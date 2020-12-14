Начиная со дня голосования на выборах президента в августе в Белоруссии не прекращаются массовые акции протеста несогласных с официально объявленными итогами голосования. Они уже традиционно проходят по выходным.
Оппозиционные телеграм-каналы воодушевлённо вещают о миллионах протестующих.
А как обстоят дела в Белоруссии на самом деле?
Ведущая программы "Точка зрения" на канале "Правды.Ру" поговорила об этом с белорусским политологом, директором Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексеем Дзермантом.
- Насколько многолюдны сегодня протестные акции? По Вашим ощущениям, накал протеста снижается или возрастает?
— По наблюдениям — не только моим, но и других экспертов, политологов — акции угасают. Последняя, например, была самая малочисленная.
Организаторы протестов переводят акции во дворы, чтобы
Но даже так заметно, что эти дворовые акции уже далеко не такие многочисленные, как это пытаются представить оппозиционные СМИ.
Соответственно, можно делать вывод, что и в связи с погодными условиями, и в связи с определенной, скажем так, кампанией информационного противодействия со стороны власти протест удается купировать.
Хотя весной нужно смотреть, будет ли всплеск в связи с потеплением. И будет ли еще повестка актуальна.
Но в целом можно сказать, что тактическая победа властью одержана, то есть у протестующих не получается добиться ничего с помощью уличных акций, которые становятся бессмысленными.
— Я считаю, многое будет зависеть от действующей власти. От того, насколько она сумеет найти все же диалог с той частью общества, которая выходила на протесты достаточно активно. Я не вижу каких-то предложений от действующей администрации в плане поправок к Конституции. Вы что-то можете нам сказать по этому вопросу?
— Ну, обсуждения, безусловно, идут в том формате, в котором предлагает это власть. Это так называемые диалоговые площадки, куда приглашаются представители разных движений, в том числе и от оппозиции, и от тех, кто имеет отношение к этим протестам.
Другое дело, что пока в оппозиции преобладает радикальное настроение, поэтому те, кто готов обсуждать конструктивно некую повестку будущего с властью, находятся пока в меньшинстве.
Поэтому сложно говорить, что новая оппозиция, которая возникла за это время, в этот процесс вовлечена.
Но это во многом именно вина оппозиции "старой", потому что они предъявляют ультимативные требования. Их лидеры находятся за рубежом и не отражают некую внутреннюю повестку, потому что они транслируют чаще то, что отвечает интересам зарубежных государств, где они — как Тихановская — находятся.
И это одна из причин, по которым власти не удаётся вовлечь в диалог протестное большинство.
Но все же намечается уже и определенный раскол в рядах оппозиции. Уже есть те, кто все-таки готов идти на какие-то переговоры, о чем-то договариваться.
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