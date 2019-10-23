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Автор Ксения Семенова

Вопросы и ответы про автомобильные аккумуляторы

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Большинство автолюбителей в зимнее время года страдают от одной и самой главной проблемы — аккумулятор. И так уж повелось, что каждый год у людей возникает все больше вопросов на эту тему. Ввиду этого мы собрали самые распространенные вопросы, на каждый из которых ответим в текущей статье.

На протяжении какого времени можно не заводить авто?

Многих людей волнуют вопросы: можно ли улететь в отпуск и оставить машину на парковке? Если припарковать авто и уйти, а спустя пару недель вернуться, получится ли завести своего "железного коня"? Чтобы ответить на эти вопросы необходимо провести простой арифметический расчет.

В случае, когда электрика в машине находится в идеальном состоянии и впустую не потребляет ток, то остается два главных "паразита", проблемы с которыми встречаются в основном у всех — сигнализация и магнитола. Среднее количество поедаемого электричества достаточно приличное: сигналка — почти 30 мА и аудиосистема — 20 мА.

Что необходимо сделать? Провести замер потребляемого тока от аккумулятора транспортным средством в режиме спокойствия. Например, на выходе получается 50 миллиампер. Решаем пример: 50 мА тока = 0,05 А·ч расхода. Умножаем на 24 часа в сутках и, допустим, 14 дней — выходит около 17 А·ч утрачивает аккумулятор за все время простоя, не беря в расчет саморазряд.

Что же имеем на выходе? В летнее время при исправном автомобиле и полностью заряженной батареи завести машину можно будет без труда. Зимой ситуация обстоит иначе и не в положительную сторону. Спустя 14 дней автомобиль вряд ли получится завести без подзарядки.

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Если дома заряжать аккумулятор, то не получится ли взрыв?

Существует убеждение, что проводить процедуру зарядки аккумулятора в домашних условиях — опасно. На самом деле вероятность взрыва все-таки есть, а происходит это из-за образующегося водорода, который при совокуплении с кислородом создает гремучий газ. Здесь важно понимать, что для взрыва содержание водорода должно быть свыше 4% от общего количества воздуха в комнате.

Чтобы сложилась такая ситуация, батарее необходимо простоять на зарядке в маленькой и непроветриваемой комнате на протяжении нескольких дней. Кроме того, по сути дела при зарядке составляющая водорода от общего объема газов, образуемых аккумулятором, очень мала — меньше 10%.

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Почему в зимнее время года нужно подзаряжать АКБ не только в машине?

Ни для кого не секрет, что при ежедневных коротких дистанциях езды, например, "дом-работа-дом", генератор не может до конца восполнить утрату энергии. Ввиду этого, со временем АКБ теряет емкость, учитывая идеальное состояние электрооборудования.

В летнее время года батарея обладает способностью при длительной езде набирать полный процент заряда, а вот зимой уже так не получится. Подобная ситуация происходит из-за медлительной работы всех процессов при минусовых показателях термометра.

Чтобы полностью зарядить аккумулятор, следует занести его в теплое помещение и подключить к питанию до достижения 100% значения. Осуществление данных действий хотя бы пару раз на протяжении зимы гарантирует исключение проблем с холодным запуском двигателя.

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Фото превью: virtnn.ru

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Вопросы и ответы про автомобильные аккумуляторы
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