Мало кто может похвастаться посещением самого края земли. В этот список входят великие мореплаватели и завоеватели, ученые с мировым именем, а ещё — 120 тысяч человек, проживающих в провинции Аргентины, известной как Огненная Земля.
Однако для этих людей формулировка "побывали" совсем неподходящая. Они живут на самом краю земли. И сегодня каждому, кто желает увидеть этот удивительный "край", доступна возможность посетить его и насладиться уникальной атмосферой этого места.
Ушуайя, административный центр Огненной Земли и самый южный населенный пункт на планете, пользуется неизменной популярностью среди туристов, которые ищут что-то особенное и желают ощутить неповторимый дух южного полюса. Этот город часто называют воротами в Антарктиду, и это не удивительно.
Фин дель Мундо, или "Край Земли", так называется это уникальное место. Попасть сюда несложно: всего пятнадцать минут езды от центра Ушуайи. Этот парк является наглядным примером захватывающей красоты природы, которой так богаты эти земли. Здесь можно увидеть сотни видов различных птиц и животных, панорамные бухты и заливы, а также десятки островов разных размеров и знаменитый пролив Бигль (Бигля).
Пролив Бигль, соединяющий Тихий и Атлантический океаны, вызывает восторг и желание посетить его. Однако главным привлечением для туристов является возможность увидеть пингвинов и тюленей в их естественной среде обитания. Для этого необходимо приобрести экскурсию на туристическом катере, который проплывает вдоль пролива. Для многих людей увидеть пингвина не в зоопарке, а в дикой природе — настоящее чудо.
Одно из самых популярных и необычных путешествий из Ушуайи — это поездка в Антарктиду. Именно отсюда начинается путь к Южному полюсу. Большинство туристов, приобретая туры в Антарктику, перед отправлением корабля проводят несколько дней на Огненной Земле.
Огненная Земля — идеальное место для ценителей уникальной флоры и фауны, присущих самым южным населенным пунктам в мире. Погружение в атмосферу этого места придает еще больше эмоций к уже ярким впечатлениям.
Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.