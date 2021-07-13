Пять уроков изолгавшимся политикам

В последнее время вранье политиков и лавина фейковых новостей настолько захлестнули западный мир, что там всерьез заговорили об угрозе устоям демократии. Дошло до того, что искажение истины и фактов в пользу определенной повестки дня, изображенные в романе Джорджа Оруэлла "1984", которое принято было относить к критике советского строя, стали примеривать на самих себя. В качестве противоядия тамошние интеллектуалы обратились к наиболее популярной работе философа аналитической школы.

Цикл радиопередач Би-би-си

Сьюзан Стеббинг (Susan Stebbing) была первой женщиной в Великобритании, занявшей кафедру философии. Это произошло в Бедфорд-колледже в 1933 году. В том же году ею был основан журнал аналитической философии Analysis. Одним из самых известных представителей этого философского направления был Бертран Рассел.

Стеббинг много публиковалась и возглавляла два крупнейших философских общества Соединенного Королевства, а также была первой женщиной в кресле президента Британской гуманистической ассоциации (Humanists UK).

На основе цикла радиопередач Стеббинг написала книгу "Thinking to Some Purpose" ("Целенаправленное мышление"), которая увидела свет в 1939 году. В ней автор призывала "ясно мыслить", не заморачиваясь "бессознательной предвзятостью и нераспознанным невежеством".

На суперобложке первого издания было написано: "Сегодня существует острая необходимость, чтобы граждане демократического государства правильно рассуждали. Недостаточно иметь свободу печати и парламентские институты. Наши трудности частично связаны с нашей собственной глупостью, частично с использованием этой глупости, а частично с нашими собственными предрассудками и личными желаниями".

Урок Стеббинг заключается в том, чтобы относиться к политике с долей скептицизма, что может помочь правильно ориентироваться в актуальной политической обстановке.

Ставьте под сомнение свои самые заветные убеждения

Стеббинг утверждает, что у всех нас имеются устоявшиеся представления, в которых мы не сомневаемся. По мнению философа, в таких случаях мы путаем "страстность" (passionateness) наших чувств с "гарантированной истиной". Важно подвергать сомнению все наши убеждения, особенно политические. Мы можем спросить себя: отвечают ли нынешнему моменту мои заветные чаяния? В случае отрицательного ответа — от них следует отказаться.

Избегайте "предвзятой или односторонней аргументации"

Стеббинг считает, что люди, как правило, не умеют ставить себя на место другого человека. Мы заявляем о том, как должны вести себя другие, не задумываясь о том, поступим ли мы так же в данной ситуации.

Она пишет: "Защита от этой ошибки — превратить вас в меня". Например, прежде чем осуждать одно государство за торговлю оружием, лучше решить, поступает ли мое собственное государство так же — и доволен ли я этим. Только тогда я могу быть уверен, что не использую двойные стандарты.

Остерегайтесь эмоциональных высказываний

Стеббинг различает два типа языка:

"научный",

"эмоциональный".

Научный язык используют для объективных утверждений. Эмоциональный язык призван вызывать сильные чувства. Часто в политике — да и в журналистике — эмоциональный язык маскируется под научный, что придает словам "значительность в дополнение к их объективному смыслу". Стоит обращать внимание, пытаются ли политики апеллировать к нашим эмоциям. Это позволит отличить убедительный аргумент от дешевой демагогии. Затем мы можем решить, позволить ли нам убедить себя или обратиться к более объективным формам доказательств.

Присмотритесь к бессодержательным лозунгам

Стеббинг подчеркивает, что политики бросают в массы лозунги: короткие заявления, которые запоминаются избирателям. По ее убеждению, лозунги по своей сути не вредны — они часто основаны на истине и могут содержать значимые утверждения. Однако некоторые лозунги лишь кажутся значимыми, но на деле оказываются пустышкой. Следует отказаться от пустопорожней болтовни.

Мысли свободно

Стеббинг полагала, что свободомыслящие люди должны формировать свои суждения только на основе собственного независимого разума, в противовес церковным догматам, пропаганде или партийной политике. У всех людей есть врожденная "способность следовать аргументу", которую мы должны использовать с пользой. Вместо того, чтобы голосовать так, как мы всегда голосовали, или прислушиваться к советам других, мы должны взвесить имеющиеся доказательства и сформировать собственные выводы.

Стеббинг хотела вывести философию из башни из слоновой кости и донести ее до сознания простых людей. Она думала, что политики недооценивают способность общества следовать аргументам и что вместо того, чтобы пытаться предоставить доказательства своей политики, они полагаются на то, чтобы выглядеть симпатичными и изображать своих оппонентов мошенниками.

Стеббинг считала, что мы можем вернуть истину в политику, научившись ясно мыслить и заставляя политиков более внимательно изучать ситуацию. Многим нынешним лидерам было бы полезно изучить ее уроки.

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