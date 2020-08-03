Тихую, казалось бы, Болгарию захлестнули общественные протесты. Уже почти месяц ежедневно люди выходят на улицы Софии, чтобы требовать отставки правительства, возглавляемого премьером Бойко Борисовым.
Что привело к массовым антиправительственным выступлениям в Болгарии? Свою точку зрения корреспонденту "Правды.Ру" сообщил председатель Геополитического центра Евразия-София Петко Ганчев.
"Вместе с назначенными министрами уже 10 лет он воровал. При этом народ увидел много разных документов, фактов. Но (Борисов) все отрицал, — заявляет Петко Ганчев. — И, наконец, показали его спальню, его шкаф, где он держал около миллиона евро и много золота. Это было днем. Наверное, это засняла женщина, которая была у него. И американское агентство расследовало эти документы, эти записи и подтвердило, что нет никакой подмены. Народ как узнал все это, уже не выдержал".
По словам Ганчева, Борисов вышел "во власть" из бандитских группировок: получил сперва высокий пост в МВД, потом стал мэром Софии и принял участие в выборах во главе своей партии. Ганчев утверждает, что в ее "раскрутке" активно участвовала Демократическая партия США.
"Основная часть протестующих — это молодые люди, это люди, которые видели весь этот позор. Позавчера новую запись сделал наш премьер, материл президента и народ. Он говорил… Это просто нецензурная речь", — сообщил он.
Ганчев также заявил, что есть очень много видеозаписей, якобы изобличающих преступную деятельность Бойко Борисова. Авторы их зачастую не дожили до этих дней: кого-то находили мертвым, кто-то умирал якобы от инфаркта. Петко Ганчев уверен, что за ним тоже наблюдают правительственные агенты, расценивая как "одного из самых опасных людей". По его словам, ранее болгары ожидали, что в дело вмешается Россия и расставит все на свои места, однако теперь поняли, что не стоит ждать.
Также Ганчев уверяет, что все эти протесты проводятся спонтанно.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в ходе данных выступлений протестанты установили палатки на Орловом мосту и бульваре Царя-Освободителя, перекрыв движение. Сейчас по центру Софии могут проехать только автомобили скорой помощи.
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