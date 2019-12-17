"Нормандский формат": продолжение следует?

Многие политологи и обозреватели в преддверии встречи на высшем уровне в Париже 9 декабря скептически отмечали, что наиболее вероятным итогом будет договорённость договариваться дальше. Фактически так и получилось — никаких подвижек (во всяком случае, существенных) в разрешении затянувшегося конфликта на юго-востоке Украины не произошло. Да и разве могло быть иначе при наличии противоположных взглядов у сторон?

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает стоять на позициях, застолбленных его предшественником: отказывается предоставить всеобщую амнистию жителям ДНР/ЛНР и требует сначала установить полный контроль Киева над этой территорией (включая границу с РФ), а уже потом обговаривать остальные вопросы. Но Москва на это никогда не согласится, ибо, как пояснил президент России Владимир Путин, велика вероятность того, что в этом случае в Донбассе проведут зачистку с множеством жертв (если уж не официальными властями, так батальонами радикалов наверняка).

Пока что совершенно непонятно, как можно преодолеть эти кардинальные разногласия. Тем более что вернувшись в Киев, Зеленский вновь подтвердил незыблемость своей позиции по этим принципиальным вопросам. И снова повторил своё желание изменить Минские соглашения, которые были подписаны не им, а Петром Порошенко — это его основной аргумент. А опасения Путина, что в Донбассе может повториться трагедия Сребреницы, он попытался развеять довольно странно: поведал, что Украина — свободная и демократическая страна (довольно смешно — авт.), а он сам — "другой человек". Этот пассаж не очень понятен: в чём его отличие? Пока что он практически полностью повторяет слова и действия прежнего президента, а во властных кабинетах сидят 90% сторонников Порошенко и Сороса. Так в чём другой? Непонятно. Всё это на сегодняшний день даёт основания сильно сомневаться, что следующий саммит "нормандской четверки" состоится в запланированные сроки, ибо при таком подходе договариваться будет не о чем.

В действительности всем выгодно привести дело к заморозке, высказывает парадоксальную мысль политтехнолог Василий Стоякин. "То есть выгодно это и Украине, и России, а европейским партнёрам просто безразлично, как будет решена эта проблема. По ключевым вопросам к согласию прийти невозможно, и даже сам по себе текст Минских соглашений у украинской стороны вызывает неприятие. А если учесть ещё (как мы уже видели и видим), что положения договорённостей могут восприниматься по-разному, то перспектива и вовсе становится туманной. Но для окончательной фиксации тупика новая встреча всё равно нужна", — полагает Стоякин. В "домашнем задании" на эти 4 месяца у "нормандцев" сейчас всё то, на что не нашлось компромиссных решений в течение предыдущих пяти лет, обращает внимание политический эксперт Юлия Пилецкая. "Видно, что президент Зеленский сознательно не торопится эти решения принимать, опасаясь неприятия со стороны части украинского общества и дальнейшего падения своего рейтинга. Кстати, эту неспешность позитивно оценивают сейчас и в нашем политическом истеблишменте, и среди "маленьких украинцев". Поэтому сейчас в интересах Зеленского как можно дольше придерживаться такой нейтрально-позитивной оценки своей внешнеполитической деятельности и не форсировать переговорный процесс с РФ и партнёрами по "нормандскому формату". Сомневаюсь, что следующая встреча действительно состоится через 4 месяца: все участники займут осторожную позицию и будут ждать, какие решения подскажет дальнейшая ситуация в регионе. И для тех, кто сейчас в эпицентре конфликта (военные и население Донбасса), ситуация действительно окажется, скорее всего, замороженной", — прогнозирует Пилецкая.

Экс-нардеп Александр Голуб был в Париже во время встречи на высшем уровне и описывает свои впечатления. Политик иронизирует, что никто не перешёл никаких красных линий, все честно и ответственно работали, и он лично проверил, что никто из участников "по непотребным местам не шлялся". А в целом он считает итоги саммита положительными. Главное, что подтверждена незыблемость Минских договорённостей, в том числе и Украиной. Этому не смогли помешать провокации украинских чиновников и противодействие "вашингтонского обкома". Впрочем, официальный Киев выполнять эти соглашения не торопится, но бредни про строительство стены с Донбассом и желание переставить местами пункты "Минска" остались нереализованными фантазиями. "Укронацистам повода для бучи не дали и продемонстрировали, что в этот раз Европа их не поддержит. Максимум для идиотов — реприза Зеленского про "оккупацию". Хорошо и то, что президенты встретились лично и смогли побеседовать без порошенковской алармистской лексики. Начало положено. Мелкие проколы, глупый и ничтожный личный выпад Зеленского на заключительной пресс-конференции в адрес российского журналиста Соловьева можно списать на волнение и неопытность", — отмечает Голуб.

Политтехнолог Сергей Слободчук обратил внимание на то, что на словах Зеленского "Хотелось бы не просто переговоров, хотелось бы решения проблем" Ангела Меркель себя выдала — при этой фразе она развернулась и весьма недоумённо посмотрела на украинского президента. Видимо, она подумала, что "парень просто не понимает, что он и приехал в Париж, чтобы решать проблемы на переговорах".

"А Зеленский, наверное, почему-то думает, что это 2 разных процесса. Если у него спросить, он, возможно, сказал бы, что приехал для выступления на пресс-конференции", — делится своими наблюдениями Слободчук.

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв полагает, что "нормандский формат" продвигается к долгожданному миру черепашьими шагами. Но ничего неожиданного эксперт в том не находит: такой исход встречи на высшем уровне был вполне предсказуем. Разве что вполне было возможно договориться о разведении войск не в новых трёх точках, а по всей линии соприкосновения.

"Надо полагать, этому шагу помешала слабость украинских силовиков, которые и во время предыдущего разведения сработали на пределе своих сил и возможностей, избегая конфликта с радикалами. Хочу обратить внимание на очередную договорённость о прекращении огня — ведь она ни разу до этого не соблюдалась. Причина проста: стрелять перестанут лишь в том случае, когда противоборствующие стороны на всей линии соприкосновения будут отодвинуты на дистанцию больше дальности действия стрелкового оружия. К сожалению, об этом в Париже не смогли договориться. И таким образом объявленное прекращение огня под большим вопросом", — расстроен Богатырёв.

Публицист и блогер Елена Маркосян решила поиронизировать по результатам парижского рандеву: "Не съел Путин Вовочку, хотя кастрюлеголовые очень переживали". А что касается итогов встречи, то она отметила несколько пунктов.

1) Главное: Минским соглашениям нет альтернативы.

2) Обмен удерживаемых лиц в формате "всех на всех" должен произойти до конца года.

3) До марта ещё 3 населённых пункта в Донбассе избавят от разномастных "защитников".

4) Газовое "перемирие" становится всё реальнее: шансы на подписание нового контракта возросли.

"Неважно, насколько Петя (Порошенко — авт.) раскошелился на проведение истеричной кампании под лозунгом "Нет капитуляции!" перед встречей в "нормандском формате", но если он продолжит истерить, корона главного клоуна страны перейдёт к нему надолго. Во всяком случае Зеленский её со своей головы снял, но на полочку пока не положил и продолжает держать её в руках", — саркастически отмечает Маркосян.

Глава оппозиционной партии "Союз левых сил" Максим Гольдарб подчёркивает, что многие видят основной итог Парижа в том, что "стороны договорились договариваться". У него же иное мнение.

1. Желание установить мир стороны подтвердили согласием Украины принять полноценный закон об особом статусе Донбасса и имплементировать "формулу Штайнмайера".

2. Договорённость о полном прекращении огня до конца текущего года.

3. Обмен пленными "всех на всех".

4. Открытие новых пунктов пропуска через линию разграничения.

5. Намерение провести встречу в "нормандском формате" через 4 месяца.