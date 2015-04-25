День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
Международный день интеллектуальной собственности
Православный календарь
День памяти святой мученицы Фомаиды Египетской (умерла в V веке).
День Фомаиды. День Финаиды.
Она считается укротительницей блудных страстей.
Появляются первые весенние цветы (при теплой весне появляются раньше). Зеленеет малина. Появляются всходы щавеля (но может быть и раньше).
Огородники поливают (если сухо) зеленый лук.
26 апреля 1908 года в Москве произошло последнее крупное наводнение.
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26 апреля 1933 года в Германии создана тайная полиция — Гестапо. После прихода к власти нацистов ее созданием руководил Герман Геринг, бывший тогда министром внутренних дел Пруссии. Аналогичные мероприятия были проведены в Баварии и других землях Германии главой СС Генрихом Гиммлером. Год спустя пост главы Гестапо занял Гиммлер. С 1936 года руководителем Гестапо стал Генрих Мюллер. Деятельность данной силовой службы нацистов не регламентировалась никакими законами.
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26 апреля 1934 года Вячеслав Молотов подписал постановление союзного Совнаркома о переводе Академии наук СССР из Ленинграда в Москву.
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26 апреля 1964 года в результате объединения африканских республик Танганьики, Занзибара и Пембы образовано новое государство — Объединенная Республика Танзания.
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26 апреля 1966 года в Ташкенте произошло мощное землетрясение, сила которого превысила 8 баллов, а эпицентр располагался прямо под центром города. По официальным данным, пострадали около 160 человек, а без крова остались более 300 тысяч.
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26 апреля 1986 года произошла страшная авария на Чернобыльской атомной электростанции. Авария стала крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофой.
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Чаепития в Академии: чернобыльский ад 1986-го
Не забыть уроки ядерных катастроф
Чаепития в Академии: Синдром Чернобыля
26 апреля 1990 года председателем исполкома Моссовета назначен Юрий Лужков. В июне следующего года он станет вице-мэром столицы, премьером правительства Москвы, а в 1992 — мэром города.
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26 апреля 1994 года американские ученые из Национальной лаборатории им. Ферми представили доказательства того, что ими обнаружен последний, шестой кварк (Top или t-кварк), охота за которым велась в течение 20 лет.
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26 апреля 1798 года родился Эжен Делакруа, знаменитый французский художник.
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26 апреля 1812 года родился Альфред Крупп, сын Фридриха Круппа. Он не только развил дело отца, но даже удостоился прозвища "пушечный король".
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26 апреля 1874 года родилась Инесса Арманд, большевичка, близкий друг Ленина.
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Жена вождя: Крупская в окружении соперниц
Восьмое марта: Женский праздник или женский обман?
26 апреля 1894 года родился Рудольф Гесс, заместитель Гитлера по партии, военный преступник.
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26 апреля 1897 года родилась Ольга Чехова, актриса. В 1922 году она уехала из СССР и поселилась в Германии. Кинокарьера артистки продвигалась успешно, так что пришедшие к власти нацисты присваивают ей звание государственной актрисы. Звезда начинает общаться с самым верхом "рейха" — Гитлером, Герингом и другими. В 1945 году, после победы, ее увозят на допросы в Москву, но скоро разрешают вернуться в Германию. Это породило множество версий о том, что Чехова была давним агентом советских спецслужб.
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26 апреля 1813 года скончался Михаил Кутузов (Голенищев-Кутузов), великий русский полководец, генерал-фельдмаршал.
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26 апреля 1865 года умер Джон Уилкс Бут, американский актер, убийца президента Линкольна.
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26 апреля 1997 года скончался Валерий Ободзинский, легендарный певец, звезда 60-х и 70-х годов прошлого века. Помните: "Эти глаза напротив"…
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Многие артисты в РФ выступили против СВО и столкнулись с отменой концертов.