Правда ли, что протесты в Белоруссии стали утихать

Начиная со дня голосования на выборах президента в августе в Белоруссии не прекращаются массовые акции протеста несогласных с официально объявленными итогами голосования. Они уже традиционно проходят по выходным.

Оппозиционные телеграм-каналы воодушевлённо вещают о миллионах протестующих.

А как обстоят дела в Белоруссии на самом деле?

Ведущая программы "Точка зрения" на канале "Правды.Ру" поговорила об этом с белорусским политологом, директором Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексеем Дзермантом.

- Насколько многолюдны сегодня протестные акции? По Вашим ощущениям, накал протеста снижается или возрастает?

— По наблюдениям — не только моим, но и других экспертов, политологов — акции угасают. Последняя, например, была самая малочисленная.

Организаторы протестов переводят акции во дворы, чтобы

не было видно, что людей вышло мало (а на площади это заметно);

рассредоточить силы силовиков.

Но даже так заметно, что эти дворовые акции уже далеко не такие многочисленные, как это пытаются представить оппозиционные СМИ.

Соответственно, можно делать вывод, что и в связи с погодными условиями, и в связи с определенной, скажем так, кампанией информационного противодействия со стороны власти протест удается купировать.

Хотя весной нужно смотреть, будет ли всплеск в связи с потеплением. И будет ли еще повестка актуальна.

Но в целом можно сказать, что тактическая победа властью одержана, то есть у протестующих не получается добиться ничего с помощью уличных акций, которые становятся бессмысленными.

— Я считаю, многое будет зависеть от действующей власти. От того, насколько она сумеет найти все же диалог с той частью общества, которая выходила на протесты достаточно активно. Я не вижу каких-то предложений от действующей администрации в плане поправок к Конституции. Вы что-то можете нам сказать по этому вопросу?

— Ну, обсуждения, безусловно, идут в том формате, в котором предлагает это власть. Это так называемые диалоговые площадки, куда приглашаются представители разных движений, в том числе и от оппозиции, и от тех, кто имеет отношение к этим протестам.

Другое дело, что пока в оппозиции преобладает радикальное настроение, поэтому те, кто готов обсуждать конструктивно некую повестку будущего с властью, находятся пока в меньшинстве.

Поэтому сложно говорить, что новая оппозиция, которая возникла за это время, в этот процесс вовлечена.

Но это во многом именно вина оппозиции "старой", потому что они предъявляют ультимативные требования. Их лидеры находятся за рубежом и не отражают некую внутреннюю повестку, потому что они транслируют чаще то, что отвечает интересам зарубежных государств, где они — как Тихановская — находятся.

И это одна из причин, по которым власти не удаётся вовлечь в диалог протестное большинство.

Но все же намечается уже и определенный раскол в рядах оппозиции. Уже есть те, кто все-таки готов идти на какие-то переговоры, о чем-то договариваться.