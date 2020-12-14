Триумф "Краснодара": подведение итогов в Лиге чемпионов

Команда Мурада Мусаева успешно закончила выступления в Лиге чемпионов и прошла в лигу Европы. Последний матч "Краснодар" провел с "Челси" (1:1). О Выходе в лигу Европы стало известно после игры с "Ренном".

"Краснодар" расположился на третьей строчке в своей группе. "Быкам" удалось выиграть один матч у "Ренна", дважды сыграть вничью и трижды проиграть.

"Быки" стали единственным российским клубом, вышедшим в евровесну этого сезона.

Лидеры в группе с "Краснодаром" были очевидны: "Челси" не проиграл ни одного матча, а "Севилья" всего лишь раз оступилась в матче с англичанами.

Напомним, что английский клуб ведет беспроигрышную серию 14 матчей подряд: лидерство в ЛЧ и третье место в АПЛ.

Статистика выступлений в ЛЧ

Показатель "Ренн — Краснодар" "Краснодар — Челси" "Севилья — Краснодар" "Краснодар — Севилья" "Краснодар — Ренн" "Челси — Краснодар" Владение мячом 63% — 37% 29% — 71% 63% — 37% 40% — 60% 43% — 57% 64% — 36% Точность передач 85% — 75% 70% — 88% 87% — 77% 74% — 85% 74% — 82% 86% — 78% Удары 20 — 10 13 — 16 22 — 11 11 — 23 14 — 12 18 — 7 Удары в створ 7 — 3 4 — 7 11 — 4 4 — 8 3 — 5 5 — 2 Угловые 3 — 2 6 — 4 6 — 4 1 — 3 10 — 7 6 — 2

Лучший матч "Краснодара" по показателям ударов, угловых и владения мячом — дома с "Ренном".

История выступлений "Краснодара"

За шесть игр "быки" смогли реализовать один из самых красивых голов, показать уверенность в нападении и контратаках.

Хронология выступлений "Краснодара" в групповом этапе ЛЧ 2020/21:

"Ренн — Краснодар" (1:1);

"Краснодар — Челси" (0:4);

"Севилья — Краснодар" (3:2);

"Краснодар — Севилья" (1:2);

"Краснодар — Ренн" (1:0);

"Челси — Краснодар" (1:1).

В первом матче с французским "Ренном" защитник Кристиан Рамирес отличился красивым голом с дальней дистанции.

🙏🏻 Мощный удар Рамиреса из-за штрафной и счёт снова равный. 📺 Смотрите Лигу чемпионов в мультитрансляции на #МАТЧПРЕМЬЕР!

💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r

📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/WSww4wAEnV — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2020

Однако у "быков" не получилась их привычная смелая игра из-за кадровых проблем.

В первом разгромном матче с англичанами "Краснодар" сыграл хорошо только первый тайм. Об этом же сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции:

"Играли дисциплинированно в первом тайме, хоть не создали много моментов".

В первой игре с "Севильей" Магомед Шапи забил один из самых красивых голов. Идеальное исполнение штрафного. Вратарь "Севильи" Томаш Вацлик даже не пошевелился.

ВОТ ОН! ВОТ! Фирменный штрафной от Шапи 🤩 «Краснодар», продолжай 💚https://t.co/WwXhqbO6Xm pic.twitter.com/ArqQWebAM5 — Матч ТВ (@MatchTV) November 4, 2020

После матча "Севилья — Краснодар" тренер испанцев Хулен Лопетеги рассказал журналистам, что "Севилья" заслуженно выстрадала победу.

В ответном матче "Краснодара" с испанским клубом "быки" создали отличную комбинацию, которая закончилась удачным прострелом Вандерсона.

Ольссон отдал Вандерсону на удобную ногу, а бразилец прошил ударом сразу троих 🔥🔥🔥 Вперед, парни. Нужен еще один гол 💪https://t.co/X5u8E1InU7 pic.twitter.com/e8HU65VlVr — Матч ТВ (@MatchTV) November 24, 2020

В решающем матче с "Ренном" команда Мусаева выглядела отлично: был сильнейший состав, сохранился любимый стиль игры через короткие пасы, хавбеки перемещались в центр обороны, был высокий темп и много прессинга.

Единственным моментом и ключевым голом отличился форвард Маркус Берг. Швед поставил корпус, не потерял равновесие и забил гол, который вывел "быков" в лигу Европы.

Берг включил свой суперкорпус, оттеснил защитника и воткнул мимо вратаря Ну можешь же, Маркус! 🥳https://t.co/QVU9Om3tzC pic.twitter.com/63jov85Vfc — Матч ТВ (@MatchTV) December 2, 2020

Ответный матч с "Челси" получился более уверенным. Реми Кабелла стал автором единственного гола "Краснодара", пробив точным ударом в угол.

После матча капитан "Краснодара" Александр Мартынович назвал результат удовлетворительным. Защитник также отметил, что команде не хватило хладнокровия на чужой половине поля.

Причины проигрышей в ЛЧ

Проблемы "Краснодара" в матчах с "Ренном":

1. Кадровые проблемы из-за травм в первом матче. Евгений Марков и Кабелла сдали сомнительные тесты на коронавирус, а Виктор Классон получил мышечную травму.

2. Не реализованный стиль команды. Из-за потерь "Краснодар" играл через длинные передачи и медленным прессингом.

3. Разрывы между линиями. Французы были намного быстрее и точнее в передачах: 85% против 75% в первом матче и 82% против 74% в ответной встрече.

В матчах с "Севильей"

1. Плохой контроль соперника. Ближе к концовке матчей команда Мусаева прижималась к собственной штрафной. В ответной игре Кристоффер Олссон и Юрий Газинскийприжимались к штрафной из-за чего подарили гол хавбеку "Севильи" Ивану Ракитичу.

2. Плохая реализация. "Краснодар" атаковал через подбор мяча и его продвижение вперед, но не было строго построенных или продуманных атак.

В матчах с "Челси":

1. Короткая скамья запасных. "Краснодару" некем усилить состав через замены.

2. Отставание по физике. В первом разгромном матче "Краснодар" опустил руки на 75-й минуте. В ответном матче в концовке встречи "быки" играли через контратаки.

Тем не менее сильные стороны "Краснодара" — это фирменный стиль игры, контратакующий футбол и умение плотно прессинговать в начале матчей.

По подсчетам журналистов, "Краснодар" получит около 26-27 миллионов евро за групповой этап ЛЧ, плюс бонусы. В сумму входят: выплаты за участие (около 15 миллионов евро), деньги за рейтинг (6,65 миллиона евро), бонусы за результаты (4,5 миллиона евро) и ТВ-трансляции (150 тысяч евро).