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Автор Евгения Васильева

Социолог поддержал речь Медведева о возможном возврате смертной казни в России

Мир

Доктор исторических наук Александр Логунов и профессор кафедры политической социологии РГГУ Геннадий Козырев в беседе с Pravda.Ru прокомментировали заявление экс-президента РФ, зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева о возврате смертной казни при "неспокойной" ситуации в стране.

Социолог поддержал речь Медведева о возможном возврате смертной казни в России

"Я категорический противник смертной казни. Какие-то чрезвычайные обстоятельства, которые позволяют вернуться к смертной казни, лично меня не убеждают. Могут быть разные виды наказания и понятия преступлений. Но смертная казнь — это не в компетенции физического человека", — заявил Логунов.

По данным Козырева, в России живёт 60-70% граждан, которые хотели бы вернуть подобное наказание. Особенно эту санкцию поддерживают в отношении насильников, убийц детей, отметил социолог.

"Сейчас очевидно, что на территории освобождённой от украинских нацистов, прежде всего, ДНР и ЛНР возникнет так называемый трибунал. Естественно, к многим националистам, которые замешаны в очень страшных преступлениях, особенно в расстреле мирных жителей, детей, стариков и так далее, наверное, могут применить наказания высшей меры. Не просто пожизненное лишение свободы ввести, чтобы содержать таких преступников, а, наверное, даже расстрел или повешение. Поэтому я считаю, что смертная казнь, особенно в случае возникновения трибуналов, должна быть введена, хотя бы временно", — сказал специалист.

При этом он подчеркнул, что в законе нужно написать, в каких именно случаях можно казнить преступника. Правоохранители могут ошибаться, что характерно для любого режима, напомнил эксперт. По его мнению, репрессивный аппарат может "удалять оппозицию с политического поля".

Ранее Медведев предупредил, что мораторий на смертную казнь могут отменить. Как отметил зампредседателя СБ, такая возможность появилась после выхода России из Европейской конвенции по защите прав человека.

"Как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы", — сообщил Медведев в интервью РИА Новости.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы дмитрий медведев александр логунов
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