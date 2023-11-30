КВС: пилоты не расскажут пассажирам о проблемах в полёте

4:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пилоты и бортпроводники никогда не расскажут пассажирам лишнего во время сложных или аварийных ситуаций, чтобы не спровоцировать панику на борту — так прокомментировал Pravda. Ru популярный в соцсетях вопрос пассажиров (и аэрофобов) действующий КВС одной из российских авиакомпаний Николай А.

Фото: flickr. com

При этом пилот отметил, что пассажирам всегда сообщается информация, благодаря которой они могут обеспечить свою безопасность, а также информация о возможной задержке рейса в небе.

Кроме того, некоторые пилоты комментируют те моменты полета, которые могут напугать или порадовать пассажиров.

"Если самолет совершает аварийную посадку, экипаж безусловно предупредит пассажиров о ней, покажет, какие позы нужно занимать, что убрать — чтобы они не получили травм при возможном резком торможении, динамических маневрах. Также если мы понимаем, что нам нужно сбрасывать горючее или ждать открытия аэропорта на эшелоне (в небе) — мы предупредим (возможно, у людей планы, "стыковки", и т. д. — чтобы они знали)", — делится командир воздушного судна.

При этом на вопрос, сообщат ли пассажирам о том, что у самолета почти не осталось топлива для попыток посадки в плохую погоду (как это было в мегашторм в Сочи) или отказе гидравлических систем (как это было с недавней посадкой на пшеничное поле в Новосибирской области) первый пилот ответил категоричным "нет".

Не скажут об этом и бортпроводники, более того — в социальных сетях давно популярен мем (пилот назвал его "логичным") о том, что "настоящая стюардесса улыбается до конца".

"А зачем? Чтобы что? Чтобы пассажиры начали паниковать, плакать, кричать, молиться? Пытаться (бывает и такое, хотя это технически невозможно) открыть двери в полёте?" — задал он рациональный вопрос.

"Пассажиры чем-то смогут помочь пилотам, прибегут давать правильные советы, починят неполадку, либо нальют горючее в баки, совершат правильно посадку? Нет. Зачем тогда им знать технические подробности, которые являются нашей заботой? Нас учили с этим справляться, их — нет", — делится КВС.

Лётчик также пояснил, что по правилам всех авиакомпаний мира нельзя сообщать пассажирам, например, о полученной записке или сообщении про якобы бомбу на борту или террористе в салоне.

Причина логичная — на борту могут случиться и паника, и попытки "особо умных" вычислить террориста или обезвредить бомбу (если она действительно есть), и т. д.

"Некоторые пилоты умеют и любят общаться с пассажирами (по громкой связи), рассказывая им про полет, объясняя какие-то важные, интересные или пугающие моменты, некоторые ограничиваются "кэпитан спикинг" (речью-брифингом перед полетом), некоторые в полете рассказывают обязательное "заняли эшелон, температура, скорость, планируем прибыть в…, пролетим то-то и то-то", — поясняет Николай А.

"Лично я рассказываю, что может быть турбулентность и надо быть пристёгнутым, что она — не опасна (если не влететь в грозу, что почти нереально) для самолета, он ещё и не на такое рассчитан, предупреждаю о красивых рассветах или закатах", — делится пилот.

"И, например, когда мы совершили посадку и едем к телетрапу, я всегда предупреждаю — не надо вскакивать до полной остановки и снимать вещи с полок. Раньше, чем откроются двери, никто не выйдет. Но если потребуется резкая остановка — я-то остановлю наш многотонный самолет как вкопанный, а пассажиры — полетят, получая травмы, об этом я и говорю", — заключил пилот.

Также пилот поделился интересными "фишками" и "ритуалами" летного состава: