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Автор Ирина Гусакова

Почему Эрдоган не достиг своей мечты стать новым османским халифом

Мир » Азия

После ухода американцев из Афганистана стало ясно, кто затаил дыхание — Реджеп Тайип Эрдоган. Прошло десять лет после его войны с Сирией, однако до сих пор он не достиг своей мечты стать новым османским халифом. Фактически Эрдоган находится в худшем положении за всю историю.

Реджеп Тайип Эрдоган

О чем же думает Эрдоган?

Он активно участвовал в войне с Сирией, потому что президент Башар Асад отказался предать российских и иранских друзей, он разрушил планы Эрдогана, не позволив катарским газопроводам пройти через Сирию, а затем через Турцию в Европу. Такой шаг расширил бы возможности Турции, позволил бы выйти на газовый рынок, но стал бы петлей на шее Ирана и России.

Мечта об османском халифате

Мечта об османском халифате была близка как никогда после объявления войны в Сирии. Эрдоган представлял себя главным игроком и надеялся осуществить турецко-американский план 1940-х годов по оккупации северной Сирии, в основном Алеппо и Идлиба. Напомним, что операция "Щит Евфрата", которая проводилась Турцией на севере Сирии с августа 2016 года по март 2017 года, якобы была направлена на борьбу с террористическими группировками.

Идлиб, Сирия

Эрдоган надеялся, что, достигнув своей цели, он сможет открыть коридор для катарских газопроводов и реализовать мечту о возвращении наследия старой турецкой нефтяной компании, которая прекратила свое существование после распада Османской империи в 1925 году.

Эрдоган объявил о своем желании создать буферную зону длиной около 15 км вдоль сирийско-турецкой границы, чтобы добраться до сирийских нефтегазовых месторождений. Он даже попытался предложить компромисс России, согласно которому он хотел бы разделить с нами управление этими месторождениями после заявления Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии в 2018 году.

С 2019 года после нападения на курдов на востоке и севере Сирии стало ясно, что Эрдоган потерял поддержку американцев и европейцев в регионе. Особенно после подписания сделки с Россией на поставку ракет С400 против воли США. Затем он поддержал Азербайджан в войне против Армении, угрожая безопасности как Ирана, так и России.

Дополнительно настроить против себя Иран Эрдоган успел 11 декабря 2020 года, процитировав стихотворение азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде во время своего визита в Баку. Фрагмент из произведения "Араз-Араз" считается лозунгом сепаратистов, поддерживающих идею объединения тюркских народов. В Тегеране назвали этот инцидент неприемлемым.

А в феврале 2021 года он даже обвинил Иран в укрывательстве Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.

Чего хочет Эрдоган?

Эрдоган хочет стать более крупным участником нефтяной промышленности Азербайджана. Он хочет подтолкнуть Иран к тому, чтобы дать ему больше перспектив на сирийских землях. Он хочет получить шанс сохранить лицо и одержать хоть какую-то победу в его "войне с Сирией". А еще он ведет войны в

  • Ливии,
  • Судане,
  • Средиземном море,
  • а теперь в Афганистане и Азербайджане.

Эрдоган готовился вернуть Турции времена "золотой эпохи" Османской империи в 2023 году. Этот год очень важен для Турции, во-первых, должны состояться президентские выборы, во-вторых, это 100-ая годовщина Лозаннского договора 1923 года. Эрдоган возлагал большие надежды на то, что сможет многое сделать до назначенной даты.

Эрдоган верил в создание двойных союзов между Россией и Ираном, с одной стороны, и Соединенными Штатами через присутствие Турции в НАТО, с другой, он надеялся, что сможет манипулировать каждым, чтобы достичь своей цели в Сирии и обезопасить буферную зону. Он начал политику тюркизации на севере Сирии, что противоречит международному праву в оккупированных регионах. В своих маневрах он становится больше похожим на быка, который бежит по красной ковровой дорожке. Он наносит удар в спину всем, даже своим союзникам.

Несколько дней назад член конгресса США высоко оценил важную роль Турции в НАТО. Это не знак примирения, это игра на эго Эрдогана. Поэтому справедливо поставить под сомнение роль Турции в Азербайджане, в частности, отношения между двумя странами и Израилем. Мечте Эрдогана пора положить конец, считают многие политологи. Сирийцы считают, что это закончится прекращением турецкой оккупации Идлиба. Однако важно, чтобы в это верили и их друзья.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы иран турция азербайджан
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