Жизнь после казни: преступники, которых неудачно повесили

Начиная с эпохи Средневековья и вплоть до конца прошлого века повешение являлось самой распространённой казнью в мире. В процессе экзекуции случалось всякое. Так, в истории встречается довольно много примеров, когда казнь заканчивалась неудачей.

Трое суток на виселице

Так, в 1264 году в Кембриджшире некая Инетта де Бальшам была приговорена к смерти за участие в ограблении. Записи свидетельствуют о том, что её тело три дня провисело на виселице, но тем не менее, она не умерла.

Увидев это, король Генрих III помиловал преступницу. Помилования после неудачной казни были в то время обычным: считалось, что раз преступник не умер, значит, бог не хочет его смерти.

Чудесное "воскрешение"

В 1313 году казни через повешение подвергли человека по имени Мэтью Эндерби. Тело положили в гроб, но когда его уже готовились опустить в могилу, Эндерби внезапно "ожил".

Ещё один подобный случай произошёл в 1363 году. В Лестере был повешен Уолтер Уинкебурн. Его тело сняли с виселицы, положили в повозку и отправили на кладбище. Но по пути туда он очнулся, видимо, от тряски и грохота.

"Каменная" трахея

Некоего швейцарца в XVII столетии вздёргивали на виселице аж тринадцать раз. Только на тринадцатый раз была, наконец, зафиксирована смерть. Когда тело осмотрели, оказалось, что в результате неизвестного заболевания трахея приговорённого отвердела, поэтому его было трудно задушить.

Женщина с раздавленным горлом

14 декабря 1650 года в Марстоне (Оксфордшир) была повешена за детоубийство Энн Грин. Эту женщину приговорили к казни несмотря на то, что её вина не была полностью доказана. Когда тело сняли с виселицы, по нему ещё и прошлись ногами, чтобы убедиться, что преступница мертва. Энн не подавала признаков жизни. Тогда её положили в гроб и отдали медикам для вскрытия. Но когда гроб был открыт, оказалось, что Грин дышит, несмотря на то, что её горло раздавлено. Врачам удалось реанимировать женщину. При этом выяснилось, что её мозг не поврежден.

Однако судьи, узнав о чудесном "оживлении", вновь приговорили Энн к повешению. Её спасло только вмешательство медиков. Те обратились к мэру города, который помиловал осуждённую. Впоследствии она даже вышла замуж и скончалась в 1659 году от естественных причин.

Неудачник Гордон

А вот современнику Энн Грин, разбойнику по имени Гордон, повезло меньше. Ожидая виселицы, он заплатил врачу-хирургу за то, что тот вставил в его трахею трубку. Но преступник просчитался: его тело было слишком тяжёлым, и как только на шее затянулась петля, она сломалась.

После Гордона, однако, некоторые осуждённые также пытались воспользоваться различными хитроумными приспособлениями, чтобы спасти себе жизнь на виселице. Но чаще всего эти попытки завершались неудачей.

История Полуповешенной Мэгги

В 1724 году Маргарет Диксон из Эдинбурга судили за убийство ребёнка и приговорили к повешению. После казни тело в гробу повезли на кладбище Массельбург. Когда повозка начала подскакивать на брусчатке, Маргарет пришла в себя.

После этого власти распорядились отпустить женщину. Она стала благополучной семейной дамой и зарабатывала на жизнь продажей соли. Сограждане дали ей прозвище Полуповешенная Мэгги. Когда она всё-таки умерла, эти слова выбили на ее надгробном памятнике.

Забыть всё

В 1740 году в Эктоне повесили осуждённого за убийства Уильяма Дуэлла. Через двадцать минут его тело уже лежало на столе в зале Королевского колледжа хирургов Эдинбурга. И тут "покойник" стал издавать стоны… Увидев, что он жив, эскулапы сделали ему переливание крови. К вечеру Дуэлл уже мог самостоятельно вставать и ходить, однако у него наблюдалась потеря памяти.

Впоследствии мужчину вновь отправили в тюрьму. Но так как он всё равно ничего не помнил о своём прошлом, в частности, о совершённых преступлениях, повторную казнь отменили.

Хирург в роли палача

Похожая история приключилась в 1752 году с Юэном Макдональдом, также повешенным за убийство. Его доставили в хирургический зал. Доктор, который должен был проводить вскрытие, на минуту отлучился. Вернувшись, он увидел "труп" сидящим на столе.

Этот врач оказался не столь добр, как медики, имевшие дело с Уильямом Дуэллом. Посчитав себя ответственным за то, чтобы казнь была доведена до конца, хирург взял молоток и бил Макдональда по голове до тех пор, пока тот не умер. Так что даже в те времена не все были склонны подчиняться "божьей воле".

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