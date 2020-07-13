Что дал и чем закончился для Ливии Каддафи?

Раздираемая гражданской войной Ливии имеет богатую и необычную историю. Но обычно в ней чередовались не чисто чёрные и белые полосы, почти всегда было много оттенков. До этого раздрая страной руководил Муаммар Каддафи — один из самых необычных мировых лидеров всех времён. Что он сделал для Ливии? Как там жилось людям? Об этом в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог говорил с востоковедом, экспертом Российского совета по международным делам Кириллом Семёновым.

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Ливийский социализм

— Кирилл, Ливия во время монархии оставалась под сильным влиянием Запада, прежде всего Британии. В 1969 году Каддафи возглавил военный переворот, и в стране через некоторое время была создана Арабская Джамахирия.

— Не сразу. Сначала была провозглашена Ливийская Республика. Джамахирия — это уже дальнейшие творческие изыскания Каддафи.

— Когда он превратился в деятеля такого международного движения к светлому будущему.

— Да, он не сразу выбрал этот путь. Он метался между Баас, насеристами и собственно ливийскими националистами, пока в итоге не выбрал свой ливийский путь.

— Это — попытка построения особого ливийского социализма.

— Да, его даже называют еще исламский социализм, потому что у нас принято считать Каддафи неким светским лидером, а Каддафи таковым никогда не являлся.

Каддафи и ислам

— То есть — он не отвергал ислам?

— Он не отвергал ислам. Король Идрис в большей степени секуляризировал общественную жизнь, но не полностью, шариат все равно преобладал. Каддафи, когда пришел к власти, заявил, что надо вернуть шариат во все сферы, и стал устанавливать законы шариата, в том числе касающиеся наказаний. Был создан достаточно жесткий кодекс.

Потом Каддафи стало немного в другую сторону заносить, но он не отказался от исламистской идеологии. Просто она была его собственной. Там был принят уголовный кодекс, основанный не на Коране и Сунне, как положено у всех мусульман, а только на Коране.

Каддафи в исламе делал некие нововведения, чем, естественно, вступал в противоречие с традиционными местными и международными мусульманскими деятелями. Но тем не менее, он проводил именно исламскую политику.

— Но свою собственную. Он придумал свой исламизм. Поэтому нельзя использовать термин исламист в отношении Каддафи в том ключе, в каком мы его применяем к нынешним исламистам?

— Да, потому что это был сугубо такой узкий — его собственный исламизм.

— Тем не менее его на Западе принято было считать лидером террористов, его обвинили в нескольких терактах, которые были совершены ливийцами. По поручению ли Каддафи или нет — сомнения большие до сих пор.

— Он в конце концов все-таки признался.

— Он просто вынужден был признаться, потому что были санкции и постоянное давление. Сразу же ливийское государство и лично на Каддафи обвинили во взрыве самолета.

— Да, и плюс теракт на дискотеке в Западном Берлине.

— Это, конечно, были серьезные теракты. Но почему-то странным образом обвиняли страну. Хотя и сейчас порой целые страны обвиняют в каких-то происшествиях. Поэтому оставим это историкам будущего, которые будут не так ангажированы современностью.

Так вот все это продолжалось до 2011 года, когда не без поддержки Запада, мягко говоря, в Ливии начались мятежи и беспорядки. Каддафи был свергнут и несколько месяцев скрывался, но его поймали и жестоким образом замучили, забили на глазах мирового сообщества фактически в прямом эфире.

Высокопоставленные деятели из-за океана очень этому радовались и хлопали, говоря, что еще одним диктатором стало меньше. При том тот странный исламский социализм, который был установлен в Ливии, обеспечивал равенство и довольно высокое благосостояние для всех граждан.

— Да, но все-таки не для всех, потому что, например, в Ливии проживает меньшинство амазигов, берберов, которые не вписывались в эту схему и эту идеологию Каддафи. Ливия была для него исключительно арабским государством, а те берберы или амазиги, которые считали себя не арабами и не хотели арабизироваться, в эту схему не вписывались и подвергались различным притеснениям.

— Особенность всего региона, что состоит из нескольких серьезных этнических групп.

— Да. Каддафи нарушил племенную структуру, пытаясь переселять разные группы, отдавать предпочтение одним племенам перед другими. Вольно или невольно, но он наживал себе врагов. Он фактически просто брал какое-то племя или часть племени и переселял его из одного региона в другой. Люди считали, что оказались в убытке, потому что там нет финиковых пальм, другая почва и тому подобное.

Конечно, известны многие рассказы о том, что семьи получали огромные субсидии. На самом деле получали те, кто был связан с режимом Каддафи. А те, кто с ним не был связан, не был из привилегированных племен или не был деятелем каддафистского режима, ничего особо не получали.

— Была особая специфика, но в любом случае в стране не было хаоса.

— Хаоса не было, но в последнее время не было и движения вперед. Ливийцы все-таки в определенный момент стали достаточно просвещенным обществом, там было достаточно много образованных людей.

И люди понимали, что абсолютно несправедливо распределяются ресурсы в стране, которая сидит на нефти. Все это требовало каких-то реформ.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев