Автомобильный аккумулятор: все что вы должны знать

Ранее мы ответили на первую часть вопросов, касающихся аккумуляторов и их использования в разное время года. В текущей статье предлагаем ознакомиться с остальными распространенными вопросами и мифами вокруг этой темы.

Читайте начало: Вопросы и ответы про автомобильные аккумуляторы

Можно ли заряжать АКБ, не снимая клемы?

По сути дела все зарядные устройства подают такое же напряжение, как и стандартный генератор транспортного средства, а это значит, что никакого вреда электроника, установленная в машине, не получит. Кроме того, в общем понимании она (учитывая основное — блоки управления мотором и трансмиссией) обесточена, ввиду извлеченного ключа зажигания и неработающего главного реле. Проще говоря, после того, как машина заглушена, можно начать процедуру зарядки аккумулятора, не снимая клемы.

Важно помнить, что в данном случае должно применяться исправное современное устройство для зарядки, так как оно при возникновении непредвиденных обстоятельств, способно отключить подачу тока к клемам.

Существует ли вероятность отравления при зарядке батареи дома?

Кроме водорода из АКБ при подключении к сети выделяются и прочие газы, которые являются токсинами для нашего организма, сюда входит и сернистый газ. Но здесь стоит понимать, что речь идет не о ежедневной и крупной зарядке, а о двух-трех разах за зиму, в данном случае синтезируемые батареей газы могут вызвать только головную боль.

Естественно, это не значит, что ставить АКБ заряжаться можно хоть около своего спального места. Но если, ввиду каких-то причин у человека нет возможности установить аккумулятор на зарядку в коридоре или прихожей, то ничего опасного для жизни и здоровья не случится. Чтобы еще больше снизить риск рекомендуется открыть окна или форточки на проветривание.

Стоит отметить, что гораздо опасней (но не для человека, а для интерьера) небольшие пары серной кислоты, которые в скудном объеме могут транспортироваться из банок батареи с выделяющимися при "кипении" газами. В областях, находящихся около АКБ, эти пары могут повредить мебель или ковер из натурального материала.

Опасно ли "прикуривание"?

В ситуации, когда АКБ полностью разряжен, например, при включенной магнитоле или фарах, плотность электролита стремительно снижается, ввиду чего он просто замерзает. В процессе охлаждения электролит расширяется, видоизменяя пластины и раздувая бока корпуса. Что же будет, если такой аккумулятор "прикурить"?

Летом ничего страшного не произойдет, а вот зимой все обстоит иначе. Если севшую батарею снять и принести в квартиру для отогрева, а потом уже поставить заряжать, то шанс на дальнейшее будущее у нее есть. К сожалению, так поступают единицы. Чаще всего автомобиль "прикуривают" и сразу пускаются в путь. Чем это чревато? АКБ начнет потреблять чрезмерное количество тока от генератора, учитывая, что внутри нее больше половины электролита находится в состоянии льда. По сути, рабочая деятельность держится на 1/3 части аккумулятора. От массивных зарядных и пусковых токов происходит слияние сепараторов, что влечет за собой прорастание шунтов — проводники тока из дендритов, которые замыкают пластины друг между другом.

Ввиду происходящих процессов, в большинстве случаев АКБ перестает держать заряд и просто уже становится ненужным хламом.

Фото превью: kolesa.ru