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Автор Александр Шторм

Расчеловечивают по полной: что пока ещё спасает РФ

Мир

В мире вовсю идёт холодная война. Построение нового мирового порядка предельно затруднено яростным сопротивлением Запада. По мнению политолога Сергея Караганова, обстановка больше всего напоминает 1950-е годы.

Расчеловечивают по полной: что пока ещё спасает РФ

В своих интервью изданиям "Эксперт", в материалах "России в глобальной политике" и соцсетях Караганов отмечал, что градус враждебной риторики в последние годы едва ли не выше, чем когда-либо.

Россию до настоящего времени так не расчеловечивали никогда. Проблема в том, что стратегическая стабильность тоже довольно неустойчив из-за большого количества новых игроков и новых систем вооружений. Потому России нужно учитывать изменившиеся вводные.

Так что сегодня война может начаться чисто по случайности. При этом перед странами лежит трудный путь к построению нового мирового порядка. Пока Запад не привыкнет к своему новому положению, мир продолжат сотрясать проблемы.

Поэтому на Россию сейчас давят все.

У власти на Западе находятся люди, не заставшие войны, поэтому им её развязать ничего не стоит. Россию спасает то, что у неё есть ядерное оружие и Китай, который является нашим гигантским стратегическим ресурсом. Он оттягивает на себя большую часть военно-политической мощи Запада.

Что характерно, политолог не утверждает, что Россия эту войну выиграет. Опыт показывает, что россияне, выиграв страшной ценой Великую Отечественную, вполне способны ввязаться в чудовищную гонку вооружений.

Хорошо, что сегодня у России есть все моральные преимущества. Запад сейчас ко всему прочему ещё и ослаблен, а всё остальное происходит в гораздо более свободном мире, где возможности для манёвра у стран намного шире. В наше время закончилось и военное превосходство Запада в мировой политике, экономике и культуре.

Прекрасно ещё и то, что Россия не имеет таких колоссальных обременений, как Советский Союз. Максимум на душу населения в СССР получала Грузия, а больше всего средств в абсолютных цифрах — Украина. Понятно, почему они недовольны больше всех.

По военной части Россия тратит во много раз меньше средств, чем тратил Советский Союз. Те системы вооружений, которые сейчас развёртываются: гиперзвуковые, маневрирующие ракеты и боеголовки, — обесценивают триллионные вложения США, потому так и надо действовать впредь. А все провокации надо пресекать более или менее жёстко.

Вероятнее всего, холодная война продлится лет десять-пятнадцать, хотя наверняка тут предсказывать сложно. Пока Китай с нами, нам лучше быть с ним, чтобы не допустить выигрыша Запада. Запад достаточно продемонстрировал и агрессий, и цветных революций, дестабилизировавших огромные регионы мира.

Если говорить о списке недружественных стран, то туда обязаны попасть:

  • Польша,
  • Британия,
  • прибалты.
  • Есть ещё Украина, но она безнадёжна, как и многие другие бывшие советские республики.
  • Грузия, например, в обозримом будущем ничего, кроме проблем, не создаст.

Россия поддерживает хорошие отношения с Ираном, прекрасные — с Монголией, Индией, да и со многими европейскими странами — Венгрией, Австрией, Италией.

Большой вопрос, где при таком раскладе окажется Германия, отметил эксперт. У неё с Россией своя история отношений, и европейцам забывать об этом не стоит.

Главное, что россияне должны осознать: мы — народ-победитель, который побеждал всех великих завоевателей. Мы освобождали Европу от Наполеона, от Гитлера, и тут есть повод гордиться.

"А новая русская идея сама займёт место под солнцем, она изложена в Стратегии национальной безопасности. Нужно время, чтобы она овладела массами. Другого пути здесь нет и не будет", — подытожил эксперт.

Ну и на "закуску". Обсуждая недавние провокации эсминца короны у Крыма, декан НИУ ВШЭ отметил, что такие действия будут жёстко пресечены.

"Если нужно будет потопить — потопим. По крайней мере, наши партнёры, которые действительно ошалели от своих проигрышей и пытаются взять реванш, должны знать, что цена будет высокой", — заключил он.

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