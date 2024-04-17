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Дмитрий Плотников
Мёртвой тропой Украины: Армения движется по "демократическому" пути Запада

Армения под влиянием Запада навсегда уходит от России

3:44
Мир

Итак, США и Евросоюз провели с руководством Армении трёхстороннюю встречу в Брюсселе.

Армения под влиянием Запада навсегда уходит от России
Фото: kremlin.ru by Russian Presidential Executive Office is licensed under Attribution 4.0 International

Мёртвая хватка Запада

Разумеется, Еревану было обещано очень многое. И всё это за то, чтобы армянский народ отвернулся от России и повернулся к "демократическим ценностям" Запада. Тут США уже вцепились в Армению мёртвой хваткой и уже вряд ли отпустят её.

Азербайджанские СМИ (а это весьма болезненная тема для Баку) уже опубликовали список главных пунктов поддержки Еревану.

Итак, что же можно отметить из "ништяков", которые щедро сулили ей кураторы.

Соединённые Штаты предоставят Армении экспертную поддержку для проведения её Обзора стратегической обороны и разработки новой военной доктрины. Запад в лице Вашингтона должен будет сформулировать доктрину, соответствующую новым реалиям сегодняшней геополитической обстановки в мире. Хотя всем уже давно очевидно, что, в первую очередь, это интересно не Армении, а самим США.

Запад окажет всю помощь для развития военного потенциала Армении и укрепления погранконтроля и безопасности границ, делая особый акцент на границу с Ираном.

США предоставят Еревану финансовую помощь по программе "Иностранное военное финансирование", дабы облегчить ему доступ к передовой технике и технологиям.

Белый дом направит в Армению аналитиков для проведения оценки её ВВС и возможностей противовоздушной обороны с учетом интеграции Еревана в Объединённую систему ПВО ОДКБ.

Армия США будет участвовать в совместных военных учениях с ВС Армении для обеспечения совместимости с НАТО.

Евросоюз примет пакет помощи в рамках Фонда мира в поддержку армии Армении.

Соединённые Штаты будут работать над ускорением применения технологии GPS на всей Армении.

США и страны-члены Евросоюза предложат ей помощь в обучении и оснащении недавно созданной армянской Службы внешней разведки, а также расширят возможности обучения Службы госохраны.

Европейский Союз выражает поддержку решению официального Еревана о выводе войск погранслужбы ФСБ России из международного аэропорта "Звартноц", с иранской границы и остальных международных пограничных пунктов.

Евросоюз и Армения будут сотрудничать, чтобы обеспечить в стране присутствие миссии ЕС и расширить её функции за счёт увеличения персонала.

ЕС и Армения рассмотрели статус военных объектов РФ в Армении, учитывая текущее соглашение до 2044 года. Так, активное обсуждение вопросов, связанных с военной базой РФ и присутствием в Армении российских военных, началось, и это задолго до завершения договора о пребывании 102-й военной базы России в Армении.

Евросоюз и Армения обсудили необходимость снижения зависимости от российской техники и технологий, уменьшения зависимости от предоставляемого РФ военного образования и подготовки.

США и Евросоюз создадут совместную военную целевую группу для реализации программы устойчивости обороны и безопасности РА.

Евросоюз окажет Еревану помощь в создании обороны на границе с Азербайджаном.

Словом, работа премьера и предателя своего народа Никола Пашиняна даёт колоссальные плоды — ещё одна страна в российском подбрюшье становится полноправной "шестёркой" США.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша европа армения евросоюз азербайджан никол пашинян
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