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Ученые вычислили, когда случится всемирный потоп

Наука и техника

Ученые подсчитали, когда произойдет всемирный потоп. Специалисты из США и Ирландии сопоставили значения температуры и уровня Мирового океана в древности и сегодня. Итоги их работы опубликованы в журнале Science.

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Выяснилось, что при примерно такой же температуре воздуха, как на сегодняшний день, больше сотни тысяч лет назад уровень моря был выше на шесть-девять метров. 129 тысяч лет назад, когда на Земле начинался межледниковый период, уровень Мирового океана был близок к его значению в 1870–1889 годы, утверждают исследователи. Однако четыре тысячелетия спустя средняя общемировая температура выросла примерно на 0,5 градусов, достигнув примерно тех же значений, что наблюдаются на сегодняшний день. Это привело к тому, что уровень мирового океана стремительно вырос.

Как считают специалисты, при нынешних темпах глобального потепления нечто подобное может произойти и сегодня. По мнению ученых, благодаря полученным результатам, реакция морей на глобальное потепление станет более понятной, сообщает REGNUM.

Ранее ученые сообщили, что рекордная жара в 2016 году — верный признак глобального потепления. К слову, прошлый год грозит стать самым жарким за всю историю. Национальная администрация по вопросам океана и атмосферы США (NOAA) предварительно сообщила, что прошедшие 365 дней окажутся самыми теплыми за 120 лет наблюдений — по крайней мере, предварительные данные говорят именно об этом.

К примеру, на северном полюсе в конце декабря было около ноля градусов — это примерно на 20 градусов выше климатической нормы. Прирост ледяного покрова, который "по правилам" должен непрерывно увеличиваться, начиная с первых месяцев осени, в октябре и ноябре неожиданно замедлился — впервые за 40 лет спутниковых наблюдений.

Кстати, были названы страны, где можно будет спастись от глобального потепления. Перечень составили ученые из Принстонского университета и Национального управления океанических и атмосферных исследований. На сайте университета сообщается, что мягкую, благоприятную для человека погоду исследователи определяют по таким показателям, как 18-30 градусов тепла по Цельсию, осадки в среднем менее одного миллиметра в сутки и точка росы ниже 20 градусов по Цельсию.

По их мнению, климат станет лучше в северных и горных районах США, Британских островов, Северной Европы, Северо-Восточной Азии, а также южной части Южной Америки и Океании. Там станет чуть больше теплых деньков.

Больше всего от глобального потепления пострадают Африка, Азия и Латинская Америка В некоторых регионах "зоны риска" комфортная погода может сократиться на 15 — 50 дней.

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