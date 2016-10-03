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Источник Правда.Ру

Пентагон опасается "битвы под землей" за Мосул

Мир » Азия » Ближний Восток

Пентагон планирует масштабную военную операцию в пригородах Мосула (Ирак), в октябре. Однако есть основания полагать, что боевики ИГ попытаются навязать США свои правила.

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 Дело в том, что боевики стали активно использовать опыт времен войны во Вьетнаме, а именно — рыть подземные туннели, и через них осуществлять переброску сил и снаряжения.

Как заявил пресс-секретарь группы войск США в Ираке, туннели могут продлить боевикам жизнь и обеспечить им относительную безопасность. Сообщается, что бойцы ИГ усиливают стены тоннелей, оборудуют их электричеством, освещением и вентиляцией. Эти меры позволяют скрываться от авиаударов, наблюдения с воздуха и избегать ближнего боя.

Пентагон пока не решил, как ответить на ухищрения боевиков. Однако в 2016 году конгресс США заложил 40 миллионов долларов на развитие совместной американо-израильской "антитоннельной" программы.

В американском Форте Худ протяженная сеть учебных тоннелей позволяет солдатам тренироваться для боевых операций с использованием нестандартной тактики. Военные также исследуют возможность применения роботов, в том числе напоминающих по форме змею, а также малых аппаратов на воздушной подушке для изучения маршрутов и составления карт.

Похоже в скором времени США начнут готовить новые отряды туннельных крыс (неофициальное название подразделений в вооруженных силах США, Австралии и Новой Зеландии во время Вьетнамской войны, созданных специально для действий в подземных туннелях, вырытых вьетнамскими партизанами).

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Темы Ирак Мосул Исламское государство
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