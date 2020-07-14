России придется вмешаться в войну Баку и Еревана

Между Арменией и Азербайджаном в очередной раз произошел вооруженный конфликт. Камень преткновения всё тот же - Нагорный Карабах. Однако, нынешнее столкновение отличается от предыдущих.

Дело в том, что боевые действия развернулись не у границ Карабаха, а непосредственно на границе Азербайджана и Армении, на территории между армянской Тавушской областью и азербайджанским Товузским районом.

При этом, обе стороны конфликта настаивают на провокации со стороны оппонента. Азербайджан заявляет о том, что их пограничные позиции подверглись артиллерийскому огню.

Армения, в свою очередь говорит о том, что некий грузовик с азербайджанскими солдатами попытался пересечь границу, но был остановлен, солдаты ретировались, а через час начался обстрел со стороны Азербайджана по армянской пограничной части.

При этом, есть и сообщения о жертвах. Азербайджанская сторона сообщила о трех своих погибших солдатах, а также о «потерях в технике и живой силе армянской стороны». Армения же в свою очередь сообщения о потерях в своих рядах опровергает, заявляя о легких ранениях, полученных двумя полицейскими.

И та, и другая сторона уже сделали ряд громких политических заявлений, поскольку обе они расценивают данный конфликт, как посягательство на свою территориальную целостность со стороны соседа-противника.

При этом министерства обороны обоих стран выкладывают ролики с нанесением "карательных ответных ударов" по войскам противника.

Президент Азербайджана, Ильхам Алиев, в частности, заявил: «Все попытки армянской стороны провалились, Азербайджан защитил свою государственную границу, и армянские солдаты не смогли пройти даже на сантиметр».

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров следующим образом прокомментировал сложившуюся ситуацию: «Разговор идет о том, что оккупировано 20% территории Азербайджана. Как вы думаете, десятимиллионная, богатая, развитая инфраструктурно, вооруженная страна будет позволять оккупировать бесконечное количество времени свою территорию? Это же невозможно».

В Товузе, куда привезли тела погибших солдат, прошёл стихийный митинг, собравшиеся на котором скандировали: «Мученики не умрут, родина не будет разделена!».

Что касается официального Еревана, то премьер-министр Армении, Никол Пашинян, также сделал официальное заявление, в котором подчеркнул, что: «противник предпринял провокационные действия на границе. Военно-политическое руководство Азербайджана будет нести ответственность за обострение региональной ситуации».

В общем, напряжение нарастает, и есть все шансы, что данный локальный конфликт вовлечет в себя еще несколько куда более крупных, нежели Армения и Азербайджан государств. Например, Турцию и Россию.

Дело в том, что Россия является партнером Армении по ОДКБ. В целом, и с Азербайджаном у нас довольно ровные отношения. Однако, на сегодняшний момент стратегическим партнером этой страны является именно Турция.

Более того, нынешняя официальная Анкара целиком и полностью поддерживает позицию Азербайджана по Карабаху.

К тому же, между Турцией и Азербайджаном есть договор о военной помощи, в котором, в частности, говорится: «при любой военной активности в Нагорном Карабахе Баку немедленно известит своего союзника».

И на основе этих договоренностей Турция и Азербайджан выработали уже несколько планов по «восстановлению территориальной целостности» последнего.

И здесь уже начинаются сложные геополитические игры. Поскольку Россия активно действует в Сирии, уже практически с заходом в Ливию.

Больше того, турецкая сторона, которая хочет на этих территориях навести свой порядок, постоянно сталкивается с российской позицией. И вынуждена свои амбиции сдерживать.

Это в свою очередь крайне невыгодно отражается на рейтинге Эрдогана, который хочет то ли неоосманизма, то ли неопантюркизма, и постепенно отменяет знаковые указы Кемаля Ататюрка.

Грубо говоря, Эрдоган хочет быть и «новым отцом турецкой нации», и в идеале неким арбитром и «отцом» вообще всех тюркских народов. На основе традиционных и консервативных исламских ценностей. А азербайджанцы - это самые что ни на есть тюрки. Поэтому понятно, что если Азербайджан в итоге берет под контроль Карабах, то это добавляет рейтинга и Эрдогану.

Россия, в свою очередь состоит в партнерстве по ОДКБ с Арменией. И, более того, помогала армянской стороне в укреплении границ, в том числе и военной техникой. При этом, наша страна выступает за «заморозку» конфликта. Поскольку России совершенно не нужны активные боевые действия на южных границах. Даже на относительном расстоянии от этих самых границ.

К тому же партнерство по ОДКБ предполагает вмешательство в конфликт и самой России на стороне Армении.

Однако, как предполагают эксперты, это вмешательство будет прямо пропорционально степени вмешательства в конфликт официальной Анкары. Но такое столкновение очень сильно ухудшит и без того крайне неровные отношения России и Турции. А у нас там имеют место свои, стратегические газово-трубопроводные интересы.

Ну, и что касается мотиваций конфликтующих сторон, то тут ряд экспертов утверждают, что и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана нынешний конфликт является банальной попыткой «выпустить пар» после напряжения от изоляционных мер в период пандемии коронавируса.

Дело в том, что обе страны понесли существенные экономические потери, население недовольно в том числе и действующей в этих государствах властью. В таких случаях на кратковременную перспективу решением является обозначение «внешнего врага» и локальный, но реальный конфликт.

Тогда общественное внимание и негативные эмоции переключаются с родного правительства на «этих злобных и вероломных...» (вставить нужную национальность).

И все же, главное для России в этой ситуации заключается в том, чтобы конфликт не перешел в затяжную стадию и не начал разрастаться в масштабах.

Для нашей страны может означать новую «миротворческую операцию» в непосредственной близи от своих границ, и существенными осложнениями в международных отношениях с рядом ближневосточных государств. Ну, и в самом печальном случае, еще и с НАТО, поскольку Турция является и членом Североатлантического Альянса.

С другой стороны - Россия не может нарушить международные договорённости. Это не в нашем стиле. Поэтому помощь Армении, в случае эскалации конфликта, будет оказана оперативно и в полном объёме.