масло в двигателе.

Топливо

Случайно попавшая в топливный шланг вода в холодную погоду может замерзнуть и тем самым разорвать шланг, что сделает поездку на автомобиле невозможной.

Забитые льдом сопла в карбюраторе могут привести к его неисправной работе. Это часто случается в холодную погоду с автомобилями, не оснащенными инжекторным впрыском топлива.

Меры по предотвращению

Предотвратить проблему в данном случае дешевле и проще, чем решать ее, поэтому соблюдайте следующие правила.

Защищайте авто от мороза и снега

Гараж, закрытая парковка, навес как минимум защитят от снега, а как максимум уберегут вас от проблем с маслом и аккумулятором. Это достаточно затратный, но верный способ уберечь любимый автомобиль от поломок.

Пользуйтесь качественным маслом

Прочтите руководство по эксплуатации вашего авто и выясните, какое масло рекомендует производитель. Покупайте проверенные современные синтетические моторные масла.

Используйте качественное топливо

Так вы избежите проблем с двигателем, а если всегда будете держать бак полным, то и с водой в шланге не столкнетесь.

Советы специалистов

В холодном климате двигатель никогда не следует охлаждать. На ночь необходимо накрыть двигатель фольгой, чтобы сохранить тепло. Нижнюю часть капота можно утеплить при помощи огнеустойчивых материалов, чтобы легче завестись утром. Специалисты также советуют использовать специальный прибор для нагрева аккумулятора, чтобы облегчить запуск автомобиля.

Незамерзайка играет важную роль в работе двигателя в минусовую температуру. Она сохраняет его в исправном состоянии зимой, не давая замерзать. По этой причине к выбору антифриза стоит подойти с умом и исходя из климатических особенностей своего региона.

Еще один совет для тех, у кого не получается завести автомобиль зимой. Перед тем как запустить двигатель, выжмите педаль сцепления до упора и не отпускайте, пока двигатель не заработает должным образом.

Заключение

Детали автомобиля имеют особенность изнашиваться и портиться под воздействием низких температур, поэтому следует содержать автомобиль в правильных условиях и использовать качественные продукты.