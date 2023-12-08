Бениамин Матевосян: Армения настроила против себя всё Закавказье

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась в Армении с политологом Бениамином Матевосяном. Он рассказал, почему на самом деле Пашинян сдал Нагорный Карабах, каким образом Запад пытается выдавить Россию с Южного Кавказа, когда Армения потеряет государственность и как Ереван настроил против себя всё Закавказье.

Фото: openverse by Yerevantsi is licensed under "Nikol Pashinyan 13 Apr 2018" by Yerevantsi is licensed under CC BY-SA 4.0.

— Сейчас Армения обвиняет Россию во всех своих бедах. Чем вы объясняете кризис в отношениях между Россией и Арменией?

— Есть объективные и субъективные причины. Что касается объективных причин, после развала Советского Союза у нас коренного слома в представлениях населения не произошло, то есть осталось восприятие, что мы часть большой страны, связаны с Российской Федерацией, находимся под патронажем России. Россия была и остаётся основным рынком сбыта армянских товаров, там огромная армянская диаспора, порядка трёх миллионов, столько же, сколько живёт в Армении.

Первый коренной слом в восприятии России случился в 2020 году. Нагорный Карабах не был частью Армении, но в обществе всегда было восприятие, что мы стоим за спиной Нагорного Карабаха, а у нас за спиной стоит Российская Федерация.

Москва объяснила эту ситуацию так: "Дорогие друзья, вы сами даже не признали Нагорный Карабах независимым государством".

Второй коренной слом случился в сентябре 2022 года, когда Азербайджан атаковал уже территорию Армении. Понятно, что Россия не могла вступить в Армению и воевать с Турцией и Азербайджаном, потому что был бы более глобальный конфликт, а в условиях того, что происходит на Украине, это не нужно самой России. И мы бы стали полем, где воюют друг с другом сильные мира сего со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами, как в Сирии.

Субъективная причина заключается в следующем. Приход к власти Никола Пашиняна в 2018 году имел ряд причин. Первая причина — это сдать Карабах, чтобы российская военная база ушла из Армении, а граница с Ираном перешла под управление коллективного Запада. Об этом заявил в 2018 году тогдашний помощник президента Штатов по нацбезопасности Джон Болтон, который встретился с Пашиняном и дал интервью армянскому отделению радио "Свобода"*. Он сказал, что Армения должна отказаться от исторических стереотипов. Это отказ от Карабаха, пересмотр стратегических отношений с Россией и Ираном. Война и кризис в армяно-российских отношениях направлены на реализацию этого плана.

Когда в Карабахе началась война, вмешательством президента РФ Владимира Путина удалось остановить войну и подписать документ от 9-10 ноября, который позволял нам создать новую архитектуру безопасности в регионе. По этому документу должны были разблокировать коммуникации, а вопрос о статусе Карабаха оставить на будущее. При этом открылась бы граница с Азербайджаном и Турцией. Речь идёт как о железной дороге, так и об автомобильной. Если бы контроль над всем этим получила Россия, армянские власти потеряли бы поддержку Запада:

финансовую,

экономическую,

политическую.

Исходя из этого, наши власти решили переформатировать архитектуру безопасности, которая была сформирована 9 ноября.

Какова логика? Азербайджанские и турецкие СМИ говорили о том, что есть Лачинский коридор, который контролируется российскими миротворцами, вы имеете связь с Нагорным Карабахом, мы хотим получить точно такую же коммуникацию под управлением российской стороны с Нахичеванью. Нет армянского Нагорного Карабаха — нет и Лачинского коридора. Нет Лачинского коридора — нет связи Азербайджана с Нахичеванью. Чтобы переформатировать систему безопасности в Закавказье, было принято Пражское заявление в октябре 2022 года, когда Никол Пашинян стал первым руководителем Армении, который признал суверенитет Азербайджана над территорией Нагорного Карабаха со всеми вытекающими последствиями: был закрыт Лачинский коридор, статус российских миротворцев изменился. Ведь российские миротворцы в 2020 году пришли на территорию, которая имела спорный статус. Россия пришла в роли арбитра. Но признание суверенитета Азербайджана над Карабахом изменило архитектуру безопасности на Южном Кавказе.

Делается всё, чтобы Россия не получила контроля над коммуникациями, которые будут открыты: нужно, чтобы Россия в армянском обществе воспринималась как враг, а врагу же ты не отдашь контроль над коммуникациями.

