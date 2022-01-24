Как обозреватель New York Times спасёт демократию в США

Обозреватель New York Times Том Фридман сказал, что у него есть решение проблемы демократии в Америке. Это заявление стало поводом для очередной дискуссии. В частности, Белен Фернандес, редактор журнала Jacobin, в своей статье для aljazeera припомнила, как ещё в 2009 году трёхкратный лауреат Пулитцеровской премии, работавший в американской газете с 1981 года, писал с характерным красноречием: "Много серьезных плохих вещей происходит в мире без Америки, но не так много хороших". Видимо, это было новостью для жителей Ирака, Афганистана, Вьетнама, Хиросимы, Нагасаки и множества других мест на планете, которые получали "большие презенты" от Америки, поиронизировала Белен.

Как "культовая версия Трампа" ускорила имперский упадок

К сожалению, по словам Фридмана, Соединенные Штаты в последние годы сбились с пути, страдая от парализующей партийной "поляризации", которая не позволяет им быть лучшей, большой и доброй сверхдержавой, какой она может быть. Имперский упадок якобы ускорила "культовая версия Трампа" Республиканской партии, которая угрожает демонтировать "демократию" в США. Неважно, что американская система корпоративной плутократии, которая, по совпадению, приносит прямую пользу Фридману, объективно не квалифицируется как "демократическая" или что "поляризация" не слишком повлияла на двухпартийную поддержку США военных зверств.

Не говоря уже о том, что сам Фридман предложил назвать улицу в Тегеране в честь Трампа, когда тот отдал приказ о внесудебном убийстве в 2020 году иранского генерала Касема Сулеймани.

Но теперь у Фридмана есть решение проблемы демократии в Америке, которое, несомненно, будет столь же блестящим, как и его решение проблемы электроснабжения в Африке в 2001 году, когда он предложил тогдашнему президенту Джорджу Бушу-младшему, чтобы на покупку солнечных батарей скинулись все американские школы и чтобы на них были наклейки с американскими флагами. Ведь когда детишки в африканских деревнях вырастут, они будут знать, кто "освещал их ночи". (Очевидно, что весь проект стал бы непомерно дорогим для страны, которая продолжала бы тратить триллионы долларов на войны, за которые горячо ратовал Фридман.)

Что спасёт Америку

В своей колонке в New York Times за январь 2021 года под названием "Байден-Чейни 2024" Фридман призывает США восстановить демократию, следуя по стопам Израиля.

Фридман полагает, что билетом к деполяризации Америки может быть комбинированный демократически-республиканский микс

"Джо Байден и Лиз Чейни",

или "Джо Байден и Лиза Мурковски",

или "Камала Харрис и Митт Ромни",

или "Стейси Абрамс и Лиз Чейни"…

Фридман консультировался со Стивеном Левицким, политологом и соавтором книги "Как умирают демократии", и тот сказал ему, что "Лиз Чейни может вас напугать", имея в виду создание коалиции с демократами в израильском стиле.

Это коалиция, которая говорит: "Сейчас есть только одна главная цель — спасти нашу демократическую систему". Левицкий предупреждает, что неспособность принести необходимые политические жертвы чревата серьезными последствиями:

"Если вы этого не сделаете, просто оглянитесь назад и посмотрите, почему демократия рухнула в таких странах, как Германия, Испания и Чили. Тамошние демократические силы должны были это сделать, но не сделали".

Если бы только этот билет Пиночета-Альенде сработал. И, возможно, Гитлер и Франко не были бы такими плохими, если бы у них было несколько барашков, с которыми можно было бездельничать, иронизирует Белен Фернандес.

Конечно, Байден и его компания сами по себе вовсе не ягнята, а "демократическая система", которую Фридман так стремится спасти в США, — всего лишь фиговый листок с карт-бланшем для продолжающейся военной и экономической жестокости. В конце концов, демократии не могут умереть, если они никогда не были демократиями, но карьера Тома Фридмана, безусловно, могла бы пойти прахом.

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