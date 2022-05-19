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Автор Ольга Лазарева

Колонию под Калугой трижды заподозрили в коррупции

Происшествия » Человеческий фактор

Управление ФСИН по Калужской области в очередной раз привлекло внимание общественности из-за коррупционного скандала.

Колонию под Калугой трижды заподозрили в коррупции

Региональные и федеральные журналисты неоднократно проводили расследования, пытаясь разобраться в, похоже, системном явлении, характерном для калужских исправительных колоний. Их внимание вновь привлекла ИК №5 в городе Сухиничи. Режимный объект отличился отнюдь не перевыполненными нормами по работе с осужденными. Учреждение опять стало объектом уголовного дела.

Региональная система ФСИН уже проходила прокурорские проверки. Сотрудники колоний ранее попадались на взятках. Однако нынешняя история пошла не по классическому сценарию. Под Калугой задержали двух женщин, которые, по версии следствия, за сумму в размере в 300 тысяч хотели улучшить условия пребывания своего отца.

Законопослушный сотрудник колонии якобы отказался от взятки. В итоге следователи предъявили обвинение россиянкам и их осужденному отцу. Об этом сообщает издание "Дни.ру". Сделка, по данным местной прессы, провалилась 27 февраля.

Казалось бы, все очевидно: граждане попались на попытке дать взятку, сотрудник колонии не при чем. Однако местные жители не согласны с подобной трактовкой событий. Они сомневаются, что инициаторами взятки выступили сами женщины. Общественность, которая не понаслышке знает о деятельности местных ИК, потребовала провести проверку в отношении руководства режимного объекта.

Важно отметить, что позиция простых граждан не лишена смысла, ведь это далеко не первый коррупционный скандал в системе регионального УФСИН. Так, в июне 2020 года суд отправил 29-летнего сотрудника колонии №5 на два года заключения условно, а также выписал штраф в размере 60 тысяч рублей. Мужчина был признан виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий. В ходе следствия удалось установить, что за материальное вознаграждение он улучшал условия заключенных.

Похожий скандал прогремел в прошлом году в городе Медыни — там располагается региональная колония №4. Начальник учреждения стал фигурантом уголовного дела. Следствие предъявило ему обвинение в получении взятки в размере 300 тысяч рублей. И вновь удалось выяснить, что высокопоставленный сотрудник за деньги сводил на нет всю систему перевоспитания, пронося осужденным запрещенные предметы.

Общественность задалась правильным вопросом, почему женщины решили дать взятку именно в 300 тысяч рублей, если инициатива исходила от них. Что им мешало собрать любую другую сумму? Видимо, ответ кроется в последней истории. Похоже, магическое число 300 тысяч может быть фиксированной платой за конкретные услуги, которые раз за разом удавалось установить.

Если местные жители все правильно понимают, значит, мы не можем исключать, что минимум три одинаковые истории — это уже не совпадение, а системная проблема в УФСИН по Калужской области. Разумеется, у простого человека вызывает крайне негативные эмоции демонстративная порка двух простых женщин, искренне любящих своего отца. Печально, что такие вещи происходят в то время, когда реальные криминальные авторитеты, находясь в колониях, чувствуют себя хозяевами жизни, имея все условия для полноценного комфорта. Хочется подчеркнуть, что в правовом государстве подобные явления попросту недопустимы.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы коррупция калужская область
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