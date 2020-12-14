Триумф "Краснодара": подведение итогов в Лиге чемпионов

Команда Мурада Мусаева успешно закончила выступления в Лиге чемпионов и прошла в лигу Европы. Последний матч "Краснодар" провел с "Челси" (1:1). О Выходе в лигу Европы стало известно после игры с "Ренном".
"Краснодар" расположился на третьей строчке в своей группе. "Быкам" удалось выиграть один матч у "Ренна", дважды сыграть вничью и трижды проиграть.
"Быки" стали единственным российским клубом, вышедшим в евровесну этого сезона.
Лидеры в группе с "Краснодаром" были очевидны: "Челси" не проиграл ни одного матча, а "Севилья" всего лишь раз оступилась в матче с англичанами.
Напомним, что английский клуб ведет беспроигрышную серию 14 матчей подряд: лидерство в ЛЧ и третье место в АПЛ.
|
Показатель
|
"Ренн — Краснодар"
|
"Краснодар — Челси"
|
"Севилья — Краснодар"
|
"Краснодар — Севилья"
|
"Краснодар — Ренн"
|
"Челси — Краснодар"
|
Владение мячом
|
63% — 37%
|
29% — 71%
|
63% — 37%
|
40% — 60%
|
43% — 57%
|
64% — 36%
|
Точность передач
|
85% — 75%
|
70% — 88%
|
87% — 77%
|
74% — 85%
|
74% — 82%
|
86% — 78%
|
Удары
|
20 — 10
|
13 — 16
|
22 — 11
|
11 — 23
|
14 — 12
|
18 — 7
|
Удары в створ
|
7 — 3
|
4 — 7
|
11 — 4
|
4 — 8
|
3 — 5
|
5 — 2
|
Угловые
|
3 — 2
|
6 — 4
|
6 — 4
|
1 — 3
|
10 — 7
|
6 — 2
Лучший матч "Краснодара" по показателям ударов, угловых и владения мячом — дома с "Ренном".
За шесть игр "быки" смогли реализовать один из самых красивых голов, показать уверенность в нападении и контратаках.
Хронология выступлений "Краснодара" в групповом этапе ЛЧ 2020/21:
В первом матче с французским "Ренном" защитник Кристиан Рамирес отличился красивым голом с дальней дистанции.
🙏🏻 Мощный удар Рамиреса из-за штрафной и счёт снова равный.
📺 Смотрите Лигу чемпионов в мультитрансляции на #МАТЧПРЕМЬЕР!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2020
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/WSww4wAEnV
Однако у "быков" не получилась их привычная смелая игра из-за кадровых проблем.
В первом разгромном матче с англичанами "Краснодар" сыграл хорошо только первый тайм. Об этом же сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции:
"Играли дисциплинированно в первом тайме, хоть не создали много моментов".
В первой игре с "Севильей" Магомед Шапи забил один из самых красивых голов. Идеальное исполнение штрафного. Вратарь "Севильи" Томаш Вацлик даже не пошевелился.
ВОТ ОН! ВОТ! Фирменный штрафной от Шапи 🤩
«Краснодар», продолжай 💚https://t.co/WwXhqbO6Xm pic.twitter.com/ArqQWebAM5— Матч ТВ (@MatchTV) November 4, 2020
После матча "Севилья — Краснодар" тренер испанцев Хулен Лопетеги рассказал журналистам, что "Севилья" заслуженно выстрадала победу.
В ответном матче "Краснодара" с испанским клубом "быки" создали отличную комбинацию, которая закончилась удачным прострелом Вандерсона.
Ольссон отдал Вандерсону на удобную ногу, а бразилец прошил ударом сразу троих 🔥🔥🔥
Вперед, парни. Нужен еще один гол 💪https://t.co/X5u8E1InU7 pic.twitter.com/e8HU65VlVr— Матч ТВ (@MatchTV) November 24, 2020
В решающем матче с "Ренном" команда Мусаева выглядела отлично: был сильнейший состав, сохранился любимый стиль игры через короткие пасы, хавбеки перемещались в центр обороны, был высокий темп и много прессинга.
Единственным моментом и ключевым голом отличился форвард Маркус Берг. Швед поставил корпус, не потерял равновесие и забил гол, который вывел "быков" в лигу Европы.
Берг включил свой суперкорпус, оттеснил защитника и воткнул мимо вратаря
Ну можешь же, Маркус! 🥳https://t.co/QVU9Om3tzC pic.twitter.com/63jov85Vfc— Матч ТВ (@MatchTV) December 2, 2020
Ответный матч с "Челси" получился более уверенным. Реми Кабелла стал автором единственного гола "Краснодара", пробив точным ударом в угол.
Гол Реми Кабелла.
📺 Лига чемпионов в онлайне на #МАТЧПРЕМЬЕР— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 8, 2020
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/xO39YZu1G6
После матча капитан "Краснодара" Александр Мартынович назвал результат удовлетворительным. Защитник также отметил, что команде не хватило хладнокровия на чужой половине поля.
Проблемы "Краснодара" в матчах с "Ренном":
1. Кадровые проблемы из-за травм в первом матче. Евгений Марков и Кабелла сдали сомнительные тесты на коронавирус, а Виктор Классон получил мышечную травму.
2. Не реализованный стиль команды. Из-за потерь "Краснодар" играл через длинные передачи и медленным прессингом.
3. Разрывы между линиями. Французы были намного быстрее и точнее в передачах: 85% против 75% в первом матче и 82% против 74% в ответной встрече.
В матчах с "Севильей"
1. Плохой контроль соперника. Ближе к концовке матчей команда Мусаева прижималась к собственной штрафной. В ответной игре Кристоффер Олссон и Юрий Газинскийприжимались к штрафной из-за чего подарили гол хавбеку "Севильи" Ивану Ракитичу.
2. Плохая реализация. "Краснодар" атаковал через подбор мяча и его продвижение вперед, но не было строго построенных или продуманных атак.
В матчах с "Челси":
1. Короткая скамья запасных. "Краснодару" некем усилить состав через замены.
2. Отставание по физике. В первом разгромном матче "Краснодар" опустил руки на 75-й минуте. В ответном матче в концовке встречи "быки" играли через контратаки.
Тем не менее сильные стороны "Краснодара" — это фирменный стиль игры, контратакующий футбол и умение плотно прессинговать в начале матчей.
По подсчетам журналистов, "Краснодар" получит около 26-27 миллионов евро за групповой этап ЛЧ, плюс бонусы. В сумму входят: выплаты за участие (около 15 миллионов евро), деньги за рейтинг (6,65 миллиона евро), бонусы за результаты (4,5 миллиона евро) и ТВ-трансляции (150 тысяч евро).
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