Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Александр Шторм

России придется вмешаться в войну Баку и Еревана

Мир

Между Арменией и Азербайджаном в очередной раз произошел вооруженный конфликт. Камень преткновения всё тот же - Нагорный Карабах. Однако, нынешнее столкновение отличается от предыдущих.

Дело в том, что боевые действия развернулись не у границ Карабаха, а непосредственно на границе Азербайджана и Армении, на территории между армянской Тавушской областью и азербайджанским Товузским районом.

При этом, обе стороны конфликта настаивают на провокации со стороны оппонента. Азербайджан заявляет о том, что их пограничные позиции подверглись артиллерийскому огню.

Армения, в свою очередь говорит о том, что некий грузовик с азербайджанскими солдатами попытался пересечь границу, но был остановлен, солдаты ретировались, а через час начался обстрел со стороны Азербайджана по армянской пограничной части.

При этом, есть и сообщения о жертвах. Азербайджанская сторона сообщила о трех своих погибших солдатах, а также о «потерях в технике и живой силе армянской стороны». Армения же в свою очередь сообщения о потерях в своих рядах опровергает, заявляя о легких ранениях, полученных двумя полицейскими.

И та, и другая сторона уже сделали ряд громких политических заявлений, поскольку обе они расценивают данный конфликт, как посягательство на свою территориальную целостность со стороны соседа-противника.

При этом министерства обороны обоих стран выкладывают ролики с нанесением "карательных ответных ударов" по войскам противника.

Президент Азербайджана, Ильхам Алиев, в частности, заявил: «Все попытки армянской стороны провалились, Азербайджан защитил свою государственную границу, и армянские солдаты не смогли пройти даже на сантиметр».

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров следующим образом прокомментировал сложившуюся ситуацию: «Разговор идет о том, что оккупировано 20% территории Азербайджана. Как вы думаете, десятимиллионная, богатая, развитая инфраструктурно, вооруженная страна будет позволять оккупировать бесконечное количество времени свою территорию? Это же невозможно».

В Товузе, куда привезли тела погибших солдат, прошёл стихийный митинг, собравшиеся на котором скандировали: «Мученики не умрут, родина не будет разделена!».

Что касается официального Еревана, то премьер-министр Армении, Никол Пашинян, также сделал официальное заявление, в котором подчеркнул, что: «противник предпринял провокационные действия на границе. Военно-политическое руководство Азербайджана будет нести ответственность за обострение региональной ситуации».

В общем, напряжение нарастает, и есть все шансы, что данный локальный конфликт вовлечет в себя еще несколько куда более крупных, нежели Армения и Азербайджан государств. Например, Турцию и Россию.

Дело в том, что Россия является партнером Армении по ОДКБ. В целом, и с Азербайджаном у нас довольно ровные отношения. Однако, на сегодняшний момент стратегическим партнером этой страны является именно Турция.

Более того, нынешняя официальная Анкара целиком и полностью поддерживает позицию Азербайджана по Карабаху.

К тому же, между Турцией и Азербайджаном есть договор о военной помощи, в котором, в частности, говорится: «при любой военной активности в Нагорном Карабахе Баку немедленно известит своего союзника».

И на основе этих договоренностей Турция и Азербайджан выработали уже несколько планов по «восстановлению территориальной целостности» последнего.

И здесь уже начинаются сложные геополитические игры. Поскольку Россия активно действует в Сирии, уже практически с заходом в Ливию.

Больше того, турецкая сторона, которая хочет на этих территориях навести свой порядок, постоянно сталкивается с российской позицией. И вынуждена свои амбиции сдерживать.  

Это в свою очередь крайне невыгодно отражается на рейтинге Эрдогана, который хочет то ли неоосманизма, то ли неопантюркизма, и постепенно отменяет знаковые указы Кемаля Ататюрка.

Грубо говоря, Эрдоган хочет быть и «новым отцом турецкой нации», и в идеале неким арбитром и «отцом» вообще всех тюркских народов. На основе традиционных и консервативных исламских ценностей. А азербайджанцы - это самые что ни на есть тюрки. Поэтому понятно, что если Азербайджан в итоге берет под контроль Карабах, то это добавляет рейтинга и Эрдогану.

Россия, в свою очередь состоит в партнерстве по ОДКБ с Арменией. И, более того, помогала армянской стороне в укреплении границ, в том числе и военной техникой. При этом, наша страна выступает за «заморозку» конфликта. Поскольку России совершенно не нужны активные боевые действия на южных границах. Даже на относительном расстоянии от этих самых границ.

