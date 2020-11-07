Запрет квалификационного режима двигателей в F1: мнения пилотов

В 2021 году представители FIA планируют серьезно усложнить жизнь командам F1, запретив специальные настройки двигателей для квалификации. По словам генерального секретаря FIA, Питера Байера, в 2021 команды будут обязаны использовать те же настройки, что и для гонки. Что думают об этом пилоты?

Шарль Леклер, Ferrari

"Предстоящий запрет FIA на использование более мощных режимов работы двигателей является для нас положительным моментом. Наша скорость на прямых неплоха, и у нас в принципе не было никаких особенных настроек для квалификаций по сравнению с гонкой. Честно говоря, не думаю, что нововведение сильно повлияет на нас", — отметил Леклер.

Себастьян Феттель, Ferrari

"Давайте подождем и посмотрим, что произойдет. Думаю, все в итоге упрется в простой факт: что вы можете и не можете сделать с мотором. Например, если в нем есть какие-то заранее спланированные особенности, которые позволяют проехать определенное количество километров с большей мощностью и большей нагрузкой, то новости не слишком приятные. Но, как и сказал Шарль, конкретно на нас решение FIA особо не повлияет", — согласился Феттель.

Льюис Хэмильтон, Mercedes

"Этот шаг не был для команды неожиданным, поскольку очевидно, что FIA планируют в том числе "замедлить" нас. Но сомневаюсь, что нововведение принесет желаемый результат: наши специалисты сработали просто невероятно и силовая установка сейчас просто фантастическая", — сообщил Хэмильтон.

Лэнс Стролл, Racing Point

"F1 — это работа на максимуме и для машины, и для ее двигателя. Я думаю, все мы желаем, чтобы и производители двигателей, и команды работали на пределе возможностей. Не думаю, что такие нововведения можно назвать приятными", — поделился мнением Стролл.

Джордж Рассел, Williams

"Я был разочарован, узнав о решении FIA. Думаю, что у каждого производителя двигателей есть стимул для квалификации. И когда вы находитесь в машине с минимальным объемом топлива и максимально настроенным на быстрый круг двигателем, вы извлекаете из своей попытки максимум — это очень захватывающе", — отметил Пассел.

Кевин Магнуссен, Haas

"Чем выше мощность, тем выше конкурентоспособность, это очевидно. Если бы позволяла надежность, мы бы использовали двигатель в максимальном режиме постоянно. Также изменение мощности меняет траекторию — смещаются, например, точки входа в поворот. И если оставить всего один режим двигателей, то пилоты просто станут меньше выезжать для практики — но это пока лишь моя догадка, посмотрим, как все будет", — рассказал Магнуссен.