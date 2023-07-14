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Джалиль Вахитов

Огненная Земля: Край света, пингвины и "ворота" в Антарктиду

2:30
Туризм

Мало кто может похвастаться посещением самого края земли. В этот список входят великие мореплаватели и завоеватели, ученые с мировым именем, а ещё — 120 тысяч человек, проживающих в провинции Аргентины, известной как Огненная Земля.

Огненная Земля: Край света, пингвины и "ворота" в Антарктиду
Фото: www.nationalgeographic .com/environment/article/in-tierra-del-fuego-photos-reveal-beauty-of-bogs

Однако для этих людей формулировка "побывали" совсем неподходящая. Они живут на самом краю земли. И сегодня каждому, кто желает увидеть этот удивительный "край", доступна возможность посетить его и насладиться уникальной атмосферой этого места.

Ушуайя

Ушуайя, административный центр Огненной Земли и самый южный населенный пункт на планете, пользуется неизменной популярностью среди туристов, которые ищут что-то особенное и желают ощутить неповторимый дух южного полюса. Этот город часто называют воротами в Антарктиду, и это не удивительно.

Национальный парк Ушуайи

 

Фин дель Мундо, или "Край Земли", так называется это уникальное место. Попасть сюда несложно: всего пятнадцать минут езды от центра Ушуайи. Этот парк является наглядным примером захватывающей красоты природы, которой так богаты эти земли. Здесь можно увидеть сотни видов различных птиц и животных, панорамные бухты и заливы, а также десятки островов разных размеров и знаменитый пролив Бигль (Бигля).

Знакомство с проливом Бигль

 

Пролив Бигль, соединяющий Тихий и Атлантический океаны, вызывает восторг и желание посетить его. Однако главным привлечением для туристов является возможность увидеть пингвинов и тюленей в их естественной среде обитания. Для этого необходимо приобрести экскурсию на туристическом катере, который проплывает вдоль пролива. Для многих людей увидеть пингвина не в зоопарке, а в дикой природе — настоящее чудо.

Путешествие в Антарктиду

 

Одно из самых популярных и необычных путешествий из Ушуайи — это поездка в Антарктиду. Именно отсюда начинается путь к Южному полюсу. Большинство туристов, приобретая туры в Антарктику, перед отправлением корабля проводят несколько дней на Огненной Земле.

Огненная Земля — идеальное место для ценителей уникальной флоры и фауны, присущих самым южным населенным пунктам в мире. Погружение в атмосферу этого места придает еще больше эмоций к уже ярким впечатлениям.

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Огненная земля. Жизнь в самом южном поселении мира
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы туризм аргентина антарктида путешествия
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