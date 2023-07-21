Музей-заповедник "Царское Село" и другие места для посещения в Пушкине

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Пушкин — это город, который примечателен поистине выдающимися архитектурными достопримечательностями и разнообразием парков.

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Царское Село

Это одно из лучших мест для горожан и приезжих туристов. Посетив Пушкин, первым делом, стоит отправиться на смотровую экскурсию в так называемый императорский заповедник "Царское Село".

Исторически сложилось, что данная местность имеет прямую связь с легендарными культурными деятелями, а также с династией Романовых. Город был назван именно в честь всемирно известного русского поэта — Александра Сергеевича Пушкина.

Екатерининский и Александровский дворцы

Прежде всего, хотелось бы упомянуть Екатерининский и Александровский дворцы. В Екатерининском дворце проводились торжественные приёмы, тогда как Александровский предназначался для проживания. Также на территории заповедника есть павильоны, среди которых можно выделить два: "Грот" и "Турецкая баня".

"Турецкая баня" выглядит весьма необычно. Здание, построенное при Николае I, располагается по южную сторону Большого пруда и имеет существенные отличия от остальных памятников, выполненных в классическом стиле и в стиле барокко.

Павильон "Грот" находится у воды. Он был возведен в правлении императрицы Елизаветы Петровны. Смысл сооружения заключался в том, чтобы благородные особы могли, не утруждая себя ходьбой, прямо с порога пересаживаться в лодку.

Настоящим шедевром искусства 18-го века является "Янтарная комната", находящаяся в Екатерининском дворце. Практически вся отделка (панели, украшения и панно) кабинета выполнена из натурального янтаря. В 2018 году завершилась реставрация помещения, длившаяся 24 года.

Другие достопримечательности Пушкина

Для всех любителей шоппинга город Пушкин представляет торговый центр и, по совместительству, архитектурный памятник "Гостиный двор".

Египетские ворота являются ещё одной заметной достопримечательностью города. Они расположены при въезде в город со стороны Санкт-Петербурга. Ворота были построены в 1830 году, проект одобрен самим Николаем I.

Непременно следует прогуляться и по самому масштабному парку в Пушкине — Баболовскому парку. Этот парк отличается от вышеупомянутых тем, что в нем отсутствует какая-либо инфраструктура и выдающиеся памятники, зато он прекрасно подойдёт любителям пеших прогулок и тишины.

Необычные места города Пушкина