Кому может понадобиться зоопсихолог

Еще недавно хозяевам домашних животных советовали использовать строгие ошейники, наказывать тапком или тыкать носом в лужу, если она появилась в неположенном месте — и хотя многие до сих пор придерживаются "старой школы", появилось немало людей, признающих и готовых уважать границы животных и воспитывать их ненасильственно.

Последние считают, что животные, как и люди, могут испытывать стресс, быть эмоционально подавленными или нестабильными. И готовы оплачивать услуги специального психотерапевта.

Чем такой специалист может помочь домашнему любимцу?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Анне Папенковой рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

— Зоопсихолог — специалист, который занимается коррекцией поведения домашних животных и не только.

Вообще, зоопсихология — это скорее коммерческое маркетинговое название этой профессии. На самом деле, это больше специалист по поведенческой медицине.

Но как раз зоопсихологию приписывают очень многие себе. То есть в интернете вы найдете большое количество самых разных людей, которые с бэкграундом от кинолога до человеческого психолога, и они решили по какой-то причине заняться поведением животных. Именно поведением.

Понятно, что кинологи или дрессировщики в какой-то степени с этим вопросом сталкиваются, являются специалистами, хотя и в смежной области. Умеют, например, вырабатывать послушание у собак.

В то время как зоопсихолог скорее занимается поведенческими проблемами, которые влияют на качество жизни животных, и дрессура в его портфеле — это один из инструментов, и то несколько в ином виде..

Мы занимаемся такими вещами, как фобия, агрессия, разные проблемы с нечистоплотностью — это с чем чаще всего обращаются. Ну и много разных нюансов.

Вообще, такие специалисты востребованы и в сельском хозяйстве. Как известно, если корова, например, чувствует себя прекрасно, то она дает больше удоя. И этот удой превращается в лишний рубль для фермера, причем с минимальными вложениями.

И специалисты по поведению могут сделать такие благоприятные условия для ведения сельского хозяйства. Но этим часто занимается частный фермер, у которого действительно небольшое поголовье.

Лично я чаще всего занимаюсь кошками и собаками. Все-таки это мне ближе. Но ко мне чаще кошки приходят, потому что у собак очень много фильтров. Их часто как раз относят к кинологам, дрессировщикам, потом они приходят к ветеринарному врачу, и если эти три ступени не помогли, то, конечно, собака уже доходит потом и до меня.

У кошек все проще, у них такого нет, поэтому они чаще всего сразу идут в ветеринарную клинику, а оттуда уже попадают ко мне при разных проблемах.

— А как это бывает? Вам звонит хозяин кота и говорит: "Что-то с моим котом не так, он грустит, посмотрите?"

— Бывает и так. Но я бы сказал, что часто проблема может быть весьма субъективной и лежать в плоскости общения человека с животным.

Предположим, кот мяукает по ночам, вас, например, это не беспокоит. а вот для кого-то это проблема. Поэтому человек сам оценивает, что для него является проблемой.

Хотя есть и объективные моменты, когда поведение животного связано с проблемами со здоровьем. Например, кошка писает везде. Четверть таких кошек именно больные. Просто владельцы не всегда обращают внимание на некоторые признаки заболевания.

Потому что кошки — такие питомцы, которые не очень показывают боль свою или дискомфорт.

И когда уже крайняя степень заболевания, тогда уже человек обращается к ветврачу или ко мне. Когда кот уже всю квартиру, грубо говоря, описал. И я после этого направляю на анализы, и мы выясняем, что кот болеет.

Иногда ветеринарные врачи понимают, что животное здорово, но есть поведенческие нюансы, тогда они обращаются ко мне, и мы уже с кошкой занимаемся.