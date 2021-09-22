Интриги в Германии: что помогло Олафу Шольцу выйти в фавориты

Прагматичный министр финансов ФРГ Олаф Шольц фактически уже видит себя новым канцлером. Выборы в Германии пройдут уже на этой неделе — 26 сентября. И кандидат от СДПГ чувствует себя уверенно — он победил своих соперников на теледебатах, да и соцопросы показывают, что за него готовы отдать голоса большинство немцев.

Немецкие политологи говорят, что Шольц — уникальный кандидат, выделяется он явно не за счёт харизмы, её у Олафа не так уж и много, зато берёт разумным подходом.

Если вспомнить, то СДПГ отставала от ХДС и "зелёных" в опросах ещё в начале лета. Затем такой рывок после нескольких лет забвения после ухода из партии Герхарда Шрёдера. СДПГ получила шанс снова возглавить правительство Германии. И ошибки оппонентов Шольца сыграли ключевую роль в том, что он стал фаворитом.

Ошибки оппонентов Шольца

Опросы общественного мнения говорят, что Христианско-демократический союз (ХДС) совершил большую ошибку, сделав своим кандидатом незадачливого Армина Лашета, а не популярного Маркуса Зёдера, лидера ХСС (Христианско-социального союза Баварии), который прославился своими успехами в борьбе с COVID-19.

Лашет же окончательно дискредитировал себя в глазах избирателей, которые раскритиковали его за неуместный смех во время пресс-конференции, в ходе которой президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер говорил о последствиях наводнения в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, унесшего жизни более 140 человек.

Что касается кандидата от партии "Зелёные" Анналены Бербок, то её рейтинги в опросах резко упали на фоне обвинений в плагиате (речь идёт о предвыборном манифесте, который активистка выпустила в виде книги под названием "Сейчас. Как мы обновляем нашу страну") и из-за приукрашенного резюме.

"Шольцомат": за роботами будущее

То есть получается, что Шольц — фаворит по умолчанию. Немцы уже давно дали ему прозвище "Шольцомат" — якобы потому, что он отвечает на вопросы как робот.

"Он типичный политик, который хорошо думает, но плохо общается", — как-то отмечал журналист Der Spiegel.

СДПГ, похоже, тоже неохотно пошла навстречу Шольцу. Ему пришлось изрядно постараться, чтобы завоевать симпатии внутри партии, которая считала его слишком центристским. Но Меркель — тоже нехаризматичный политик, и до того, как стать канцлером, она тоже была аутсайдером внутри своей партии. Олафа Шольца часто сравнивали с уходящей в отставку Ангелой Меркель. В том числе, пользователи социальных сетей. Олаф на фоне дискредитировавших себя кандидатов стал олицетворением стабильности и прагматизма, ведь именно этими качествами подкупала Меркель все 16 лет.

Шольц также ловко использовал своё положение в качестве министра финансов и заместителя Меркель. Он спас экономику Германии в кризис, который вызвала пандемия коронавируса. А также выделил экстренную помощь — более 300 миллионов евро — пострадавшим от наводнения на западе Германии.

Тернистый путь к славе

Кандидат от СДПГ имеет свою историю побед. Напомним, Шольц в своё время спровоцировал гнев СДПГ, поддержав программу экономических реформ Шрёдера "Повестка дня 2010". Эти реформы, направленные на изменение системы социальных выплат, стали проклятием для левых, которые считали, что они нарушают принципы их партии. Под давлением членов партии Шрёдер ушёл с поста лидера СДПГ за год до того, как проиграл Меркель на всеобщих выборах. Шольц был "главной жертвой реформ Шрёдера", писал Der Spiegel в 2007 году.

Однако Шольц вновь восстал из пепла, став министром труда при Меркель. Он попытался укрепить свой левый авторитет, критикуя экономическую политику канцлера как недостаточно социал-демократическую.

Затем Шольц был избран мэром Гамбурга в 2011 году и оставался в этой должности до тех пор, пока Меркель не вернула его в свое правительство в качестве вице-канцлера и министра финансов. Он заменил легендарного хранителя казначейства Германии Вольфганга Шойбле и на этом посту тоже не снискал популярности у членов СДПГ, в частности, из-за проводимой экономической политики.

Однако затем Шольц изменил свой публичный имидж — он использовал кризис COVID-19, чтобы показать себя как экономического интервенциониста, смягчив свой стиль общения. Шольц также укрепил свои позиции среди социал-демократов, позволив определённым заявлениям десятилетней давности выйти на первый план. После этого СДПГ всё же решила рискнуть и сделать ставку на Шольца.

Если 26 сентября Шольц победит, то ему, возможно, придётся снова прибегнуть к хитрой дипломатии. Недавно политик подвергся критике со стороны консерваторов за отказ исключить возможность создания коалиции с Левой партией (Die Linke). Шольц ясно дал понять, что он предпочёл бы править вместе с "зелёными", поэтому не исключено, что вскоре Олаф вновь навлечёт на себя гнев.

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