Испанский футбол: скандалы продолжаются

В любом спорте разгораются конфликты разного характера. Самая большая проблема — коррупция и договорные матчи. Независимо от класса лиги функционеры находят поводы и объяснения договорным матчам.

Еще весной прошлого года громко поднималась тема договорных матчей в Испании. СМИ регулярно говорили о скандалах, связанных с коррупцией и опубликовали в мае материал, где говорилось о задержании спортсменов.

Как оказалось, 11 человек уличили в мошенничестве. Среди виновных не только футболисты, но и сотрудники футбольного клуба "Уэска". Стоит признаться, что следствие проявило не просто настойчивость, но и смекалку в расследовании.

Следственный процесс

Первым делом следствие переключилось на вторую лигу Испании — сегунду. Это произошло по нескольким причинам. Во-первых, увеличилось количество просмотров матчей второго дивизиона, а, во-вторых, резко повысились суммы ставок на матчи сегунды.

Расследование длилось почти один год. За это время была проведена масштабная проверка качества работы испанских футбольных клубов. Вскоре следствие вышло на "Уэску". Вообще ожидалось, что следственный процесс закончится ничем, но специалисты обратили внимание на несколько нюансов.

"Уэска" считается достаточно слабым клубом для первой лиги — Ла лиги, но средним для сегунды. В сезоне 2017/2018 команде из Арагона удалось выйти в первый дивизион с удивительным везением. Следователи начали проверять работу букмекерских контор. Связав резкое повышение ставок на "Уэску", где были достаточно большие суммы, и выход в Ла лигу, специалисты заподозрили неладное и отправились в сам клуб.

Проанализировав историю выплат букмекерских контор, следователи нашли организацию, которая приняла свыше десяти ставок на сумму в 620 тысяч евро. Средняя сумма ставки в сегунде около 40 тысяч евро, а здесь более полумиллиона.

Позже выяснилось, что контора, где принималась такая большая сумма, находилась на Украине. В деле были замешаны и другие букмекерские компании, но находились они в Азии. То есть, все денежные потоки проходили через другие страны, и это логично, потому что так себя пытаются защитить клубы.

Ла лига помогла следствию

Руководство первой испанской лиги заявило о факте мошенничества, позвонив в полицию. Далее началось новое расследование, где был замешан бывший футболист "Реала" Рауль Браво.

Как выяснилось позже, Браво был главой целой группировки, которая управляла договорными матчами. Вероятно, Браво мог отвечать и за транзакции из иностранных букмекерских контор и передачу информации между клубами. Кроме Браво были и другие лица, привлеченные к ответственности. В основном это были футболисты, завершившие карьеру.

Схема договорных матчей

Следствие показало, что в Испании была действительно рабочая, но сложная схема договорных матчей. Выяснилось, что для реализации мошеннической схемы нужен надежный и авторитетный человек.

Практика показывает, что договорные матчи реже всего происходят в середине сезона. Это невыгодно, потому что в этом периоде у клубов самый плотный график. Поэтому чаще всего договорные матчи организуются либо в начале, либо в конце сезона.

Главными участниками проданных матчей становятся капитаны команд и опытные футболисты. Игроки к ним прислушиваются, а это позволяет проще организовать договорные игры. При этом не исключено, что половина команды вообще не будет знать о деле.

В январе 2020 года Ла лига заподозрила "Осасуну" в договорном матче. Об этом говорит быстрый рост сумм ставок в букмекерских конторах. Расследование будет продолжаться, и, скорее всего, дело дойдет до суда.

Способы борьбы с договорными матчами

В Ла лиге реализован специальный отдел, занимающийся безопасностью матчей. Он активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя информацию о транзакциях букмекеров.

Ла лига использует систему, которая может отслеживать коэффициенты ставок на матчи. При значительном скачке коэффициентов следствие может заморозить счета букмекеров и начать расследование.

Ситуация в испанском футболе плачевная. Следствие продолжает работать над делом испанских клубов, используя систему отслеживания коэффициентов букмекеров. Остается надеяться, что в скором времени ситуация разрешится, а количество договорных матчей снизится. Для этого правоохранительным органам придется проделать большую работу и опросить много опытных спортсменов.