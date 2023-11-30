Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

КВС: пилоты не расскажут пассажирам о проблемах в полёте

4:35
Происшествия

Пилоты и бортпроводники никогда не расскажут пассажирам лишнего во время сложных или аварийных ситуаций, чтобы не спровоцировать панику на борту — так прокомментировал Pravda. Ru популярный в соцсетях вопрос пассажиров (и аэрофобов) действующий КВС одной из российских авиакомпаний Николай А.

КВС: пилоты не расскажут пассажирам о проблемах в полёте
Фото: flickr. com

При этом пилот отметил, что пассажирам всегда сообщается информация, благодаря которой они могут обеспечить свою безопасность, а также информация о возможной задержке рейса в небе.

Кроме того, некоторые пилоты комментируют те моменты полета, которые могут напугать или порадовать пассажиров.

"Если самолет совершает аварийную посадку, экипаж безусловно предупредит пассажиров о ней, покажет, какие позы нужно занимать, что убрать — чтобы они не получили травм при возможном резком торможении, динамических маневрах. Также если мы понимаем, что нам нужно сбрасывать горючее или ждать открытия аэропорта на эшелоне (в небе) — мы предупредим (возможно, у людей планы, "стыковки", и т. д. — чтобы они знали)", — делится командир воздушного судна.

При этом на вопрос, сообщат ли пассажирам о том, что у самолета почти не осталось топлива для попыток посадки в плохую погоду (как это было в мегашторм в Сочи) или отказе гидравлических систем (как это было с недавней посадкой на пшеничное поле в Новосибирской области) первый пилот ответил категоричным "нет".

Не скажут об этом и бортпроводники, более того — в социальных сетях давно популярен мем (пилот назвал его "логичным") о том, что "настоящая стюардесса улыбается до конца".

"А зачем? Чтобы что? Чтобы пассажиры начали паниковать, плакать, кричать, молиться? Пытаться (бывает и такое, хотя это технически невозможно) открыть двери в полёте?" — задал он рациональный вопрос.

"Пассажиры чем-то смогут помочь пилотам, прибегут давать правильные советы, починят неполадку, либо нальют горючее в баки, совершат правильно посадку? Нет. Зачем тогда им знать технические подробности, которые являются нашей заботой? Нас учили с этим справляться, их — нет", — делится КВС.

Лётчик также пояснил, что по правилам всех авиакомпаний мира нельзя сообщать пассажирам, например, о полученной записке или сообщении про якобы бомбу на борту или террористе в салоне.

Причина логичная — на борту могут случиться и паника, и попытки "особо умных" вычислить террориста или обезвредить бомбу (если она действительно есть), и т. д.

"Некоторые пилоты умеют и любят общаться с пассажирами (по громкой связи), рассказывая им про полет, объясняя какие-то важные, интересные или пугающие моменты, некоторые ограничиваются "кэпитан спикинг" (речью-брифингом перед полетом), некоторые в полете рассказывают обязательное "заняли эшелон, температура, скорость, планируем прибыть в…, пролетим то-то и то-то", — поясняет Николай А.

"Лично я рассказываю, что может быть турбулентность и надо быть пристёгнутым, что она — не опасна (если не влететь в грозу, что почти нереально) для самолета, он ещё и не на такое рассчитан, предупреждаю о красивых рассветах или закатах", — делится пилот.

"И, например, когда мы совершили посадку и едем к телетрапу, я всегда предупреждаю — не надо вскакивать до полной остановки и снимать вещи с полок. Раньше, чем откроются двери, никто не выйдет. Но если потребуется резкая остановка — я-то остановлю наш многотонный самолет как вкопанный, а пассажиры — полетят, получая травмы, об этом я и говорю", — заключил пилот.

Также пилот поделился интересными "фишками" и "ритуалами" летного состава:

  • Пилоты, как и моряки, не не употребляют слово "последний полет/рейс/вылет", только "крайний";
  • Многие пилоты не любят, когда их фотографируют пассажиры через лобовое стекло — чтобы это не стало "последним фото на память" (а другой половине пилотов это не мешает);
  • В полёт пилоты надевают уже летавшую вещь;
  • Нельзя класть фуражку козырьком вниз (так кладут фуражку погибшего пилота), только козырьком вверх.
  • Когда вы полетите в следующий раз, можете заметить — пилот не скажем "мы приземлимся во столько-то", он сообщил "расчётное время прибытия — такое-то" (чтобы не "сглазить" и рейс не затянулся или не прекратился раньше).
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Новости Все >
Раненый российский разведчик Голуб: стоит идти к специалистам для адаптации к мирной жизни
Росстат: в октябре стоимость килограмма красной икры снизилась до 6 тысяч рублей
Екатерина Мизулина оставила автограф на бритой голове студента ДГТУ
Путин выразил соболезнования супруге ушедшего из жизни Генри Киссинджера
"Ренессанс страхование" назвали самые безопасные автомобили в России
Певец Билан стал артистом года по версии премии "Золотой граммофон"
Психолог назвал симптомы проблем с памятью
Путин: Силуанов начнёт плакать, узнав о дополнительных бюджетных тратах
В Индии поймали колдуна и ведьму, занимавшихся магией
Health: тренировки натощак могут замедлить похудение в долгосрочной перспективе
Популярное
Водителей РФ предупредили, что они рискуют, когда запускают двигатель дистанционно

Запуск двигателя посредством автоматической системы предоставляет удобство, однако несет определенные риски.

Водителям советуют отказаться от дистанционного запуска двигателя
Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека
Кремлёвский продукт: владелец "Русской медиагруппы" Киселёв честно рассказал о певце Shamanе
Прибалтика перестанет существовать уже в ближайшие десятилетия
Европа пригласила РФ на диалог в рамках ОБСЕ. Что Лавров скажет Западу? Любовь Степушова Русский добровольческий корпус* на Украине: новые власовцы Алексей Гончаров Сербы Косова хотят голосовать на парламентских выборах, Приштина против Михаил Плисюк
Раскрыты детали убийства россиянки с дочерью в Турции
Названы самые дефицитные профессии в России
В Китае удивлены манипуляциями России с американскими ценными бумагами
В Китае удивлены манипуляциями России с американскими ценными бумагами
Последние материалы
Ученые рассказал, что кофеин нельзя употреблять при похмелье
Блогер-трансгендер Хилми Форкс задержан в Москве
Экс-главком НАТО Бридлав: Запад боится ситуации, при которой Украина победит
ФСБ задержала в Крыму шпион СБУ, следившего за Росгвардией
Прилетевший в Катар президент ФРГ Штайнмайер просидел в самолёте полчаса
Над Крымом впервые полностью подавлен спутник-разведчик НАТО
Россия начала применять дроны-камикадзе "Привет" на трёх направлениях СВО
Эстония объяснила своё намерение закрыть границу с Россией
FT: советники Зеленского могут стать новыми олигархами на Украине
Депутат ГД Слуцкий: Киссинджер умел договариваться без шантажа и санкций
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников