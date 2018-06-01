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Автор Василий Амирджанов

Выстоит ли Европа на трампоопасном направлении

Мир

Слово "санкции" в последние годы стало очень популярным. Выражение "обложить санкциями" само по себе звучит довольно неприлично. Отсюда и отношение к ним, по крайней мере, в России.

На трампоопасном направлении всегда сюрпризы. Захотел хозяин Белого дома и ввел заградительные пошлины для Европы, Канады и Мексики.

В принципе, эти действия — те же санкции, только вид сбоку. Было бы совсем неприлично Трампу признаться ближайшим союзникам и соседям, что не только Россия и Китай мешают ему сделать Америку снова великой.

Государства, которые вели себя, как верные Табаки, вторившие звездно-полосатому Шерхану, в изумлении. Они же самозабвенно, с полной отдачей суверенитета включились в набрасывание санкций на вентилятор в сторону России.

Правда тут же последовал стон, который у них песней зовется. Ну ведь несколько некомфортно прищемить самую чувствительную часть организма и при этом пытаться справиться с сохранением счастливого лица. Тем более, когда убытки от выражения верности союзнику измеряются миллиардными суммами и потерей рабочих мест их собственными гражданами.

Теперь им и не продать на старых условиях своему союзнику ни алюминий, ни чугуний. С автопромом тоже проблемы. А тут еще и ограничения со стороны США для компаний, сотрудничающих с Россией, в том числе и по проекту "Северный поток — 2".

Строгий и внезапный Трамп, которого в уголовных кругах наверняка бы прозвали Дональд Хорошая сделка, с решительностью героини Нонны Мордюковой из "Бриллиантовой руки" просто взял и задвинул правила ВТО. В случае с Канадой и Мексикой еще и Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли.

Глава МИД Канады Христя Фриланд даже осмелилась пожурить своего южного соседа за неспортивное поведение. Бельгийский ее коллега Дидье Рейндерс открыто призвал Евросоюз жестко ответить американцам. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз примет ответные меры. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ограничения "незаконными". Канцлер Германии Ангела Меркель тоже не в восторге от происходящего.

А в отношении России американские и европейские ограничения, стало быть, законные, а ответ на них Москвы — неприемлемый.

Вырыв топор войны, Европа, конечно же, не рискует скрестить его с американским "Томагавком". Но может получить бонусы, которыми в свое время были премированы Сирия, Иран, Ирак, Ливия и другие страны. Они получили букеты санкций и не смогли вернуть свои кровные денежки из американских банков.

Далеко не случайно, что в последние годы некоторые европейские страны старались вывести из-под опеки США свой золотой запас. Чуяли все-таки неладное. Сейчас, как и во время обеих мировых войн, европейцы стали снова поглядывать в сторону России. Совсем не случайны визиты глав ключевых государств Евросоюза Франции и Германии к русскому президенту.

Объединение технологий, ресурсов и военной мощи на европейском континенте — страшный сон американских политических элит.

Уместно вспомнить, что получил президент Франции генерал де Голль на улицах французских городов за свою независимую политику. Можно освежить в памяти и войну в Ливии после предложения Каддафи торговать нефтью за евро вместо долларов. Тема строительства нефтепроводов по территории Сирии в один миг сделала Башара Асада нерукопожатым для хранителей европейских ценностей.

Примечательно, что, как по команде, спустя несколько лет войны в Сирии, вдруг из Турции двинулись тысячи мигрантов в Европу. Стоит обратить внимание, что самих сирийцев среди потока беженцев было не так уж и много. Афганистан и Ирак составили значительную часть переселенцев, причем призывного возраста, а некоторые и с реальным военным опытом.

Помимо приезжих, в Европе проживает достаточное количество граждан с местными паспортами. Потомки переселенцев 60-х годов прошлого века как раз и стали исполнителями последних терактов во Франции, в Великобритании и Бельгии. Но об этом говорить вслух в странах, отстаивающих права человека, в том числе и на свободу слова, не принято.

История возникновения вооруженных формирований бармалеев в Ираке, Сирии, Ливии и Афганистане известна. Разграбленные в Ливии и Ираке военные склады серьезно подпитали международных террористов вооружениями. Если приплюсовать ко всему арсеналу бандитов прямые поставки из Европы и США, то картина станет еще более насыщенной.

Нетрудно предположить, что в какой-то момент этот бармалейский ресурс может быть приведен в действие и в отношении Европы. Так уже было недавно в Ливии и Сирии. А как еще повторить новый план Маршалла, если Европа еще не в руинах?

Хранители вселенской демократии уже разместили свои гарнизоны практически по всей территории Евросоюза. В Косове вообще создали настоящий плацдарм для установления своего порядка в странах, которых потребуется наказать за отрицание американской исключительности.

Конечно, подобное развитие событий — это только предположение. Правда объявленный еще президентом Обамой путь исключительности отлично вписывается в лозунг Трампа сделать Америку снова великой. То есть, как в американском фильме "Горец", — "Останется только один!".

Вес этому тезису, несомненно, придает тот факт, что девичья фамилия мамы Дональда Трампа — Маклауд. Однако русское народное творчество оставляет повод для оптимизма. На их "бессмертных" у России свои Кощеи найдутся.

Дипломаты старой закалки. Есть чему поучиться?
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США послали Евросоюз на четыре буквы
Темы США теракты санкции мигранты Евросоюз Дональд Трамп внешняя политика США заградительные пошлины
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