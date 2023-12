Your browser does not support the audio element.

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась в Армении с политологом Бениамином Матевосяном. Он рассказал, почему на самом деле Пашинян сдал Нагорный Карабах, каким образом Запад пытается выдавить Россию с Южного Кавказа, когда Армения потеряет государственность и как Ереван настроил против себя всё Закавказье.

Фото: openverse by Yerevantsi is licensed under "Nikol Pashinyan 13 Apr 2018" by Yerevantsi is licensed under CC BY-SA 4.0.