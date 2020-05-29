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Автор Любовь Степушова

Почему сланцевые кампании США живут не по средствам

Мир » Северная Америка » США и Канада

США перестали быть страной свободного рынка, он регулируется, исходя из политических соображений. Яркий пример — сланцевики.

Почему же Россия не добывает сланцевую нефть, как США?

Капвложения в добычу сланцевой нефти сократятся вдвое

В 2020 году мировые инвестиции в энергетику сократятся на $400 млрд, что является крупнейшим годовым спадом в истории. Об этом сообщает новый отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Особенно пострадают американские сланцевые компании, капвложения в них сократятся вдвое, говорится в отчете.

Отметим, что на сегодняшний день уже сотни нефтяных буровых установок прекратили свою работу, с марта добыча нефти в США упала примерно на 2 миллиона баррелей в день.

Топ-менеджмент сланцевиков живет не по средствам

Однако, в то время как тысячи рабочих-сланцевиков становятся безработными, менеджмент этих компаний продолжает получать зарплаты в миллионы долларов. Об этом пишет агентство Reuters. Например, генеральный директор National Oilwell Varco Inc. Клэй Уильямс получил в феврале $3,3 млн, несмотря на то, что доходы компании с 2017 года упали на две трети.

Менеджмент Chesapeake Energy был награжден по итогам квартала денежными премиями в размере $25 млн США,  и одновременно компания объявила о потенциальном банкротстве. Компания Whiting Petroleum объявила о банкротстве 1 апреля, но ее руководители позаботились о получении денежных бонусов в размере $14,6 млн.

У крупных сланцевиков такие же "проблемы". Согласно новому отчету Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), четыре из пяти крупнейших нефтяных компаний, работающих в сланцевой промышленности выплатили инвесторам больше дивидендов, чем заработали в первом квартале этого года. Например, Chevron получила прибыль в размере $1,6 млрд долларов, а выплатила дивиденды в размере $4 млрд.

Это при том, что компания планировала сократить от 10 до 15 процентов рабочей силы в сланцевой отрасли, чтобы "соответствовать прогнозируемым уровням активности", сообщило Reuters.

Это не разовая аномалия из-за пандемии, а практика последних 10 лет, пишут аналитики IEEFA в своем отчете.

"В целом, эти пять компаний получили $340 млрд прибыли с 2010 по конец 2019 года,  выплатив своим акционерам 556 миллиардами долларов в виде выкупа акций и дивидендов, и получили в результате дефицит денежных средств в $216 млрд".

Новое оружие США разрушено. Кто посмел?

Эта не свойственная капитализму бизнес-модель говорит о том, что сланцевики в США длительное время поддерживаются на плаву государством из политических соображений с помощью кредитов, которые становятся токсичными.

США позиционируют себя как страна, которая стала крупнейшим экспортером нефти (13 млн баррелей в сутки), что позволяет ей якобы держать в страхе "тоталитарные государства"- экспортеры, такие как Россия и Саудовская Аравия.

Избыток предложения и административный ресурс позволили США к 2020 году диктовать свои правила на рынке нефти ( "покупайте нашу нефть"). Однако коронавирус обнулил эти претензии, именно поэтому администрация Дональда Трампа так возмущена "уханьским вирусом" и объявила гранд на то, чтобы доказать, что "русские занижают свои жертвы". Уж не они ли вместе с китайцами так ловко уничтожили новое оружие США? 

 

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Темы экономика сша сланцевая нефть
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