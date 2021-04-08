Кому может понадобиться зоопсихолог

Еще недавно хозяевам домашних животных советовали использовать строгие ошейники, наказывать тапком или тыкать носом в лужу, если она появилась в неположенном месте — и хотя многие до сих пор придерживаются "старой школы", появилось немало людей, признающих и готовых уважать границы животных и воспитывать их ненасильственно.
Последние считают, что животные, как и люди, могут испытывать стресс, быть эмоционально подавленными или нестабильными. И готовы оплачивать услуги специального психотерапевта.
Чем такой специалист может помочь домашнему любимцу?
Об этом в студии программы "Точка зрения" Анне Папенковой рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.
— Зоопсихолог — специалист, который занимается коррекцией поведения домашних животных и не только.
Вообще, зоопсихология — это скорее коммерческое маркетинговое название этой профессии. На самом деле, это больше специалист по поведенческой медицине.
Но как раз зоопсихологию приписывают очень многие себе. То есть в интернете вы найдете большое количество самых разных людей, которые с бэкграундом от кинолога до человеческого психолога, и они решили по какой-то причине заняться поведением животных. Именно поведением.
Понятно, что кинологи или дрессировщики в какой-то степени с этим вопросом сталкиваются, являются специалистами, хотя и в смежной области. Умеют, например, вырабатывать послушание у собак.
В то время как зоопсихолог скорее занимается поведенческими проблемами, которые влияют на качество жизни животных, и дрессура в его портфеле — это один из инструментов, и то несколько в ином виде..
Мы занимаемся такими вещами, как фобия, агрессия, разные проблемы с нечистоплотностью — это с чем чаще всего обращаются. Ну и много разных нюансов.
Вообще, такие специалисты востребованы и в сельском хозяйстве. Как известно, если корова, например, чувствует себя прекрасно, то она дает больше удоя. И этот удой превращается в лишний рубль для фермера, причем с минимальными вложениями.
Лично я чаще всего занимаюсь кошками и собаками. Все-таки это мне ближе. Но ко мне чаще кошки приходят, потому что у собак очень много фильтров. Их часто как раз относят к кинологам, дрессировщикам, потом они приходят к ветеринарному врачу, и если эти три ступени не помогли, то, конечно, собака уже доходит потом и до меня.
У кошек все проще, у них такого нет, поэтому они чаще всего сразу идут в ветеринарную клинику, а оттуда уже попадают ко мне при разных проблемах.
— А как это бывает? Вам звонит хозяин кота и говорит: "Что-то с моим котом не так, он грустит, посмотрите?"
— Бывает и так. Но я бы сказал, что часто проблема может быть весьма субъективной и лежать в плоскости общения человека с животным.
Предположим, кот мяукает по ночам, вас, например, это не беспокоит. а вот для кого-то это проблема. Поэтому человек сам оценивает, что для него является проблемой.
Хотя есть и объективные моменты, когда поведение животного связано с проблемами со здоровьем. Например, кошка писает везде. Четверть таких кошек именно больные. Просто владельцы не всегда обращают внимание на некоторые признаки заболевания.
Потому что кошки — такие питомцы, которые не очень показывают боль свою или дискомфорт.
И когда уже крайняя степень заболевания, тогда уже человек обращается к ветврачу или ко мне. Когда кот уже всю квартиру, грубо говоря, описал. И я после этого направляю на анализы, и мы выясняем, что кот болеет.
Иногда ветеринарные врачи понимают, что животное здорово, но есть поведенческие нюансы, тогда они обращаются ко мне, и мы уже с кошкой занимаемся.
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