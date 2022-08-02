Баннер с обезьяной за 500 тыс. долларов из NFT-коллекции показали на Арбате

Больше половины произведений искусства из топовой NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club является собственностью уникальных владельцев. Один из объектов из коллекции обезьян был бесплатно показан на Арбате. Размещение баннера с ее изображением было организовано отечественным криптоблогером Азамом Ходжаевым. Эксперты заявляют, что стоимость данного арт-объекта составляет полмиллиона долларов. Всего коллекция насчитывает около 10 тысяч NFT.

Скучающие обезьяны

Bored Ape Yacht Club — первая коллекция цифровых произведений искусства, созданная на блокчейне Ethereum. Каждый невзаимозаменяемый токен особенный и приобретается единожды собственником за крипту. Проект впервые был запущен в апреле 2021 года. Все арт-объекты были куплены в течение первых суток со старта торгов.

Сейчас предметы из коллекции можно приобрести исключительно у собственников коллекции. Стоимость обезьян постоянно растет. Например, картину под названием "Solid Gold" недавно продали за рекордные 1080,69 ETF.

Почти 6,5 тысяч "скучающих" обезьян на данный момент скрыты своими обладателями. Хотя некоторые правообладатели начинают постепенно открывать тайну своих объектов. Недавно американский рэпер Эминем поставил свою обезьянку на фото профиля в соцсетях. Как было сказано выше, Азам Ходжаев разместил свою картину на баннере в самом центре российской столицы.

Среди обладателей обезьянок из NFT-коллекции множество знаменитых персон, включая

Джимми Фэллона,

Джастина Бибера,

Снуп Догга,

Тимбалэнда,

Шакила О'Нила и других знаменитостей.

Первым российским обладателем арт-предмета стал отечественный криптоблогер Азам Ходжаев.

Стоит отметить, что владельцы токенов покупают не только картину, но и исключительную возможность состоять в закрытом клубе. В него входят только обладатели "скучающих обезьян". Члены клуба имеют ряд привилегий, включая право собственности и возможность коммерческого использования предметов NFT-коллекции.

Метавселенные и объекты виртуальной реальности

Область цифровых NFT-объектов за последние годы начала особенно активно развиваться. Метавселенные и объекты виртуальной реальности, включая цифровые арт-объекты, стали уникальными коллекционными предметами. Эксперты строят прогнозы о большом будущем метавселенных. И отличные показатели Bored Ape Yacht Club только доказывают верность этих прогнозов.

В начале торгов предметы из коллекции были выставлены за 0,08 Ethereum. Сейчас цена одной такой картины достигает около полумиллиона долларов.

NFT-технология на пространстве виртуальной реальности выполняет роль альтернативы традиционному авторскому праву в живописи. Именно благодаря этому большой спрос на коллекцию проявили знаменитости. Ведь покупка цифровых арт-объектов — это инвестиции в будущее.

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