Депутат Госдумы: инновационный бетон может не подойти для дорог в России

В научном издании Magazine of Civil Engineering в этом году были опубликованы результаты исследования российских специалистов. Им удалось создать бетон, способный проводить электричество.

В процессе производства нового материала инженеры заменили часть бетона на отходы:

энергетической промышленности,

обработки гранита.

Данная инновация позволила специалистам получить бетон, действительно выделяющийся среди всех видов бетона на российском рынке, поскольку новый сорт:

самый экономичный,

самый экологичный.

Кроме того, углеродные наночастицы действуют как центры кристаллизации в процессе застывания смеси, благодаря чему материал становится менее водопроницаемым. Инженеры провели испытания электропроводного бетона и установили, что он на 35 % прочнее, чем образцы, изготовленные по ГОСТу.

Из всего вышесказанного напрашивается вывод, что инновационный российский бетон можно использовать при строительстве тротуаров, гаражей, парковок. Но насколько этот вариант окажется жизнеспособным? Насколько вообще перспективна данная технология? С этими вопросами "Правда.Ру" обратилась к депутату Госдумы, члену Комитета Госдумы по транспорту Александру Васильеву.

Дело не в технологиях

Депутат Госдумы Александр Васильев сразу отметил, что мало просто разработать хорошую технологию. Главное — найти для неё правильное применение:

"Любой труд изобретателя нуждается в колоссальном количестве дополнительных шагов, для того чтобы его работа смогла найти широкое применение, чтобы мы с вами смогли увидеть результаты этого труда в реальной жизни. Например, на дорогах, тротуарах, стенах зданий, если говорить в данном случае про бетон".

Васильев сообщил, что за те без малого десять лет, которые провёл в Госдуме, он видел много инновационных разработок, представленных различными компаниями.

"Есть технологии, которые были придуманы уже более тридцати лет назад, и они себя вроде бы неплохо зарекомендовали, но, к сожалению, невозможно для них найти реальное применение. Дело не в некоем лобби (некоторым гражданам кажется, что оно существует, чтобы не пустить что-то хорошее в реальную жизнь), а просто в силу того, что система работы с этими материалами иногда бывает очень сложной и трудоёмкой".

Александр Васильев объяснил, что для принятия окончательного решения по претворению в жизнь любого изобретения нужно учитывать многие факторы. В частности, если говорить об инновационном бетоне, следует:

убедиться в том, что он эффективнее ныне существующих вариантов;

выполнить различные бюрократические требования.

"Нужно не только раскладывать процесс изготовления бетона на стоимость изначальных материалов, из которых он сделан, но и понимать, что надо пройти все этапы стандартизации, чтобы данный материал был разрешён к применению и отвечал требованиям безопасности дорожного движения, регламентам Таможенного союза".

Шипы против бетона

Депутат Васильев согласен с тем, что в России ещё очень много дорог нуждается в нанесении твёрдого покрытия — асфальта или бетона. При этом он подчеркнул:

"Мы, к сожалению, очень мало используем бетона при строительстве тротуаров, дорог в городах, хотя это реально окупается. Бетон стоит немного дороже, чем асфальт, но зато его долговечность примерно в 5-10 раз больше, чем у обычного асфальта, потому что битум со временем испаряется, и асфальт разваливается. В итоге каждые четыре года автодороги нужно асфальтировать заново. Тогда как бетонные дороги служат по тридцать, а то и по сорок лет, выдерживают большие нагрузки".

В то же время, несмотря на очевидные плюсы, у бетонного покрытия, по словам А. Васильева, есть два серьёзных недостатка.

"Во-первых, если вдруг понадобится менять коммуникации, бетон сложнее раскопать и распилить, чем асфальт. Во-вторых, бетон не выдерживает шипованных шин — на дороге быстро образуются колеи".

Васильев рассказал, что на участке М-4 госкомпании "Автодор" от Москвы до Каширы бетонная часть дороги за два года пришла в негодность, образовалась колея. Дорога была сделана по немецким технологиям. Когда немцы приехали, они сказали, что у них такого нет, потому что в Германии шипы запрещены. Аналогичное правило действует в Белоруссии на Минской кольцевой автодороге — 2.

"У нас шипы используют очень часто. И это реально большая проблема для Москвы, где городские службы чистят и вылизывают асфальт в любой части столицы, для того чтобы никто даже не подумал ездить на шипах, но тем не менее все ездят. Поэтому надо соотносить с реалиями не только бюрократическими, но и жизненными. Люди у нас ездят на шипованных автомобилях. Их пока не запретили, и не знаю, сможем ли запретить вообще. Понятно, что виноваты климатические условия и снежные дороги".