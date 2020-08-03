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Автор Михаил Закурдаев

"Борисов материл народ": почему болгары требуют отставки своего премьера

Мир

Тихую, казалось бы, Болгарию захлестнули общественные протесты. Уже почти месяц ежедневно люди выходят на улицы Софии, чтобы требовать отставки правительства, возглавляемого премьером Бойко Борисовым.

Что привело к массовым антиправительственным выступлениям в Болгарии? Свою точку зрения корреспонденту "Правды.Ру" сообщил председатель Геополитического центра Евразия-София Петко Ганчев.

"Вместе с назначенными министрами уже 10 лет он воровал. При этом народ увидел много разных документов, фактов. Но (Борисов) все отрицал, — заявляет Петко Ганчев. — И, наконец, показали его спальню, его шкаф, где он держал около миллиона евро и много золота. Это было днем. Наверное, это засняла женщина, которая была у него. И американское агентство расследовало эти документы, эти записи и подтвердило, что нет никакой подмены. Народ как узнал все это, уже не выдержал".

По словам Ганчева, Борисов вышел "во власть" из бандитских группировок: получил сперва высокий пост в МВД, потом стал мэром Софии и принял участие в выборах во главе своей партии. Ганчев утверждает, что в ее "раскрутке" активно участвовала Демократическая партия США.

"Основная часть протестующих — это молодые люди, это люди, которые видели весь этот позор. Позавчера новую запись сделал наш премьер, материл президента и народ. Он говорил… Это просто нецензурная речь", — сообщил он.

Ганчев также заявил, что есть очень много видеозаписей, якобы изобличающих преступную деятельность Бойко Борисова. Авторы их зачастую не дожили до этих дней: кого-то находили мертвым, кто-то умирал якобы от инфаркта. Петко Ганчев уверен, что за ним тоже наблюдают правительственные агенты, расценивая как "одного из самых опасных людей". По его словам, ранее болгары ожидали, что в дело вмешается Россия и расставит все на свои места, однако теперь поняли, что не стоит ждать.

Также Ганчев уверяет, что все эти протесты проводятся спонтанно.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в ходе данных выступлений протестанты установили палатки на Орловом мосту и бульваре Царя-Освободителя, перекрыв движение. Сейчас по центру Софии могут проехать только автомобили скорой помощи.

 

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Темы болгария протесты петко ганчев
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