Депутат Бариев: "Наши ребята-олимпийцы — молодцы, а вот Минспорта явно недорабатывает"

Прошла Олимпиада. Настало время подводить итоги.

Один из главных вопросов, волнующих многих сегодня: а правильно ли российские спортсмены сделали, что на эту Олимпиаду поехали?

Сборная Россия финишировала на пятом месте в командном зачёте по золоту и на третьем по общему количеству наград.

Пятая позиция — это худшая позиция в отечественной истории.

Но 71 награда, общее количество наград, — это один из лучших показателей сборной, начиная с 2004 года.

Своим мнением в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru поделился член Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Государственной Думы Российской Федерации Марат Бариев.

— Начнём с того, правильно ли, что наши ребята проиграли? Мы проиграли по золотым медалям США, Китаю, Великобритании, которым мы проигрывали и в Лондоне в 2012 году, и в Рио в 2016 году. Но здесь ещё мы проиграли хозяевам Олимпийским игр — Японии.

Правильно ли сделали, что поехали, или неправильно? — Были разные мнения.

Часть людей была настроена, что не нужно ехать, что это позор, без флага, без гимна. Но я был убеждён — и до сих пор так считаю, а Олимпийские игры это подтвердили — наша страна, Олимпийский комитет и наши спортсмены поступили совершенно верно, поехав наперекор всем обстоятельствам.

Может быть, наши, скажем так, недруги и добивались, чтобы мы не поехали, но российские спортсмены поехали и выступили в этой сложной ситуации. И в этих условиях наши спортсмены завоевали 20 золотых медалей — это, кстати, столько же, сколько было завоёвано в Лондоне в 2012 году и это больше, чем в Рио-де-Жанейро в 2016 году — я считаю, что это достойное выступление.

— А как объяснить то, что в тех видах, где мы должны были брать медали, мы ничего не взяли? Например, в борьбе.

— В борьбе хорошее выступление. Мы взяли четыре золота.

Это мы в боксе взяли одно золото. Но это у нас уже типа традиции: было одно золото в Пекине, в Лондоне и в Рио.

— А как вы считаете, в каких видах мы провалились вообще?

— В гребле на байдарках и каноэ. Хуже, чем ожидалось, выступили в дзюдо. Мы привыкли быть чемпионами, а здесь — бронза.

Но спорт есть спорт — здесь ничего предугадать нельзя.

Командам было сложнее, чем одиночникам?

— В командных видах спорта мы не взяли ни одного золота, хотя финалов было достаточно: гандбол, волейбол, пляжный волейбол.

Какую роль в командных видах спорта играют флаг и гимн? Я понимаю, что у спортсменов, которые соревнуются одни, так сказать, в одиночных видах, несколько другая ситуация. Но у команды, наверное, фактор представления страны играет большую роль. Не это ли повлияло на то, что мы не завоевали в командных видах спорта ни одного золота?

— Может быть, какую-то роль это и сыграло, но я видел и чувствовал, что настраивать с точки зрения патриотизма спортсменов не приходилось. Они и так готовы были расшибиться в лепёшку ради победы. Все видели, как самоотверженно играли не только наши волейболисты, не только наши пляжные волейболисты, которые впервые вышли в финал и завоевали медаль в Олимпийских играх. Мы видели, как гандболистки… Да даже волейболисток, которые не прошли в полуфинал, кто может упрекнуть в нежелании бороться, отстаивать честь своей команды, своей страны?

Но мастерство или подготовка соперников, видимо, оказались на этот раз лучше, чем у нас.

— У меня всё же сложилось впечатление, что мы уступаем в психологической подготовке…

— Я с вами согласен, наверно, какие-то пробелы в подготовке есть. Сейчас после Олимпийских игр специалисты, естественно, всё это проштудируют, проработают, и будут сделаны выводы.

Но, с другой стороны, я напомню: на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году наши волейболисты вчистую проигрывали бразильцам, проиграли две партии, был матчбол в третьей партии, выиграли, потом выиграли четвёртую, пятую и стали чемпионами. То есть, ребята показали характер, выступили, то, что, вроде бы, уже нельзя спасти.

— Все говорят: "Санкции. Вот санкции нам подпортили". Действительно, в лёгкой атлетике у нас лимит: можно представить только десять спортсменов. Но в остальных видах спорта не такие жёсткие санкции. Не всё же мы должны списывать на санкции.

Мы давно не видим баскетболистов, футболистов на Олимпийских играх, ватерполистов, регбистов тоже нет, хоккеистов на траве. То есть, какие-то виды спорта мы проваливаем изначально.

Почему мы вот не можем представиться везде?

— Я думаю, что это недоработки Минспорта и соответствующих федераций. Они соответствующие должны сделать выводы и кардинально поменять свою позицию по подготовке олимпийских команд, потому что в Париже Олимпиада близка. Три года всего осталось до Парижа, и чтобы туда попасть, уже нужно вчера начать подготовку, чтобы опять не пролететь мимо Олимпиады.