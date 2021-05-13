Андрей Бриг: в современном шоу-бизнесе очень много пошлости

Может ли музыкант пробиться без денег, почему сложно петь джаз и что не так с современным шоу-бизнесом, рассказал ведущему "Правды.ру” Сергею Каргашину певец, лауреат международных музыкальных фестивалей и конкурсов, участник "Славянского базара”, лауреат национальной премии "Виктория-2020” Андрей Бриг.

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Сложный джаз

— У тебя два сольных альбома. Уже третий подходит. Как ты выбираешь песни? У тебя недавно записана новая песня "Золотые мосты". Может быть, про неё расскажешь?

— Можно рассказывать о любых песнях, поскольку все песни мне близки. Выбираю я песню, наверное, душой. То есть логика здесь не работает. Она либо "заходит" — это на сленге, либо не "заходит". Авторы мне показывают. Я смотрю. Если что-то ёкнуло — всё, беру. Если с натяжкой ёкает — ещё могу подумать, а если не ёкает, я честно говорю: "Мимо, ребят".

Песня "Золотые мосты" "зашла" мне сразу. Она объединяющая людей, чувства, любовь, смысл жизни. Она хорошо "заходит" на открытиях, закрытиях. Автором слов является Любовь Воропаева. Николай Архипов написал музыку. Записывали мы ее долго, потому что я не мог никак войти в состояние нужное. Записали только с третьего раза. Получилась достойная вещь. Мне за нее ни капельки не стыдно. Мы на нее потом сняли клип. У него уже 300 тысяч просмотров на YouTube.

— Ты выступал на фестивале "Юрмала-шансон".

— Да, в прошлом году я тоже планировал ехать, его перенесли из-за пандемии. Я выступал там в 2017 году. Фестивалю уже 15-16 лет. Собирает он всегда полный "Дзинтари". Я надеюсь, что в этом году в августе я туда попаду. Там собираются артисты шансон, эстрада.

Мы поем для русскоязычного населения, которое там живет. Они все очень ждут этого.

— Ты поешь шансон, эстраду. А твое отношение к джазу какое?

— Это сложные отношения. Я занимался джазом полгода, осваивал техники и пытался петь в ансамблях. Но понял, что это не мое. Несмотря на вроде бы стиль разбитной, она нереально сложная, потому что ты должен абсолютно всё слышать, понимать гармонии, интервалы все слышать. Это музыка для определенного контингента.

Это был полезный опыт, но сложный. Даже у меня было порядка пяти песен. Сейчас я, наверное, помню только одну, могу ее спеть, если требуется. Но опыт очень позитивный был, потому что у меня были преподаватели из Гнесинки, Питера.

Был даже один преподаватель американец. С ним заниматься — это что-то из ряда вон выходящее, потому что у них всё по-другому: техника, дыхание. У меня было с ним десять занятий, но они были очень продуктивные.

Съемки клипа на песню "Золотые мосты" .

Нет денег — нет песен

— Шнур в "Голосе" был в жюри. Его спросили: "Почему победители шоу "Голос” потом бесследно пропадают?" Он сказал: "У них нет песен". Но я считаю, что он слукавил. Почему песен нет? Потому что нет материального ресурса.

— Потому что нет просто денег, да. Чтобы купить, записать песню, сделать аранжировку, раскрутить ее, требуется много денег. И если их нет, то либо ты их зарабатываешь, либо одалживаешь, либо ищешь продюсера. Ты можешь петь, но без денег, к сожалению, сложно пробиться.

— То есть, если родится в недрах России новый Шаляпин, но у него не будет продюсера, денег, мы о нем никогда не узнаем?

— Ему нужно будет очень постараться пробиться. Всё равно за время своего творчества ты обрастаешь связями. Потому что помимо денег нужны влиятельные знакомства, которые тебя определят на большие сцены, телевидение. Но это всё приобретается со временем. Ты просто поднимаешься, поднимаешься…

— Но время играет против артиста, потому что годы уходят. Пока ты штурмуешь бастионы, чтобы пробиться на большой экран, можно упустить своё время.

— Можно, да. Но, если судьбой предначертано, то появятся спонсор, связи, телевидение, Кремль, "Крокус", и будет всё хорошо.

— У тебя лично есть спонсор?

— Спонсора у меня нет, потому что я параллельно занимаюсь еще бизнесом, и зарабатываю сам. И это песня моя. То есть у меня все права на использование. Иначе не получится ничего. Я занимаюсь бизнесом с 19 лет. И мне дает это возможность заниматься шоу-бизнесом и покупать песни.

— Твое впечатление о современном шоу-бизнесе?

— Единственное, что мне не нравится в современном шоу-бизнесе, — это очень много пошлости стало. Это отталкивает.

Очень много некачественной музыки. И то, что это люди слушают (на сленге — "пипл хавает"), меня расстраивает и удручает.

Да, я понимаю, что мы двигаемся вперед, но нужно сохранять канву. А сейчас над музыкой делают такое, что волосы дыбом встают. А в остальном мы сильно шагнули вперед даже относительно советского времени:

в инструментах,

аранжировках,

текстах.

Андрей Бриг и Ольга Скиженок

Народный гимн

— А как ты относишься к англоязычной музыке, которой много у нас в эфире?

— Замечательно отношусь. Если говорить откровенно, она всё-таки более профессиональная музыка. То есть более профессиональный инструментал, гармонии. Это не российские гармонии, потому что у нас пишут однотипно. Несмотря на разносторонность мелодий, всё равно у нас есть определенные правила. А за рубежом музыка более открытая, богатая. Просто мы разные люди, потому что мы страна минорная.

— Почему-то на наших музыкальных конкурсах предпочитают петь на английском песни. Это тебя не задевает?

— Задевает. Потому что я патриот своей страны, и хочется видеть наши песни, а не английские, не американские. Но шоу-бизнес за рубежом более глобальный, поэтому он сюда влез и здесь будет; естественно, мы будем ориентироваться на западную культуру.

Но всё равно нужно сохранять русскую культуру, нашу эстраду формировать. Но более профессионально это делать.

— В 2016 году, во вторую годовщину присоединения Крыма к России ты там много выступал, и у тебя был дуэт с крымской певицей Ольгой Скиженок. Песня называлась "Крым — Россия навсегда". Эта песня очень популярна в Крыму, стала народным гимном, можно сказать.

— Она гимном стала, а я был ее первым исполнителем. Мы тогда взорвали Крым этой песней, потому что она звучала на телевидении, по радио.

За пять лет она стала неформальным народным гимном Крыма, благодаря тому, что народ её подхватил, начал петь на праздниках.