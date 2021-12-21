Топ-5 уникальных идей для новогодних праздников

Новый год — идеальное время для обновлений, новых начинаний. Как часто мы себе говорим: "все, после новогодних праздников я начну новую жизнь". Так вот, хорошая новость — Новый год наступит уже через 10 дней. Самое время для того, чтобы приобретать новые, здоровые привычки, будь то прогулки на свежем воздухе или чтение книг по философии. Новый год — это отправная точка для воплощения в жизнь бесконечных возможностей. А мы вам подскажем, с чего можно начать.

Идеи для новогодних праздников

Кто на новенькое!

Новые увлечения или прогулки по необычным местам не только сделают жизнь богаче и насыщеннее, но и улучшат ваше настроение. Можно, например, прогуляться в праздники по парку в вашем городе, в котором вы никогда не были, попробуйте новую позу в йоге или просто послушайте непривычную для вас музыку.

Киномарафон

Создайте незабываемые воспоминания, положив начало новой семейной традиции. Устройте в один из новогодних вечеров киномарафон из лучших новогодних фильмов. Проявите фантазию и обыграйте задумку. Например, можно сделать симпатичную гирлянду в виде билетов в кино.

Дорожное сафари

Если же вы не любите отмечать новогодние праздники дома, то можно отправиться в путешествие. Конечно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы на отдых за пределами квартиры, но все же если вы являетесь счастливым обладателем надежного автомобиля, то новогодний road trip станет настоящим спасеньем от домашнего плена. Тем более автопутешествия — тренд наступающего года. Можно запастись всем необходимым и отправиться в поисках приключений.

Если вы рассчитываете на романтичную поездку со второй половинкой, то можно поехать в заснеженный город на Неве. Автотрасса М10, конечно, не без сюрпризов, но для опытного водителя российские дороги не должны стать препятствием, тем более все компенсируется романтичными видами из окна авто на заснеженные леса. Если же вы путешествуете с детьми, то можно отправиться в гости к Деду Морозу в Великий Устюг или к Снегурочке в Кострому. Дети будут в восторге от таких захватывающих сказочных приключений.

Книжный клуб

Если же вы хотите интеллектуальных развлечений в новогодние праздники, то начните читать новую книгу, а чтобы не было шансов на побег, можно устроить виртуальный книжный клуб, пригласив присоединиться друзей по интересам.

Дневник для будущего

Найдите время, чтобы записать планы на предстоящий новый год. Попробуйте подход "больше этого / меньше того", не забудьте про причины, чтобы помочь себе довести задуманное до конца.

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