12 интересных фактов из жизни кошек

Домашняя кошка — существо весьма обычное, но в тоже время чрезвычайно таинственное и загадочное. Как выясняется при ближайшем рассмотрении, об образе жизни и привычках нашего пушистого "мурлыкателя" мы знаем совсем мало, всего ничего. Дмитрий Московский предлагает читателям "Правды.Ру" двенадцать интересных фактов из жизни кошек.

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12 интересных фактов и 9 жизней

Итак, знаете ли вы, что:

1. Предки современных кошек появились на Земле почти 60 млн. лет назад. Правда, на нынешних "мурлык", вне зависимости от размера и образа жизни, этот зверь был мало похож.

Ученые относят тех животных к семейству примитивных хищников, все представители которого были похожи, скорее, на современных куниц. И лишь 20 млн. лет назад появился на свет "дальний родственник" всех современных кошек.

2. В настоящее время дикие кошачьи распространены на всех материках и крупных островах, кроме:

Австралии,

Новой Гвинеи,

Сулавеси,

Антарктики,

Гренландии

и Мадагаскара.

Фото: web-zoopark.ru

Впрочем, насчет последнего четкой уверенности нет, т. к. некоторые зоологи, например, Дж. Даррелл, считают местную хищницу фоссу не родственницей мангустов, а примитивным представителем семейства кошачьих.

В России, кстати, обитают 11 видов диких кошек.

Наиболее многочисленны кошачьи в тропиках, в таежную зону проникли только тигр, пума, рысь, бенгальский кот, чей ареал частично заходит в Приморье.

3. В Древнем Египте черные кошки содержались в качестве храмовых животных. Оттуда они были привезены финикийскими мореплавателями в Европу.

Во времена Средневековья черные кошки считались неизменным атрибутом ведьминских шабашей и слугами дьявола, католическая церковь даже устраивала публичные акты сожжения этих зверьков, подозреваемых в связях с нечистой силой.

В древнем Египте кошка - храмовое животное

4. По данным Лионского университета, на сегодняшний день в мире насчитывается примерно 400 млн. домашних кошек. Как ни странно, больше всего их в Австралии, на 10 жителей "Зеленого континента" приходится девять кошек!

Этапы взросления кошки в сравнение с человеческими годами

от 0 до 6 месяцев Период, когда котенок очень быстро растет и активно развивается, соответствует человеческим 0-7,5 годам. от 7 месяцев до 2 лет Период взросления. Соответствует 8-25 годам человеческой жизни. от 3 до 6 лет Самый активный период. Соответствует 25-45 человеческим годам. от 7 до 10 лет Период зрелости. Примерно 45-55 человеческих лет. от 11 -15 лет Появляются первые признаки старения. Примерно 60-75 человеческих лет от 16 лет и выше Старость. В человеческом эквиваленте более 79 лет.

5. В Японии, на острове Ириомото проживает самый малочисленный вид кошек — ириомотэ.

Фото: koshkin.site

Ученые обнаружили только 100 особей этих хищников. Теперь их тщательно охраняют от любого внешнего воздействия.

6. Самые богатые в мире кошки живут в Великобритании. Их хозяйка оставила им часть своего состояния в размере нескольких сот тысяч фунтов стерлингов.

Однажды этим "кошачьим богачам" пришлось разменять свой капитал — Королевское общество охраны птиц оштрафовало их на два фунта стерлингов за "систематическое убийство пернатых".

7. Кошки могут не только шипеть, ворчать и мяукать, но и кашлять и даже … хрюкать. По наблюдениям французского ученого Дюпона дю Немара, кошка может произносить семь согласных звуков: М, Н, Г, Х, Ф, В и Р.

Ученые до сих пор спорят о том, является ли "кошачий язык" чем-то вроде "связной речи", или же это система кодировочных сигналов.

8. Самый богатый в Европе гардероб имели кошки, проживавшие при французском королевском дворе.

Фото: promoidom.com

Могущественная фаворитка Генриха II Валуа, Диана де Пуатье, некоронованная королева Франции и себя, и свою белую и пушистую любимицу, облачала в исключительно дорогие наряды.

Гардероб Дианы и ее кошки включал в себя более 200 роскошных платьев, шляпок и всевозможных бантиков, завязанных самыми замысловатыми способами.

9. Несколько лет назад немецкие ученые провели серию экспериментов над способностью кошек к ориентированию. Для начала животных помещали в закрытые коробки и возили по городу по весьма путаному маршруту. Затем их вывозили за город, где был устроен большой лабиринт с 24-мя выходами в разные стороны, подобно разметке компаса. Сверху лабиринт был закрыт, что бы кошки не могли видеть ни дневных, ни ночных светил.

Далее зверьки по очереди помещались в лабиринт, где им предоставлялась возможность бродить по нему до тех пор, пока они не выбирали нужного выхода.

И, что самое интересное, в 98 процентов случаев кошка выходила четко в направлении собственного дома!

10. Самым ценным котом считается медноглазый белый персидский кот по кличке Клойлум Маркус, победитель разнообразных международных конкурсов. В Англии этот джентльмен рода кошачьих был оценен в 2100 фунтов стерлингов. А вот калифорнийские пестрые кошки Булзай и Кукамогна были даже включены в рождественский каталог 1986 года универмага Нейман-Маркус, причем стоила каждая по 1400 долларов США. В 1997 году одну из них продали за 24000 долларов одной кинозвезде, которая пожелала остаться неизвестной.

11. Китайцы говорят, что кошка опускает усики перед дождем. В Германии утверждают, что перед сменой погоды кошки обязательно скребут землю. Если кошка лижет хвост — скоро грянет буря! Перед штормом животные садятся спиной к огню, а перед ветром начинают метаться по дому.

Одна английская гадалка утверждала, что перед ливнем кошка трет лапой за ушами. А уж если кошка чихнет три раза, то скорее одевайтесь потеплее, ибо всей вашей семье грозит простуда.

Китайцы считают, что перед дождем кошка опускает усики

12. Самой крупной кошкой, по мнению Книги Рекордов Гинесса, является Геркулес. Однако это не обычная домашняя кошка, Геркулес — лигр, то есть гибрид, рожденный ото льва и тигрицы.

Весит этот лигр 408 кг при росте — 1,8 м и длине тела 3,6 м. Фотограф специально поставил этого гигантского кота рядом с популярной английской символикой — двухэтажным автобусом и такси, что бы сделать не только интересные, но и впечатляющие фотографии.

Несмотря на свои гигантские размеры, лигр Геркулес — очень добрый и послушный — без проблем слушается доктора Бхагаван, которая воспитывает самую крупную кошку в питомнике.

Фото: youtube.com

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