— Что потеряют Армения и Россия, если нас выдавят отсюда геополитически?

— Если Россия отсюда уйдёт, Армения потеряет государственность, будет уничтожен купол безопасности, который нас защищал от Турции. Если бы не прямое в своё время вмешательство главы Объединенных войск СНГ генерала Шапошникова в 1990-х годах, который заявил во время Карабахской войны, что вмешательство Турции приведёт к третьей мировой войне, Турция ещё тогда вторглась бы в Армению. Кроме того, 102-я российская база делает так, чтобы Армения не превратилась в Сирию. Европейские наблюдатели с биноклями не смогут обеспечить безопасность Армении.

Что потеряет Россия?

В американских СМИ прямо говорится, что задача Штатов — выдавить российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Армению и Азербайджан будут использовать как пушечное мясо в войне против России и Ирана.

Потеряв Южный Кавказ, Россия откроет ворота для дестабилизации на Северном Кавказе. Мы единое этнополитическое, этнокультурное образование. Более того, президент Путин говорил, что в Чеченскую войну российские спецслужбы фиксировали связи американских спецслужб, чеченских боевиков в Баку. Ситуация будет такой же, если Россия потеряет Южный Кавказ.

— То есть гарант вашей государственности — это Россия?

— Гарантом армянской государственности долгое время было существование Нагорно-Карабахской Республики, армянские вооружённые силы и Россия. Легитимация нашей границы имела несколько компонентов. По праву закона мы получили в наследство от Советского Союза 29 800 квадратных километров. По праву силы мы смогли одержать победу в Карабахской войне при помощи России, что создало ситуацию, когда на огромном участке границ Армении, в месте соприкосновения наших границ с Карабахом, мы отодвинули азербайджанские инженерные сооружения, войска от Армении.

Третий компонент — это взаимодействие с Россией на двустороннем уровне, договор 90-х годов о стратегическом союзничестве, присутствие российских пограничников на армяно-турецкой границе, 102-я военная база.

Четвёртый компонент — это участие в ОДКБ, СНГ и в их интеграционных объединениях под патронажем России.

Если мы уничтожаем все эти структуры, за счёт чего Армения может сохранить свою государственность? Иран откровенно говорит о том, что внерегиональные игроки не должны быть представлены в Закавказье. А кто приводит сюда нерегиональных игроков? Армения, к огромному сожалению.

— Фактически Армения выступает не только против России, приводя сюда западные структуры, но и против Азербайджана, Турции и Ирана?

— К сожалению, формируется коалиция против Армении, исходя из поведения армянской власти. Но это поведение обусловлено не государственными интересами Армении, а личными интересами конкретной узкой группы лиц.

На самом деле Азербайджан делает то же самое, но в отличие от Армении делает это несколько иным способом. Главным проводником интересов Великобритании в нашем регионе является Азербайджан с его энергетическими контрактами, британскими компаниями. Экзистенциальный интерес Великобритании в нашем регионе — это иранская нефть. Англичане считают, что это их нефть, и Азербайджан они рассматривают как субъект, руками которого будут вести войну против Ирана.

Более того, после 44-дневной войны азербайджанские СМИ пестрили заголовками о том, что скоро они войдут в Иран, вернут их так называемые "исторические земли".

Но формально Азербайджан не приводит сюда западные структуры. Это помогает ему избежать ситуации, когда Иран, Россия и даже Турция воспринимали бы Азербайджан как врага. Армения же целенаправленно ведёт к тому, чтобы в регион вошли западные структуры, что воспринимается Ираном, Россией, Турцией как угроза их интересам. Думаю, столько раз, сколько Россия с Турцией воевала, никто никогда не воевал, — 16 раз. Иран многократно воевал с Турцией, Россией, но их объединяет одна простая вещь: они считают Закавказье зоной своего влияния, что проявляется в становлении формата "три плюс три". Это региональный формат, в который входят:

Турция, Иран, Россия, с одной стороны; Грузия, Азербайджан, Армения, с другой.

Грузия пока отказывается от участия в этом формате. Но только региональные игроки должны регулировать здесь ситуацию — от безопасности до коммуникаций.

Сложился фактически консенсус четырёх игроков, вовлечённых в этот формат: Азербайджан, Турция, Иран, Россия, — и ему противостоит Армения. Несложно догадаться, к чему это может привести.

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