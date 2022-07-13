Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Шлионская

Российские учёные занимаются лечением фобий с помощью виртуальной реальности

Наука » Технологии

По данным ВОЗ, около 10-15% населения Земли страдают теми или иными фобиями. И это только в явной форме. А скрытые страхи есть, наверное, почти у каждого жителя планеты.

Российские учёные занимаются лечением фобий с помощью виртуальной реальности

Часто человек не в состоянии преодолеть своих "тараканов" самостоятельно и вынужден обращаться за помощью к специалистам. Но традиционные методики подходят далеко не всем. И тогда на помощь может прийти виртуальная реальность.

Прожить страх

Причины страхов чаще всего связаны с какими-то детскими травмами и переживаниями. Ребёнок когда-то потерялся в толпе и теперь боится находиться среди большого скопления людей. Неудачно сделал доклад в школе — и в зрелом возрасте избегает публичных выступлений. В детстве человека запирали в наказание в тёмной кладовке — в итоге он боится темноты и не может находиться в тесном помещении. Кого-то пугали чудовищами — и он боится, например, пауков…

Работают со страхами по-разному. Но принцип один — заставить пациента пережить травмирующую ситуацию и выйти из неё без потерь.

Например, на приёме психолог или психотерапевт может попросить подробно рассказать о ситуации, которая вызывает страх, или вообразить её. Допустим, если пациент боится высоты, ему предлагают представить, что он смотрит вниз с крыши небоскрёба. Но не у всех такое богатое воображение. В таком случае специалист может дать "домашнее задание" — подняться на крышу высотного здания, заговаривать на улице с незнакомыми людьми, выступить перед большой аудиторией (если речь идет о каких-то социальных фобиях).

Инсценировка или симуляция?

Однако, не всегда удаётся получить доступ в нужное место, а опыт вынужденных контактов с незнакомцами может сам по себе оказаться травмирующим. Некоторые считают, что подобные инсценировки вообще ставят под сомнение профессионализм экспертов. А что если подобрать более безопасные варианты управления фобиями? Одним из таких вариантов может быть виртуальная симуляция.

Российский центр VR-технологий "КиберХаб" разработал стартап PsyTech VR. Он включает онлайн-платформу и виртуальный контент со сценариями лечения самых распространенных фобий.

Пока программа работает только с пятью фобиями: акрофобия (страх высоты), арахнофобия (страх перед пауками), клаустрофобия (страх замкнутого пространства), никтофобия (страх темноты) и аэрофобия (страх перед авиаперелётами).

Во время сеансов пациент надевает на себя виртуальные очки и пользуется специальным оборудованием. К нему прикрепляют датчики, фиксирующие уровень стресса на основании таких параметров, как пульс, потоотделение, частота дыхания, ширина кровеносных сосудов.

Все сценарии прописаны на четырёх уровнях. Скажем, если сценарий посвящён аэрофобии, симуляция начинается с приезда такси, которое должно отвезти пациента в аэропорт. При этом, по радио или телевизору передают новости о надвигающей грозе. Следующий этап — нахождение в здании аэропорта. Далее — уже салон самолёта. Всё максимально достоверно. Объявляется взлёт, раздаётся гудение двигателя. Начинается гроза, "герою" предстоит пережить состояние турбулентности, он видит вспышки молний, слышит раскаты грома… Перелёт в штормовых условиях имитируется полностью, вплоть до благополучной посадки.

Если человек боится пауков, он надевает VR-очки и заходит в комнату, где находится членистоногое. Задача пациента — приблизиться к виртуальному насекомому и осмотреть его со всех сторон.

Снизить уровень тревожности

Каждый раз по окончании очередного сеанса человека расспрашивают о его психическом состоянии, оценивают показания датчиков. В норме с каждым новым сеансом уровень страха должен снижаться. Может, он и не исчезнет совсем, но хотя бы должен ослабнуть.

