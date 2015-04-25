26 апреля: Гестапо и Чернобыльская трагедия

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26 апреля

День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

Международный день интеллектуальной собственности

Православный календарь

День памяти святой мученицы Фомаиды Египетской (умерла в V веке).

Народная традиция

День Фомаиды. День Финаиды.

Она считается укротительницей блудных страстей.

Появляются первые весенние цветы (при теплой весне появляются раньше). Зеленеет малина. Появляются всходы щавеля (но может быть и раньше).

Огородники поливают (если сухо) зеленый лук.

События

26 апреля 1908 года в Москве произошло последнее крупное наводнение.

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26 апреля 1933 года в Германии создана тайная полиция — Гестапо. После прихода к власти нацистов ее созданием руководил Герман Геринг, бывший тогда министром внутренних дел Пруссии. Аналогичные мероприятия были проведены в Баварии и других землях Германии главой СС Генрихом Гиммлером. Год спустя пост главы Гестапо занял Гиммлер. С 1936 года руководителем Гестапо стал Генрих Мюллер. Деятельность данной силовой службы нацистов не регламентировалась никакими законами.

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26 апреля 1934 года Вячеслав Молотов подписал постановление союзного Совнаркома о переводе Академии наук СССР из Ленинграда в Москву.

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26 апреля 1964 года в результате объединения африканских республик Танганьики, Занзибара и Пембы образовано новое государство — Объединенная Республика Танзания.

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26 апреля 1966 года в Ташкенте произошло мощное землетрясение, сила которого превысила 8 баллов, а эпицентр располагался прямо под центром города. По официальным данным, пострадали около 160 человек, а без крова остались более 300 тысяч.

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26 апреля 1986 года произошла страшная авария на Чернобыльской атомной электростанции. Авария стала крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофой.

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26 апреля 1990 года председателем исполкома Моссовета назначен Юрий Лужков. В июне следующего года он станет вице-мэром столицы, премьером правительства Москвы, а в 1992 — мэром города.

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26 апреля 1994 года американские ученые из Национальной лаборатории им. Ферми представили доказательства того, что ими обнаружен последний, шестой кварк (Top или t-кварк), охота за которым велась в течение 20 лет.

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Дни рождения

26 апреля 1798 года родился Эжен Делакруа, знаменитый французский художник.

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26 апреля 1812 года родился Альфред Крупп, сын Фридриха Круппа. Он не только развил дело отца, но даже удостоился прозвища "пушечный король".

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26 апреля 1874 года родилась Инесса Арманд, большевичка, близкий друг Ленина.

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Восьмое марта: Женский праздник или женский обман?

26 апреля 1894 года родился Рудольф Гесс, заместитель Гитлера по партии, военный преступник.

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26 апреля 1897 года родилась Ольга Чехова, актриса. В 1922 году она уехала из СССР и поселилась в Германии. Кинокарьера артистки продвигалась успешно, так что пришедшие к власти нацисты присваивают ей звание государственной актрисы. Звезда начинает общаться с самым верхом "рейха" — Гитлером, Герингом и другими. В 1945 году, после победы, ее увозят на допросы в Москву, но скоро разрешают вернуться в Германию. Это породило множество версий о том, что Чехова была давним агентом советских спецслужб.

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Скорбные даты

26 апреля 1813 года скончался Михаил Кутузов (Голенищев-Кутузов), великий русский полководец, генерал-фельдмаршал.

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26 апреля 1865 года умер Джон Уилкс Бут, американский актер, убийца президента Линкольна.

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26 апреля 1997 года скончался Валерий Ободзинский, легендарный певец, звезда 60-х и 70-х годов прошлого века. Помните: "Эти глаза напротив"…

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