Как выжить в потоке негатива

Пандемия коронавируса продолжает менять нашу жизнь, и все понимают, что "как раньше" уже никогда не будет. О том, как пережить смену приоритетов, извлечь из этого пользу для себя и не попасться на удочку манипуляторов всех статей беседуем с политическим психологом, кандидатом психологических наук Наталией Красовской.

Совет психолога: Как пережить самоизоляцию?

— Самоизоляция призвана сохранить наше физическое здоровье, но все чаще эксперты говорят о том уроне, который при этом наносится нашей психике. С чем это, на ваш взгляд, связано в первую очередь?

— Сейчас люди со всех сторон слышат, что всё пропало: всё закрывается, все потеряют работу, умрут от голода, работу школ отменят и наши дети останутся на дистанционном образовании. Вишенка на торте — слухи, что эпидемия никогда не закончится и из семи млрд населения Земли останется лишь один.

По сути мы все сейчас буквально отравлены негативной информацией. Нормально существовать, когда такой поток негатива подрывает психику, просто невозможно. В буре отрицательных эмоций, раздражения, отчаяния и ощущения беспомощности принимать адекватные решения невозможно.

А последствия своих неверных решений, которые разворачивают жизнь на 180 градусов, зачастую приходится разгребать куда дольше и с большими сложностями, чем если бы вы вообще ничего не делали с целью исправить ситуацию для себя лично.

Задача — прекратить информационную интоксикацию

— Реально ли сохранить присутствие духа в это сложное время и сберечь свое психическое здоровье?

— В первую очередь нужно научиться защищаться от окружающего негатива, принять изменения и адаптироваться к ситуации, причем не пытаясь себя ломать, а увеличивая свою гибкость восприятия.

Есть такое понятие — психогигиена. И первое, что нужно сделать в ее рамках — это ограничить поток непрофессиональной негативной информации, особенно эмоционально насыщенной. Там, где избыточные эмоции — там всегда манипуляции.

Это может быть и некая индивидуальная попытка затащить в собственное пространство отчаяния: "пусть тебе будет так же больно, как и мне". Но также вы можете стать жертвой профессиональной атаки: сейчас повсеместно распространено сталкивание в эмоции с целью расшатать социальное пространство в рамках информационной военной кампании, которая, и об этом обязательно надо помнить, не прекращалась ни на миг. Ни то, ни другое нам совершенно не нужно.

Поэтому выберите 2-3 надежных источника информации, которыми вы или ваши друзья-профессионалы пользовались длительное время, и которым вы хотя бы относительно можете доверять, и получайте информацию только оттуда. Остальные источники решительно отсеките. Ваша задача — прекратить информационную интоксикацию и снизить эмоциональный фон.

Создаем базу для выживания

— Можно не смотреть телевизор и не проверять соцсети, однако плохие новости окружают нас повсюду: доходы сокращаются, дети отстают от школьной программы, самоизоляция все никак не заканчивается….

— Это так, и ваша задача — четко разграничить, что именно является для вас реальными проблемами, а не тем, что подсказали вам эмоции.

Вы действительно потеряли работу?

Или вас перевели на удаленку, что дается вам весьма непросто, или на неполную занятость?

Или доходы снизились, но пока на то, чтобы свести концы с концами при сниженном потреблении хватает?

Проведите точный учет своих доходов и расходов, определите точные суммы, которые вам необходимы для физического выживания: питание, медикаменты, услуги ЖКХ. Хватило? Значит, у вас остался "скелет", на который "мясо" вы нарастите, как только адаптируетесь. Не хватило? Тогда ищем дополнительные источники: тщательно изучаем, на какие меры социальной поддержки, пособия, льготы вы можете рассчитывать. Суммы там небольшие, но наша задача сейчас — создать базу для выживания. Проанализируйте, какими навыками вы обладаете, которые позволят хотя бы немного подработать, пусть это будет временная поддержка семейного бюджета, хоть и не самая приятная и хорошо оплачиваемая. Самое главное — перестать умирать в своем воображении, отставить в сторону негативные эмоции.

Не пытайтесь спрятаться от негатива

— А как можно вообще избавить себя от негативных эмоций? Есть ли для этого какие-то методики.

— Избавляться от негативных эмоций как раз не надо. Внезапно оптимистом стать невозможно. Более того, в психологии есть понятие "токсичная позитивность", которая обозначает преувеличенно оптимистичное отношение к жизни, отрицание всех событий и действий, которые могут спровоцировать отрицательные эмоции. Однако, игнорирование плохого нас от него не избавляет. Весь отрицаемый вами негатив будет копиться и, в конечном итоге, все равно вырвется наружу.

К слову, ученые доказали, что подавление отрицательных эмоций в дальнейшем приводит к депрессии. Поэтому будьте честны с собой: ситуация действительно сложная и неоднозначная. Все, в чем в таких обстоятельствах на самом деле нуждается каждый из нас, — это почувствовать, что он не одинок, и его опыт не исключителен.

Все это переживает в той или иной мере каждый из нас, поэтому не пытайтесь спрятаться за картинками с котятами и мемами про коронавирус — говорите с близкими о том, что действительно вас волнует, давайте им свою эмоциональную поддержку и подпитывайтесь эмоционально сами. Постепенно двигайтесь от режима выживания к режиму нормальной жизни, которую вы себе обязательно обеспечите, как только адаптируетесь к ситуации. Главное — эмоционально выздороветь и понять, что жизнь продолжается, и тогда, по окончанию кризисного периода, вы выйдете из ситуации победителем.