Эксперт: общество должно требовать у властей уменьшить число мигрантов

Почему нанимать большое количество неквалифицированных гастарбайтеров выгоднее, чем закупить хорошую технику; как мигранты снижают общий уровень жизни местного населения; какие иностранные рабочие нужны России на самом деле, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов.

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— Есть определённые сферы, где нам не обойтись без мигрантов. Насколько такая зависимость критична для России?

— Мне не нравится тенденция увеличения миграционных потоков. Минтруд говорит, что нам надо ещё 3,5 млн гастарбайтеров. Но когда пытаются махнуть рукой на демографию внутри страны и решить вопрос депопуляции за счёт завоза мигрантов, это в корне неверно.

Ещё важно, кого мы приглашаем в нашу страну.

Огромное количество низкоквалифицированных мигрантов отрицательно влияет на общее благосостояние жителей, потому что если вы пытаетесь содержать максимальное количество людей на минимальных зарплатах с минимальными социальными гарантиями, вы в целом по стране понижаете социальные стандарты и уровень зарплат.

И сверхэксплуатация мигрантов — это тоже неправильно, это ухудшение социальных стандартов для населения.

Наоборот, нам надо приглашать самых лучших специалистов, в том числе в тех сферах, где не хватает отечественных специалистов, и пусть они готовят российские кадры, которые смогут принять эстафету.

К сожалению, мы имеем дело с бухгалтерским подходом в худшем смысле этого слова, когда вы смотрите на лист бумаги: "Так, у нас с демографией плохо, давайте-ка заткнём все дыры мигрантами, чтобы по цифрам у нас всё было хорошо". Это подход стратегически опасный. Он не решает ключевой проблемы — обеспечения нормального уровня жизни населения нашей страны и нормального демографического роста.

— Заявления о потребности в миллионах мигрантов говорят о том, что некие силы в правительстве лоббируют коммерческие проекты. Понятно, что если платить курьерам больше, то стоимость заказа будет выше. Если платить строителям больше, то насколько вырастет стоимость жилья?

— Надо убирать коррупционную составляющую. Она тоже закладывается в стоимость.

На массовом завозе низкоквалифицированной рабочей силы кормятся полукриминальные структуры и российская бюрократия, которая не должна на этом кормиться, потому что это называется "коррупция".

Простой пример. Если через полгода после того, как вы уложили огромным количеством низкоквалифицированной рабочей силы плитку, она у вас пошла волнами, то вы понимаете, насколько это плохо делается. При этом каждый раз выделяется бюджет на то, чтобы переложить плитку заново. Но ведь есть технологии, когда плитка укладывается не сотней человек с лопатами, а более долговечно и за счёт современной техники.

Если приходится перекладывать плитку два раза в год, то вам действительно, вместо того чтобы купить хорошую технику, выгоднее выстраивать схемы с низкоквалифицированной рабочей силой.

Поэтому в каких-то сферах мы не обойдёмся без мигрантов в ближайшее время. Просто надо, чтобы:

это не заменяло решения демографических вопросов и повышения социальных стандартов для местного населения;

приезжали более квалифицированные рабочие;

те, кто не знает русский язык безупречно, не погружен в нашу культуру, проходили бы через системную работу по интеграции мигрантов.

Кстати, у губернаторов есть отличные полномочия по урегулированию миграционных потоков через количество и стоимость патентов, выдаваемых мигрантам. Например, в Калининградской области в ряде сфер запрещено привлекать мигрантов, только жителей региона. Надо спрашивать с региональной власти, каким образом она обеспечивает рост экономики и при этом соблюдает интересы местных жителей. Если бюрократ может затыкать демографические дыры мигрантами, он не будет заботиться о местном населении. Это бюрократическая логика. Поэтому если бюрократия понимает, что не всегда можно мигрантами заткнуть демографические дыры, она немного лучше заботится о местных жителях.

Обществу необходимы механизмы давления на региональную и федеральную власть в тех фундаментальных вопросах, которые нас касаются. Социальные стандарты, демография — это важнейшие вопросы.