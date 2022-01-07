Кризис в Казахстане: эксперты рассказали, кто мог организовать протесты

Политический кризис в Казахстане, который начался как акция протеста против повышения цен на автомобильный газ, набирает обороты. Политологи стали говорить о том, что протесты готовились извне — в странах Запада, поскольку видно сходство с технологиями, обкатанными на украинском Майдане. Однако торопиться с такими выводами не стоит, уж слишком много "но" в этой истории.

Казахи в отчаянном положении

Изобретатель, инженер, бывший сотрудник "Роскосмоса" Денис Банченко отмечает, что казахи сами по себе очень сплочённый и организованный народ.

"Я родился и вырос в Казахстане, 15 лет я проработал на космодроме Байконур. Безусловно, организация присутствует, потому как даже при полном отключении интернета и связи люди не перестали быть скоординированными. Но казахам для этого не нужен Запад, они прекрасно сами могли организоваться и наладить коммуникацию. Если понаблюдать за кадрами, которые передают СМИ, о так называемых мародёрах, то можно заметить, что у людей в руках в основном хлеб и продукты питания. Не дорогие телевизоры и автомобили, а товары первой необходимости, что говорит больше об отчаянном положении людей, нежели о реальном мародёрстве", — заявил в интервью Pravda.Ru эксперт.

Денис Банченко отмечает, что желающих дестабилизировать самую стабильную страну Средней Азии предостаточно, поскольку Казахстан богат природными ресурсами. Но следует обратить внимание на то, что в очередной раз соседние страны пришли друг другу на выручку.

Россию и Казахстан особенно связывают давние партнёрские и дружественные связи, народ Казахстана не один раз помогал России, участвовал в ВОВ, дарил лошадей до революции, казахи приютили, обогрели и дали пищу многим сосланным в Казахстан во времена СССР. Россия в свою очередь вкладывалась в развитие Казахстана.

Спасти Байконур

Что касается космодрома Байконур, где сейчас находится космический корабль "Буран" и где не так давно было обновлено оборудование РКК "Энергия", то многие технологии, а также сооружения — уникальны и являются достоянием научно-технической школы СССР. Как отмечает Денис Банченко, очень важно сейчас не допустить потери этих уникальных объектов.

"Хочется верить, что силы ОДКБ примут это во внимание и возьмут их под усиленный контроль, чтобы избежать разграбления. Также нужно понимать, что на космодроме проживает смешанное население, в основном это граждане России и Казахстана, а сам космодром и город Байконур — субъекты международного права. Так, потенциальными мишенями террористов являются склады готовой продукции, обогатительные комбинаты и карьеры "Казатомпрома", пожалуй это наивысшая опасность в данной ситуации".

Протесты организовали люди Назарбаева?

Политолог Алим Батов согласен, что полыхнуло неслучайно, но не с чьей-то "внешней" подачи. Нет никакого сомнения, что триггером протестной активности стало возрастание цены на сжиженный газ, но это было формальным катализатором — повестка практически сразу переключилась на политические требования, и причиной тому стали обстоятельства:

низкий уровень жизни населения,

высокие цены на продовольствие,

безработица,

тотальная коррупция, выраженная в кумовстстве и высоком уровне взяточничества.

Отчасти подтверждается и предположение о крупном конфликте между бывшим и действующим президентами Казахстана.

"Мнение, что события в Мангистауской области, где люди вышли на митинг с требованием снижения цен на газ, были санкционированы окружением Назарбаева, имеет право на жизнь. Ведь не зря почти одновременно поднялись 14 городов Казахстана, такое сложно представить без мощной поддержки внутри самих властей. Как выясняется, лидерам групп "митингующих" деньги переводились заранее на их банковские карты. И это в стране, где одна из самых жестких форм контроля за деньгами населения на постсоветском пространстве. А что Назарбаев? Очевидно, что речь идет о ревизии его исторического наследия. Чем дольше длится молчание — тем явственнее оно выглядит как уклонение от поддержки предпринятых Токаевым шагов — каждого по отдельности и всех вместе. Маски сброшены, увы, пока не медицинские", — резюмировал Алим Батов в интервью Pravda.Ru.

Превращение Казахстана в большую, постоянно кровоточащую страну неприемлемо для России с точки зрения национальной безопасности. Кроме того, ни превращение Казахстана в страну санкционного давления Запада, какой стала Белоруссия после жесткого силового подавления протеста, ни коллапс государства, который произошел в Киргизии, не нужны ни Казахстану, ни России. Пока же остается ждать, как будут разворачиваться события дальше.

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