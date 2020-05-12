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Автор Наталия Красовская

Как выжить в потоке негатива

Общество

Пандемия коронавируса продолжает менять нашу жизнь, и все понимают, что "как раньше" уже никогда не будет. О том, как пережить смену приоритетов, извлечь из этого пользу для себя и не попасться на удочку манипуляторов всех статей беседуем с политическим психологом, кандидатом психологических наук Наталией Красовской.

Совет психолога: Как пережить самоизоляцию?

— Самоизоляция призвана сохранить наше физическое здоровье, но все чаще эксперты говорят о том уроне, который при этом наносится нашей психике. С чем это, на ваш взгляд, связано в первую очередь?

— Сейчас люди со всех сторон слышат, что всё пропало: всё закрывается, все потеряют работу, умрут от голода, работу школ отменят и наши дети останутся на дистанционном образовании. Вишенка на торте — слухи, что эпидемия никогда не закончится и из семи млрд населения Земли останется лишь один.

По сути мы все сейчас буквально отравлены негативной информацией. Нормально существовать, когда такой поток негатива подрывает психику, просто невозможно. В буре отрицательных эмоций, раздражения, отчаяния и ощущения беспомощности принимать адекватные решения невозможно.

А последствия своих неверных решений, которые разворачивают жизнь на 180 градусов, зачастую приходится разгребать куда дольше и с большими сложностями, чем если бы вы вообще ничего не делали с целью исправить ситуацию для себя лично.

Задача — прекратить информационную интоксикацию

— Реально ли сохранить присутствие духа в это сложное время и сберечь свое психическое здоровье?

— В первую очередь нужно научиться защищаться от окружающего негатива, принять изменения и адаптироваться к ситуации, причем не пытаясь себя ломать, а увеличивая свою гибкость восприятия.

Есть такое понятие — психогигиена. И первое, что нужно сделать в ее рамках — это ограничить поток непрофессиональной негативной информации, особенно эмоционально насыщенной. Там, где избыточные эмоции — там всегда манипуляции.

Это может быть и некая индивидуальная попытка затащить в собственное пространство отчаяния: "пусть тебе будет так же больно, как и мне". Но также вы можете стать жертвой профессиональной атаки: сейчас повсеместно распространено сталкивание в эмоции с целью расшатать социальное пространство в рамках информационной военной кампании, которая, и об этом обязательно надо помнить, не прекращалась ни на миг. Ни то, ни другое нам совершенно не нужно.

Поэтому выберите 2-3 надежных источника информации, которыми вы или ваши друзья-профессионалы пользовались длительное время, и которым вы хотя бы относительно можете доверять, и получайте информацию только оттуда. Остальные источники решительно отсеките. Ваша задача — прекратить информационную интоксикацию и снизить эмоциональный фон.

Создаем базу для выживания

— Можно не смотреть телевизор и не проверять соцсети, однако плохие новости окружают нас повсюду: доходы сокращаются, дети отстают от школьной программы, самоизоляция все никак не заканчивается….

— Это так, и ваша задача — четко разграничить, что именно является для вас реальными проблемами, а не тем, что подсказали вам эмоции.

  • Вы действительно потеряли работу?
  • Или вас перевели на удаленку, что дается вам весьма непросто, или на неполную занятость?
  • Или доходы снизились, но пока на то, чтобы свести концы с концами при сниженном потреблении хватает?

Проведите точный учет своих доходов и расходов, определите точные суммы, которые вам необходимы для физического выживания: питание, медикаменты, услуги ЖКХ. Хватило? Значит, у вас остался "скелет", на который "мясо" вы нарастите, как только адаптируетесь. Не хватило? Тогда ищем дополнительные источники: тщательно изучаем, на какие меры социальной поддержки, пособия, льготы вы можете рассчитывать. Суммы там небольшие, но наша задача сейчас — создать базу для выживания. Проанализируйте, какими навыками вы обладаете, которые позволят хотя бы немного подработать, пусть это будет временная поддержка семейного бюджета, хоть и не самая приятная и хорошо оплачиваемая. Самое главное — перестать умирать в своем воображении, отставить в сторону негативные эмоции.

Не пытайтесь спрятаться от негатива

— А как можно вообще избавить себя от негативных эмоций? Есть ли для этого какие-то методики.

— Избавляться от негативных эмоций как раз не надо. Внезапно оптимистом стать невозможно. Более того, в психологии есть понятие "токсичная позитивность", которая обозначает преувеличенно оптимистичное отношение к жизни, отрицание всех событий и действий, которые могут спровоцировать отрицательные эмоции. Однако, игнорирование плохого нас от него не избавляет. Весь отрицаемый вами негатив будет копиться и, в конечном итоге, все равно вырвется наружу.

К слову, ученые доказали, что подавление отрицательных эмоций в дальнейшем приводит к депрессии. Поэтому будьте честны с собой: ситуация действительно сложная и неоднозначная. Все, в чем в таких обстоятельствах на самом деле нуждается каждый из нас, — это почувствовать, что он не одинок, и его опыт не исключителен.

Все это переживает в той или иной мере каждый из нас, поэтому не пытайтесь спрятаться за картинками с котятами и мемами про коронавирус — говорите с близкими о том, что действительно вас волнует, давайте им свою эмоциональную поддержку и подпитывайтесь эмоционально сами. Постепенно двигайтесь от режима выживания к режиму нормальной жизни, которую вы себе обязательно обеспечите, как только адаптируетесь к ситуации. Главное — эмоционально выздороветь и понять, что жизнь продолжается, и тогда, по окончанию кризисного периода, вы выйдете из ситуации победителем.

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Темы негатив психология самоизоляция наталия красовская
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