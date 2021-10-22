Женщина-босс вызывает у мужчин шок и агрессию

В первобытном обществе гендерные роли были чётко распределены: мужчина — добытчик, женщина — хранительница семейного очага. В наши дни мы порой пытаемся соответствовать этим ролям, а порой избегаем их. Но иногда наш выбор не осознан — его определяют законы эволюционного развития, сделавшие нас такими, какие мы есть. Возьмём, к примеру, ситуацию, когда вы мужчина, а ваш шеф — женщина.

Имитация собеседования

Группа социологов из университета Боккони в Милане (Италия) во главе с нашей бывшей соотечественницей Екатериной Нечаевой попросила несколько дюжин студентов обоего пола одного из американских университетов сыграть в игру, имитирующую попытку устройства на работу с помощью компьютерного тестирования. По условиям участникам предстояло выбить максимально высокий "оклад" во время "собеседования".

Собеседование проводил "менеджер отдела кадров". В одних случаях это был мужчина, в других — женщина.

После каждого "собеседования" перед добровольцами выводили на мониторе ряд слов и выражений и просили запомнить максимальное их количество. Дело в том, что чем беспокойнее и уязвимее человек себя чувствует, тем больше он склонен запоминать слова с негативной эмоциональной окраской.

Агрессия и уязвимость

Оказалось, что если роль "менеджера" играла дама, студенты мужского пола в среднем требовали более высокую зарплату (что является признаком агрессии), при этом они проявляли больше "симптомов" уязвимости. Если же собеседование проводил мужчина, то требуемый оклад снижался в среднем на пять тысяч долларов, а тесты со словами не указывали на повышенное чувство страха или дискомфорта.

Что же касается студенток, то результаты были одинаковы независимо от того, какого пола оказывался "менеджер". При этом их зарплатные запросы обычно были ниже, чем у студентов-мужчин.

От стереотипов никуда не деться

По мнению исследователей, этот феномен связан с тем, что традиционно в сознании мужчин женщина и служебная карьера — понятия несовместимые.

Даже если женщина действительно хороший специалист и руководитель, коллеги и подчинённые мужского пола всё равно будут относиться к ней предвзято.

Сам факт необходимости подчиняться представительнице слабого пола вызывает у мужчин неприятие, что приводит к душевному дискомфорту и проявлениям агрессии, пусть и скрытой.

Так что, какими бы цивилизованными мы себя ни считали, наследие далёкого прошлого никуда не делось. И, пусть подсознательно, но мы ещё долго будем находиться во власти гендерных стереотипов, как бы ни стремились от них избавиться.

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