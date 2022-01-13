Точка поставлена? Кремль не отказался от сотрудничества с Аскаром Умаровым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 13 января, прокомментировал реакцию в России на назначение министром информации Казахстана Аскара Умарова. Ранее министр допускал грубые и оскорбительные высказывания в адрес России, русских и Дня Победы.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что его ведомство не будет сотрудничать ни с Умаровым, ни с возглавляемым им министерством. А глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что появление казахского чиновника на Байконуре нежелательно.

Сам же Аскар Умаров сообщил, что его "демонизируют" и подчеркнул, что ценит союзнические отношения России и Казахстана, выразив готовность к сотрудничеству.

Готовность к сотрудничеству не стали отвергать и в Кремле. Дмитрий Песков назвал предыдущие высказывания Аскара Умарова "неловкими".

"Действительно, имели место неловкие высказывания, некорректные высказывания, но здесь прежде всего следует исходить из того, что это президент Казахстана, президент нашего партнёрского, союзнического государства назначил свой кабинет министров и он оказал господину Умарову доверие. Судить следует по тем заявлениям, которые Умаров уже будет делать в своём новом статусе, и, безусловно, нужно и предстоит работать, взаимодействовать и углублять сотрудничество с теми министрами, которых назначил президент Касым-Жомарт Токаев", — сказал пресс-секретарь президента России.

По словам Дмитрия Пескова, если у молодого поколения возникают какие-то вопросы или пробелы по пониманию истории Великой Отечественной войны, то работа России — объяснить это.

"Всё-таки молодые люди, с пониманием роли Великой Отечественной войны, с отношением к русскоязычным жителям Казахстана, это всё можно объяснить, рассказать, в этом и должна заключаться наша работа", — отметил он.

Правда, если под "молодыми людьми" подразумевался и Аскар Умаров, то надо заметить, что он родился в 1976 году. Так что одними "пробелами" по истории Великой Отечественной войны его заявления объяснить едва ли возможно.

Но в общем сдержанная позиция Кремля по данному вопросу объяснима. Разумеется, в Москве знали про Умарова и его заявления. Как знали и то, что он более полугода был заместителем министра информации. То есть не взялся из ниоткуда.

Кроме того, после недавних событий в Казахстане российские власти едва ли готовы на официальном уровне поднимать вопрос о назначениях, сделанных Касымом-Жомартом Токаевым. Отдельные чиновники свою точку зрения высказали. Хотя едва ли вопрос можно считать окончательно закрытым. Без сомнения, слова и дела Аскара Умарова без внимания не оставят.

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