Удивительные и интересные факты о енотах

Сегодня мы хотим познакомить вас с очень интересными фактами про удивительного зверька под названием енот. Животное это крайне любопытное и очень активное. Сегодня его можно встретить не только в дикой природе и зоопарке, а в обычной квартире. Многие смелые любители животных, заводят енота в качестве домашнего любимца. Но содержать этого зверька - дело достаточно хлопотное.

Нет таких мест в доме, куда не сможет добраться енот. И чтобы не делал человек, как бы не закрывал шкафы или кладовки, енот найдет туда дорогу, если ему вдруг станет скучно. Более того, те кто уже имеют у себя это существо утверждают, что закрывать укромные уголки от енота не только бесполезно, но и вредно для самого енота. Если ему не удается попасть туда, куда он желает, то он может впасть в настоящую депрессию. Поэтому если и появится мысль завести у себя это существо, то надо несколько раз подумать и все хорошо взвесить. А пока мы познакомим вас с этим забавным созданием поближе.

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Еноты не очень пугливые существа, в любом случае люди не представляют для енота опасность, и он абсолютно спокойно может проникнуть в дом, чтобы поживиться чем-нибудь вкусненьким. Например, он спокойно украдет корм домашней кошки или собаки, а еще перевернет оставленное на ночь мусорное ведро.

Любопытно, но изначально еноты жили на просторах американского континента и в Европе этих животных не было. Только сравнительно недавно еноты приехали в Европу вместе с исследователями. Старый свет пришелся по вкусу мохнатым пришельцам, и они быстро распространились по всей ее территории.

Интересный факт. Оказывается, с биологической точки зрения ближайшим родственником енота является медведь.

Детеныши енота рождаются совершенно беспомощными. Они лишены слуха и зрения. В этот период они крайне нуждаются в родительской заботе. Только спустя три недели детеныши енота начинают слышать и видеть.

Как только самка енота родит, она тут же берется за кормление малышей. А поесть маленькие еноты очень любят. Кормит мать своих детенышей по несколько раз в час. Всего за сутки маме енотихе приходится кормить малышей не менее двадцати раз. И только изредка ей и малышам удается поспать.

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Передние лапы енота - это очень сложный орган. На лапках этого животного расположены чрезвычайно чувствительные рецепторы. Енот способен получить полную информацию о том, что он ощупывает, даже если он не сможет видеть этот предмет. Именно по этой причине можно видеть, как еноты скрупулезно ощупывают все, что попадает им в лапки.

Не менее интересны и задние лапы енота. Они очень гибкие. Причем при желании суставы задних лапок енота способны выгибаться на сто восемьдесят градусов.

Еноты очень любят полоскать в воде то, что попадает им в лапы особенно это касается корма. Именно по этой причине их называют енотами полоскунами.

В отличие от большинства млекопитающих, енот совершенно спокойно может залезть на дерево и потом бесстрашно спустится с него вниз головой. Такой трюк не под силу даже кошке.

Обычно еноты предпочитают жить в дупле дерева или под его корнями. Но и не брезгуют норой. Но сами не станут рыть нору, а постараются занять чужую.

Самка енота крайне осторожна. Она невероятно перестраховывается. Когда у нее есть малыши, то она ищет и готовит несколько резервных убежищ, куда в случае опасности и можно перепрятать свое потомство. Иногда количество запасных нор или других убежищ может достигать десяти штук, а иногда даже больше.

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У енотов на мордочке расположены крайне чувствительные усы, к тому же они обладают великолепным ночным зрением. Эти два качества позволяют еноту бежать изо всех своих сил по ночному лесу и не столкнуться ни с одним препятствием.

Енот достаточно умное и хитрое существо. Когда он попадает в безвыходную ситуацию и убежать от более крупного хищника нет возможности, он может притвориться мертвым. Делает он это в надежде, что хищник побрезгует питаться падалью.

В чем-то еноты похожи на кошек. Они, как и наши домашние кошки могут прыгать с большой высоты. Имеется масса свидетельств, как еноты прыгали с высоты более десяти метров и при этом не получали никаких травм.

В дикой природе редкий енот может дожить до десятилетнего возраста, сказываются тяжелые условия жизни, хищники и болезни. А вот в неволе при хорошем уходе енот без труда доживает до почтенного двадцатилетнего возраста.

Зима - сложный период для выживания енотов. Но они не унывают. Чтобы выжить они готовят запасы и сбиваются в группы, чтобы согревать друг друга телами. Иногда в одной норе можно обнаружить группу в десять и более особей.

Еноты, живущие в теплых регионах, не впадают в спячку и бодрствуют всю зиму, а там, где зима сурова, еноты спят всю зиму. Но в отличие от других животных, засыпающих на зимний период, еноты спят крайне чутко и в случае опасности моментально готовы к защите или к бегству.

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Еноты чрезвычайно умные существа. Если они живут с человеком, то наблюдая за ним быстро осваивают как пользоваться водопроводными кранами или задвижками на дверях, чем доставляют хозяевам немало хлопот.

Очень интересно устроены передние лапки этого животного. По своему строению они похожи на человеческие руки. Эта особенность позволяет енотами ловко управляется с различными предметами. При этом они совершенно спокойно способны манипулировать даже очень сложными устройствам. Они могут откручивать пробки на бутылках, а также перебирать электрические провода иногда обесточивания дом или страдая от электрических разрядов.

Еноты большие приспособленцы. Их рацион очень разнообразен. Они прекрасно питаются как растительной, так и животной пищей. Они готовы поедать ягоды, коренья, фрукты, овощи, моллюсков, насекомых, яйца птиц и конечно остатки человеческой пищи. Трудно перечислить то, чего не станет есть енот.

Одной из особенностей этого животного можно считать их очень сильный иммунитет. Это животное совершенно не боится множества тяжелых заболеваний. Конечно это не значит, что енот не может заболеть. Но все дело в том, что заболевая он легко переносит те болезни, которые точно убили бы другое животное.

Если сравнивать вес енота с другими домашними животными, то тут он будет схож с весом мейн-куна, который является самой крупной домашней кошкой. То есть весит енот примерно десять, двенадцать килограмм.

Когда первые переселенцы ступили на американский континент, то обнаружив енотов, они не сразу не смогли понять к какому виду они относятся. Их причисляли к собакам, кошкам, медведям и барсукам. Но уже значительно позднее еноты были выведены в отдельный род.

Интересно, но перед тем как впасть в зимнюю спячку, еноты стараются накопить как можно больше жира. Иногда им удается прибавить примерно от пятидесяти до семидесяти процентов от нормального веса. При этом они становятся очень толстыми, что делает их крайне забавными.

Сам по себе енот не агрессивен. В драку он вступает неохотно, предпочитая спасаться бегством или притворившись мертвым. Но если схватки не избежать, то енот может продемонстрировать чудеса необычайной ярости. Что в итоге делает его достаточно опасным диким животным, способным причинить серьезные повреждения человеку.

Енот не склонен к путешествиям. Обычно обосновавшись в одном месте, он проводит там всю свою жизнь. Он редко уходит от своего логова и ограничивается только ближайшими от своего жилища окрестностями.

Обязательным условием для проживания енота, является близость водоема. Дело в том, что енот очень любит мыть свою еду перед тем как ее съесть. Даже в домашних условиях еноту обязательно ставят ёмкость с водой, в которой он может помыть и замочить свою пищу.

Любопытно, но у енотов, как и у человека сначала появляются молочные зубы, которые потом меняются на коренные.

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Фото: myfreyadventures.com