"В результате неоднократного повтора ситуаций в виртуальной реальности у пациента вырабатывается условный рефлекс с "противоположным знаком”: связь между фобической ситуацией и реакцией страха разрывается, и эти обстоятельства начинают всё больше ассоциироваться с ощущением непринуждённости и спокойствия, — комментирует член Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инна Мальцева. — Тревоги и страхи утихают, а затем полностью исчезают".

Предварительные исследования показали, что уровень эффективности тревожных расстройств посредством VR-терапии на 30% выше, чем при использовании традиционных методов. К тому же, значительную роль здесь играет фактор конфиденциальности.

Не все люди готовы делиться своими переживаниями с посторонними, даже если речь идет о психотерапевте, либо у них просто нет денег на "живые" консультации. А сетевая платформа позволяет проводить сеансы терапии самостоятельно, без участия специалиста.

Разработчики PsyTech VR не собираются останавливаться на достигнутом.

"Мы планируем расширить список фобий, — рассказывает руководитель проекта Иван Андреев, — добавим в него страх огня, воды, грозы, собак, укусов, стихийных бедствий, страх перед лесом, а также очень распространенный сейчас страх публичных выступлений".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мозг и страх
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Владимир Губарев
Темы наука психология
Новости
Медведев: "Донбасс отстроился после Великой Отечественной, и сейчас возродится"
Песков указал на отсутствие консенсуса по поводу транзита в Калининград
Житель Новосибирска убил свою жену прямо во дворе дома, на глазах соседей
Экс-глава нацбезопасности США признался в участии в подготовке госпереворотов
Врач Коваль: солнцезащитные очки помогут избежать ожога роговицы в тёплую погоду
ВСУ бьют разными боеприпасами по городам для снижения эффективности ПВО
Клинцевич: обстрелять Новую Каховку Киеву приказали иностранные кураторы
Ходарёнок: американские РСЗО HIMARS годятся лишь для медийной картинки
Леонков: РФ не может просто уничтожить спутники США, отправляющие данные Киеву
Астропсихолог Лозанчич: в полнолуние не следует выяснять отношения
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: ВС РФ пропустили удар HIMARS по Новой Каховке из-за военной хитрости ВСУ

Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.

Кнутов: ВС РФ пропустили удар HIMARS по Новой Каховке из-за военной хитрости ВСУ
В МИД РФ пообещали "болезненный ответ" на западные санкции против России
Политика. Новости и аналитика
В МИД РФ пообещали "болезненный ответ" на западные санкции против России
Мир. Новости мира
SCMP: США обошли Россию в игре великих держав с помощью Украины
Силовые структуры
Алёхин: ВСУ удалось обстрелять Белгород из-за нанесения массированного удара
Игорь Латунский Ветеран КГБ Марин: книги про разведчиков — чушь собачья Игорь Латунский Любовь Степушова Случай в Судаке: защищая участника СВО, не стоит уподобляться украинским фашистам Любовь Степушова Александр Трубин Таджикистан попытается урегулировать конфликт в Афганистане при помощи переговоров Александр Трубин
Силовые структуры
Подоляка: русские разнесут польскую армию — так закончится СВО
Силовые структуры
Владимир Зеленский рассчитывает победить РФ в СВО руками поляков
Алёхин предложил создать "Батальон Самообороны" из пленных боевиков ВСУ
Мир. Новости мира
Алёхин предложил создать "Батальон Самообороны" из пленных боевиков ВСУ
Последние материалы
Марочко об ударе ВСУ по Луганску: подлая и фашистская тактика
Арестович подтвердил удар ВСУ по Луганску с помощью РСЗО HIMARS
Пушилин: американские власти не связывались с Донецком по поводу наёмников
Леонков: у союзных сил профессионализм растёт, а у ВСУ падает
Пушилин: РСЗО Himars существенно не меняют ситуацию на фронте для ВСУ
МО: ВКС России уничтожили 350 военных ВСУ на судостроительном заводе в Николаеве
"Все в порт": Беглов, возможно, придумал новую коррупционную схему
Врач: потребление мяса и бобовых помогает бороться с депрессией
Шафран: украинским конфликтом США убивают свою страну
ВС РФ ликвидировали группу диверсантов из Киева в Харьковской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников