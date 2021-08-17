Алексей Кустов: "В допинговой проблеме никакой политики нет"

В прямом эфире программы "Точка зрения" видеостудии Pravda.Ru экс-член президиума Всероссийской Федерации лёгкой атлетики Алексей Кустов рассказал об итогах недавно закончившихся прошлогодних XXXII летних Олимпийских игр в Токио и их влиянии на будущее спорта. Помимо политики и допинговых скандалов, которые всё ещё продолжаются, на результаты этих соревнований существенно повлияли нечестное судейство и гирями налипшие к атлетам спортивные чиновники.

— Алексей, скандалы и достижения. Не обойдётся без допинга, без политики, увы, она всё-таки вмешивается, хотя спорт — это мир.

— Действительно, Олимпиада закончилась, а самое интересное начинается как раз сейчас. Уже появляются допинговые скандалы. Но мы начнём со скандала, произошедшего с Кристиной Тимановской, нашей белорусской спортсменкой, легкоатлеткой, которая выступила против системы. Я — на стороне Кристины Тимановской.

— Могла ли она бежать то, что ей предложили? Хотя это — не её дистанция, но она же — бегунья?

— Дело в том, что 100, 200 метров в лёгкой атлетике, и 400 — это всё равно, что другой вид спорта. Это как нашему президенту Олимпийского комитета, четырёхкратному олимпийскому чемпиону по фехтованию Станиславу Позднякову дать горные лыжи и предложить горный слалом — скоростной спуск сделать.

Это — совершенно, абсолютно разные плоскости. Есть великий Джонсон, который совмещал 200 и 400, но это — индивидуум, таких — единицы. Для остальных невозможно чисто практически это сделать.

Она просто бы не добежала. На этой эстафете Белоруссия проиграла в первой тройке метров 150-200. Если бы она побежала, то именно её бы обвинили в провале и врагом народа сделали.

И я хотел бы ещё раз подчеркнуть, Владимир Познер абсолютно правильно сказал, что именно из-за допинга наших спортсменов лишили флага и гимна России…

— Это дело — всё-таки сложное и неоднозначное. Допинг действительно имел место быть, но, с другой стороны, в большом профессиональном спорте он сейчас — практически повсеместно. На допинге спортсмены всех стран попались, а некоторым он официально разрешён. Просто здесь политика очень существенно примешалась.

— Мне чисто по-человечески жалко сестёр Авериных. Но то, что Ирина Винер устроила скандал, мне совершенно не нравится. Получается, что мы сами у себя воруем, а потом кричим, что нас обокрали. Конечно, имеет место быть и очень субъективное мнение судейства художественной гимнастики.

Всех денег Усманова не хватило бы, чтобы продавить эту систему и, допустим, получить вторую золотую медаль. Но почему так? — Потому что если мы так себя ведём в России, значит, и они могут украсть у нас первое место, как она говорит.

Ситуация в целом — действительно крайне тяжёлая. Это было в пандемию. Скрывают на федеральном уровне, что у одной нашей спортсменки, которая выступала в каратэ, утром брали анализ, и он оказался положительный. Её, конечно, отстранили.

Успехи спортсменов

Наши спортсмены в играх участвовали, но не представляли страну, а выступали под флагом Олимпийского комитета, под белым флагом с кольцами. Олимпийский комитет организовал процесс, но не готовил спортсменов, а только финансирует частично.

Низкий поклон — тренерам по видам спорта и самим спортсменам. Именно их заслуга в том, что они добились знаковых побед. Всего разыгрывалось в этом году 339 комплектов медалей. Наши спортсмены завоевали 71 медаль, в том числе 20 золотых. На предыдущей Олимпиаде в Рио было 306 комплектов. У нас тогда было 19 золотых медалей.

В лёгкой атлетике, конечно, я просто восхищён результатами результатами Маши Ласицкене, Анжелики Сидоровой, которые заняли первые места. Хотя я был очень напряжён. 196 она брала просто на автомате. С третьей попытки взяла, ей было крайне тяжело прыгать.

Поэтому получается, что опять мы успешно выступили, хотя без нашего флага и гимна. Недавно было интервью президента России Владимира Путина. И он ссылается, что это — политика.

Допинга проблемы

Я считаю, что никакой политики тут нет. Это — конкретно допинговая проблема. Глаза просто на это закрываются — просто шоры: мы ничего не видим.

Действительно, довольно часто поступает такая информация, но её стараются замалчивать, а надо наоборот — лучше всех проинформировать, чтобы такого не было.

Наш триатлонист Игорь Полянский попался. Он в личном зачёте на Олимпиаде занял 43 место, а в смешанной команде — 14 место. У нас такие моменты всплывают, что просто ужас.

Хотя понятно, что и у других такое тоже бывает. Англичане подвисли, что у Чиджинду Уджа (4х100) был обнаружен старин и S-23. Альсадик Мику — бег, Бахрейн. Беник Абрамян — ядро, Грузия. Марк Отиено — бег, Кения. Юлия Елистратова — Украина, эритропоэтин. И, конечно, Симона Байлз.

Вот уже такие случаи начинаются. Она снялась. Как бы бензин закончился, она якобы почувствовала страх. Это, конечно, только начало всей этой ситуации, потому что с этим у многих — просто катастрофа.