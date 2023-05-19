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Петр Ермилин

Что надеть на пробежку: советы новичкам

2:34
Спорт

Если вы занимаетесь бегом, то не одевайтесь слишком тепло, поскольку при беге вы разогреетесь и сильно вспотеете. Если температура на улице выше 20 градусов, вероятно, вам будет комфортно бегать в футболке и шортах. Есть предметы, которые не обязательны, но могут значительно повысить качество бега, если брать их с собой.

Что надеть на пробежку: советы новичкам

Что надеть на пробежку

Спортивные часы

Подобные часы отлично подходят для отслеживания времени вашей пробежки и маршрута с помощью GPS. Даже простые часы с кнопками "стоп" и "старт" могут быть полезны для начинающих бегунов, чтобы использовать их для измерения интервалов бега/ходьбы. Некоторые беговые часы также могут отслеживать ваш пульс.

Ремень для бега

Существует множество вариантов для хранения документов, денег и ключей, есть более вместительные ремни для больших предметов. Ношение удостоверения личности в ремне — это хорошая практика для безопасности во время бега на улице.

Телефон и приложения

Не все выбирают пробежку или участие в марафонах со своим телефоном, но если вы хотите иметь его с собой для чрезвычайных ситуаций, чтобы слушать музыку, использовать приложения для бега или фотографировать на ходу, неплохо его взять с собой. Вы можете носить его в руке, но вас также может заинтересовать ремень, нарукавный чехол или другое снаряжение с карманами для хранения.

Защита от солнца

Бегуны проводят много времени на открытом воздухе под солнцем, поэтому не забывайте защищать кожу от солнечного излучения. Используйте водостойкий солнцезащитный крем с SPF не менее 30 и широким спектром защиты. Когда вы бегаете более 30 минут, важно употреблять воду.

Качество одежды

Одежда из хлопка — не вариант для бегунов, потому что как только вы вспотеете, одежда будет вам натирать. 

Спортивные штаны

Спортивные штаны отлично подходят для отдыха после пробежки, но если вы хотите чувствовать себя комфортно, стоит остановиться на лосинах, штанах и майках для бега из технических тканей.

Старая обувь

Бег в старых или изношенных беговых кроссовках может привести к травмам. Со временем ваши беговые кроссовки теряют амортизацию. Бег в изношенных кроссовках увеличивает стресс, что может вызвать перегрузочные травмы. 

Что надеть для бега? Советы для новичков
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы спорт
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