К тому же партнерство по ОДКБ предполагает вмешательство в конфликт и самой России на стороне Армении.

Однако, как предполагают эксперты, это вмешательство будет прямо пропорционально степени вмешательства в конфликт официальной Анкары. Но такое столкновение очень сильно ухудшит и без того крайне неровные отношения России и Турции. А у нас там имеют место свои, стратегические газово-трубопроводные интересы.

Ну, и что касается мотиваций конфликтующих сторон, то тут ряд экспертов утверждают, что и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана нынешний конфликт является банальной попыткой «выпустить пар» после напряжения от изоляционных мер в период пандемии коронавируса.

Дело в том, что обе страны понесли существенные экономические потери, население недовольно в том числе и действующей в этих государствах властью. В таких случаях на кратковременную перспективу решением является обозначение «внешнего врага» и локальный, но реальный конфликт.

Тогда общественное внимание и негативные эмоции переключаются с родного правительства на «этих злобных и вероломных...» (вставить нужную национальность).

И все же, главное для России в этой ситуации заключается в том, чтобы конфликт не перешел в затяжную стадию и не начал разрастаться в масштабах.

Для нашей страны может означать новую «миротворческую операцию» в непосредственной близи от своих границ, и существенными осложнениями в международных отношениях с рядом ближневосточных государств. Ну, и в самом печальном случае, еще и с НАТО, поскольку Турция является и членом Североатлантического Альянса.

С другой стороны - Россия не может нарушить международные договорённости. Это не в нашем стиле. Поэтому помощь Армении, в случае эскалации конфликта, будет оказана оперативно и в полном объёме.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы турция эрдоган нагорный карабах война армении и азербайджана
Новости Все >
Молодая жена Петросяна похудела из-за проблем со здоровьем
Медведев не исключает вторую и третью волну коронавируса в РФ
Кипр готов принять первых туристов из России в конце августа
Джонии Депп просил Эмбер Херд зарезать его
В Петербурге развернули 9184 койки для пациентов с COVID-19
В России начнут наказывать всех, кто призывает вернуть Крым Украине
Адвокат рассказал, когда ждать решения CAS по делу биатлонисток
Медучреждения Приморья получили новые машины скорой помощи
Пять человек претендуют на пост президента Белоруссии
Аниту Цой выписали из больницы
Последние материалы
В России начнут наказывать всех, кто призывает вернуть Крым Украине
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
Адвокат рассказал, когда ждать решения CAS по делу биатлонисток
Медучреждения Приморья получили новые машины скорой помощи
Евгений Федоров: референдум "за СССР" – это референдум о ликвидации
Пять человек претендуют на пост президента Белоруссии
Аниту Цой выписали из больницы
В Москве на одной из строек произошла массовая драка рабочих
Петр Ян объяснил, почему показывает российский флаг после боёв
Из крови лам создали наноантитела к коронавирусу
Популярное
Происшествия
Невеста погибла на собственной свадьбе прямо в банкетном зале

25-летняя невеста скончалась во время свадебного банкета в подмосковном Царицыно.

Невеста погибла на собственной свадьбе прямо в банкетном зале
Никакой новой страшной пневмонии в Казахстане нет. И не было
Экспертное мнение
Никакой новой страшной пневмонии в Казахстане нет. И не было
Бывший СССР
К чему готовы Баку и Ереван на фоне эскалации карабахского конфликта
Мир. Новости мира
Что дал и чем закончился для Ливии Каддафи?
Василий Амирджанов Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы Василий Амирджанов Игорь Буккер "Обезьяний процесс", или Теория происхождения адвокатов Игорь Буккер Руслан Веснянко Как долго будет "свадебным" президентом Владимир Зеленский Руслан Веснянко
Комментарии
Евгений Федоров: референдум "за СССР" – это референдум о ликвидации
Песков ответил Кудрину, который раскритиковал идею Путина
Что дал и чем закончился для Ливии Каддафи?
Зачем ищут "русский след" в беспорядках в Сербии
Здоровье и питание в холодные месяцы: четыре главных секрета
Физическое закаливание водой: правила, народные традиции и рекомендации врачей
Что дал и чем закончился для Ливии Каддафи?
Пять видов пищи, укрепляющей иммунитет
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Александр Ведруссов: от методичек Матвейчева Кремлю надо уходить
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