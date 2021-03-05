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Автор Антон Куликов

России пообещали "экстремальные" санкции

Мир

США и Великобритания рассматривают возможность введения "экстремальных" санкций против России за якобы применение химического оружия. Об этом сообщило агентство Bloomberg — как водится в таких случаях, "со ссылкой на осведомлённые источники".

России пообещали "экстремальные" санкции

Варианты действий

Варианты разные — от ограничительных мер против российских предпринимателей до санкций против государственного долга России.

Давление предполагается многоплановое: британцы собираются действовать через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и обсуждать потенциальные меры с Францией и Германией. Ну то есть и с другими тоже, конечно, но в первую очередь с французами и немцами.

США же собираются придерживаться закона о химическом оружии 1991 года и могут объявить о дополнительных более масштабных санкциях, если Россия не выполнит определённые условия.

"К ним относятся заверения в том, что она воздержится от применения такого оружия и разрешит инспектировать предполагаемые объекты химического оружия", — сообщает американское агентство.

Вашингтон может ввести санкции в отношении российских бизнесменов. А если Россия будет признана виновной в серьёзном нарушении международного запрета на химическое оружие, президент США Джо Байден рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении суверенного долга страны, если это будет сделано в сотрудничестве с Европой.

Новый виток угроз в адрес России связан не столько с санкциями по делу Алексея Навального, сколько с очередной годовщиной инцидента в Солсбери. Однако едва ли было бы осмотрительно воспринимать это как пустые угрозы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение Bloomberg, отметил: в Кремле рассчитывают, что идеи ввести санкции против российских бизнесменов и госдолга РФ не будут реализованы.

"Ещё никто не ввёл санкции против российских бизнесменов, и мы, конечно, надеемся, что, скажем так, подобные безумные позывы останутся только на страницах СМИ и не найдут, скажем так, живительной почвы в американском официальном истеблишменте", — сказал Песков.

"Берут любой повод"

Политолог Андрей Суздальцев считает, что вероятность новых санкций очень высока.

"Они берут любой повод, всё что угодно. Вы помните, какая была невероятная истерика, когда у нас год назад горели сибирские леса. И было такое ощущение, что какие-то экологические организации поднимут разговор о санкциях против нас. Когда практически сгорела дотла Австралия, даже разговора не было. Они постоянно ищут какие-то поводы", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Сейчас говорить о каких-то санкциях в отношении химического оружия сложно. Потому что ввели санкции из-за Навального персональные, не экономические. Они неприятные, они создают такой нехороший оттенок, что страна находится под санкциями. Но стоит напомнить, что есть соглашение об уничтожении химического оружия. Американская сторона до сих пор химическое оружие не уничтожила. Нам что ли вводить санкции против США? Мы-то это оружие уничтожили", — отметил он.

По мнению Андрея Суздальцева, интересный момент в том, что постоянно чётко "диагностируется" применение "Новичка".

"На каком основании? Чтобы диагностировать такое химическое оружие, надо иметь его образцы. Значит, тогда и в Швеции, и в Германии есть образцы химического советского оружия? То есть у них есть химическое оружие. Это самораскрытие получается", — считает политолог.

"И ещё очень маленький нюанс — доказательств никаких не представлено и по инциденту в Солсбери, и в ситуации с Навальным. Но вы должны прекрасно понимать, что это пропагандистский формат. Потому что специалисты и на Западе, и у нас прекрасно понимают, что современное химическое оружие, которое должно быть уничтожено, — это оружие массового поражения. И на какие-то молекулы они будут его делить, чтобы долетел самолёт, чтобы не умерли в госпитале, не умерла половина Солсбери… Что за химическое оружие такое?" — подчеркнул он.

Эксперт считает, что речь идёт о демонстративных поводах.

"Мы должны это понимать так, что против нас идёт война. Ищутся любые поводы, чтобы создать невыносимые условия для жизни, для нашей страны и т. д. и т. п. У нас есть ядерное оружие. Реальная угроза, что называется. Пока мы этим владеем, конечно, будут выискиваться любые поводы, чтобы нанести нам урон", — считает Андрей Суздальцев.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкции новичок химическое оружие андрей суздальцев
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