Плохих собак не бывает, бывают плохие хозяева

Большинство владельцев домашних животных считают своих питомцев членами семьи. Абсолютно естественно, что живущие под одной крышей люди и животные, так или иначе, влияют друг на друга. Как и на любых живых существ, окружение оказывает значительное влияние на поведение домашних собак. Исследование японских ученых Канако Татеиси и Аи Цусимура показало, что существует прямая связь между агрессивностью хозяев и их питомцев.

7 ошибок владельцев собак

Для исследования были выбраны 752 женщины старше 30 лет (средний возраст 46,2 года). Их разделили на 3 группы в соответствии с определенными показателями:

склонность к невротическим состояниям; экстравертность; открытость; дружелюбие и добросовестность.

Затем испытуемые ответили на вопросы о своих домашних питомцах, в том числе об их склонности к агрессии по отношению к владельцу, к другим собакам и к незнакомым людям.

Агрессия собаки отражает поведение хозяина

В результате опроса были выявлены интересные закономерности: характеристики поведения владельцев непосредственным образом связаны с агрессивностью их собак.

В частности:

повышенная склонность к невротическим состояниям обусловила агрессивность собаки не только к владельцу, но и к незнакомым людям,

высокая скрытность напрямую связана с повышенной агрессивностью животного к владельцу,

а неконтактность хозяина — генерировала агрессивность питомца к окружающим.

Собака бывает кусачей…

Наиболее вероятное объяснение этого феномена заключается в способности собак воспринимать эмоциональное состояние хозяина и воспроизводить его. Поэтому для нормализации поведения агрессивной собаки в первую очередь необходимо в её присутствии контролировать поведение людей, с которыми она находиться в постоянном общении.

Данное исследование лишний раз подтверждает народную мудрость, повествующую о том, что:

"Сама по себе собака злой не бывает, ее такой хозяин делает".

По всей видимости, тем, кто желает обзавестись четвероногим другом, следует в первую очередь задуматься о своем поведении. Ведь именно характер хозяина и превращает чаще всего милейшего пса в агрессивного монстра, грозу всех соседей и прохожих.

Собаки перенимают эмоциональное состояние хозяина

Так что, если хочешь завести собаку — прежде всего, поработай над собой. И тогда, возможно, на улицах наших городов станет тише и безопаснее.

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