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Автор Ирина Гусакова

СМИ сообщают о массовых переводах заключенных из тюрьмы "Митига"

Высокопоставленных узников тюрьмы "Митига" переводят в другие неофициальные изоляторы, а также частные дома в Триполи и окрестностях. В их числе сторонники старого режима, родственники Муаммара Каддафи и российские социологи. Об этом сообщает Al-Marsadar cо ссылкой на источники.

СМИ сообщают о массовых переводах заключенных из тюрьмы

По данным издания, лидер группировки RADA Абд аль-Рауф Карра решил спрятать заключенных, чтобы скрыть преступления надзирателей подконтрольной ему тюрьмы. Их перевели в другие изоляторы, частные дома и коттеджи в Триполи и пригородах. Сообщается, что среди заключенных — члены семьи Муаммара Каддафи, сторонники режима последнего легитимного лидера Ливии, а также незаконно удерживаемые россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан.

Угроза проверок

Карра начал опасаться проверок, которые могут пройти в "Митиге" на фоне переговоров между Триполи и Тобруком. В случае, если диалог увенчается успехом, начнется формирование нового Президентского совета, в состав которого войдут представители всех ливийских регионов. Состав Правительства национального согласия тоже сменится, а это значит, что местные бандформирования рискуют остаться без защиты: против них могут начаться расследования, и преступления боевиков придадут огласке.

Частная тюрьма "Митига" неоднократно фигурировала в докладах СБ ООН из-за пыток над заключенными. Начальство изолятора подозревается в похищениях и торговле людьми. В мае 2020 года в докладе Генсекретаря ООН указывалось, что МООНПЛ и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека получают сообщения об избиениях, переполненности тюрем и отсутствии санитарно-гигиенических условий и медицинской помощи в местах содержания под стражей, находящихся в ведении МВД ПНС. Узники Карры — свидетели преступлений RADA, которые могли рассказать о пытках, которым они подвергались, а также об условиях содержания в изоляторе: скудном питании и тесных камерах, где размещают иногда по 30 человек.

Неизвестный преемник Сарраджа

Кроме того, лидер RADA пытается обезопасить себя в случае смены власти в Триполи. На протяжении нескольких месяцев в Правительстве национального согласия идет ожесточенная борьба за власть. Не утихают конфликты премьер-министра Файеза Сарраджа с восстановленным в должности главы МВД Фатхи Башагой, а также с председателем Высшего государственного совета ПНС Халедом аль-Мишри. Предотвратить раскол пытается Турция — президент Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с Сарраджем порекомендовал ему отказаться от конфронтации с коллегами.

Тем не менее после серии назначений, о которых распорядился глава ПНС, конфликты усилились. К ним подключились бандформирования, входящие в силовой блок "правительства". Это спровоцировало вооруженные столкновения в городах между лояльными Сарраджу группировками и протестующими боевиками. На этом фоне появились слухи о намерении премьер-министра сложить полномочия. Это также могло повлиять на решение Карры перевести важных заключенных. Неизвестно, кто стал бы преемником Сарраджа, а в условиях внутренней политической борьбы в ПНС неудобный премьер-министр мог сильно ударить по лидеру RADA.

Слухи о желании главы ПНС подать в отставку подтвердились накануне, 16 сентября. Премьер-министр обратился к ливийцам в видеообращении, в котором он заявил, что надеется передать полномочия органу исполнительной власти до конца октября. Кто сменит Сарраджа, пока неизвестно.

Иностранные спецоперации

Лидер группировки RADA может, в том числе, опасаться иностранной спецоперации по освобождению заложников, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Карра удерживает в "Митиге" иностранных граждан, в частности, российского социолога Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Последние провели в тюрьме год и четыре месяца без предъявления обвинений. Переговоры по линии МИД РФ до сих пор не увенчались успехом: Правительство национального согласия не передает россиян на родину. Если в ближайшее время диалог не сдвинется с места, Россия может перейти к силовому решению вопроса, как это делали ранее другие страны.

"Перевод заключенных из частной тюрьмы "Митига" связан с опасением членов группировки RADA и их главаря Абд аль-Рауфа Карры, что может быть проведена операция по освобождению заложников. Подобные действия происходили. Когда опасность возрастает, боевики стараются сменить место дислокации", — указал эксперт.

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Темы ливия митига тюрьма фаиз саррадж андрей кошкин самер суэйфан максим шугалей
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