В Марокко развернулась смертоносная стихия. Что известно об уроне?

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В Марокко произошло самое сильное за этот век землетрясение, очаг которого находится на глубине 10 километров и в 77 километров от одного из крупнейших городов страны — Марракеша. По официальным данным, стихия оценивается как семибалльная, она унесла жизни почти тысячи человек. Pravda.Ru собирает все имеющуюся информацию о происшествии.

Фото: https://www.deccanherald.com/

Длительность землетрясения

Землетрясение, как пишет Sky News, длилось несколько минут, во время чего жители выбегали на улицы. Толчки случились в 23:00 по местному времени, то есть в час ночи по московскому времени. Эпицентр находился в горах Высокого Атласа. Национальный геофизический институт Марокко оценил магнитуду 7,2, Геологическая служба США — в 6,8.

Как сообщил марокканский информационный портал Goud со ссылкой на официальные источники, были зафиксированы обрушения жилых зданий и различных построек в Марракеше. Толчки ощущались в нескольких крупных городах королевства, в том числе в Агадире, Касабланка, Кенитре, Рабате, Эс-Сувейре.

Как рассказала "Известиям" очевидица Елизавета Муждабаева, само землетрясение длилось несколько минут, а началось с небольшого толчка. Она подчеркнула, что сразу в нескольких местах начались пожары, в частности, на главной площади Мараккеша и в главной мечети города. По ее словам, маленькие дома рухнули полностью.

"Сначала был маленький толчок, а потом сразу же очень сильно начало трясти. Весь дом шатался, всё начало падать [...]. Все орали, мы в шоке схватили первый балахон, на себя надели, без обуви выбежали, босиком. Трясло примерно секунд 30, и довольно сильно", — рассказала она.

Пострадавшие

По последним на момент написания материала данным, число погибших достигло 820 человек, 632 человека пострадали. Такую информацию предоставило Министерство внутренних дел (МВД) Марокко, ранее информировавшее о 632 погибших и 329 пострадавших.

Ведомство уточнило, что наибольшая смертность в результате землетрясения была зафиксирована в трех провинциях к юго-западу от Марракеша: Аль-Хауз (349 смертей), Тарудант (271) и Чичауа (91). В провинции Марракеш погибли 13 человек, в пяти других регионах — от трех до нескольких десятков.

Россиян среди пострадавших нет

Об этом сообщил МИД РФ в своем комментарии на официальном сайте. Ведомство также выразило соболезнования в связи с трагедией.

"Посольство России в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко. По данным наших дипломатов, граждан России среди пострадавших от землетрясения нет", — сообщили там.

Соболезнования выразил и президент России Владимир Путин. Так, на сайте Кремля он появилась телеграмма, адресованная королю Марокко Мухаммеду VI бен аль-Хасану в связи с последствиями стихии.

"В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", — заявил российский лидер.

Отвечает геофизик

BusinessFM побсеседовало с Александром Жигалиным, ведущим научным сотрудником Института физики Земли РАН, геофизиком. Он прокомментировал факт того, что землетрясение произошло в районе Атласских гор.

"Марокко не считается сейсмоопасной страной, потому что там хорошее побережье, курортные места, и только на востоке Атласские горы, которые отделяют Марокко от Алжира. Атласские горы — это потенциальный район землетрясений. Я удивился, когда посмотрел, что было только два толчка и все. То есть это достаточно уникальное явление. Если сравнивать с недавним землетрясением в Турции, то там почти неделю шли маленькие землетрясения с понижением интенсивности. В Марокко на побережье, в Касабланке, Рабате тоже ощущали землетрясения, но они оказались не очень существенными, потому что они не фигурирует в сводке, а я пользуюсь данными геофизической службы Академии наук. Что касается двух марокканских толчков, то там главное — глубина не очень большая. 18 или 10 километров — по моим данным, 10, по американским данным — 18 километров. Это значит, вся энергия, которая накопилась там, она не разошлась по большому конусу, а вышла прямо под местом, и это тяжелый случай. Людей, наверное, будут доставать из-под завалов еще дня два, это срок, в который можно надеяться достать людей живыми", — цитирует эксперта издание.