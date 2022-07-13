Российские учёные занимаются лечением фобий с помощью виртуальной реальности

По данным ВОЗ, около 10-15% населения Земли страдают теми или иными фобиями. И это только в явной форме. А скрытые страхи есть, наверное, почти у каждого жителя планеты.

Часто человек не в состоянии преодолеть своих "тараканов" самостоятельно и вынужден обращаться за помощью к специалистам. Но традиционные методики подходят далеко не всем. И тогда на помощь может прийти виртуальная реальность.

Прожить страх

Причины страхов чаще всего связаны с какими-то детскими травмами и переживаниями. Ребёнок когда-то потерялся в толпе и теперь боится находиться среди большого скопления людей. Неудачно сделал доклад в школе — и в зрелом возрасте избегает публичных выступлений. В детстве человека запирали в наказание в тёмной кладовке — в итоге он боится темноты и не может находиться в тесном помещении. Кого-то пугали чудовищами — и он боится, например, пауков…

Работают со страхами по-разному. Но принцип один — заставить пациента пережить травмирующую ситуацию и выйти из неё без потерь.

Например, на приёме психолог или психотерапевт может попросить подробно рассказать о ситуации, которая вызывает страх, или вообразить её. Допустим, если пациент боится высоты, ему предлагают представить, что он смотрит вниз с крыши небоскрёба. Но не у всех такое богатое воображение. В таком случае специалист может дать "домашнее задание" — подняться на крышу высотного здания, заговаривать на улице с незнакомыми людьми, выступить перед большой аудиторией (если речь идет о каких-то социальных фобиях).

Инсценировка или симуляция?

Однако, не всегда удаётся получить доступ в нужное место, а опыт вынужденных контактов с незнакомцами может сам по себе оказаться травмирующим. Некоторые считают, что подобные инсценировки вообще ставят под сомнение профессионализм экспертов. А что если подобрать более безопасные варианты управления фобиями? Одним из таких вариантов может быть виртуальная симуляция.

Российский центр VR-технологий "КиберХаб" разработал стартап PsyTech VR. Он включает онлайн-платформу и виртуальный контент со сценариями лечения самых распространенных фобий.

Пока программа работает только с пятью фобиями: акрофобия (страх высоты), арахнофобия (страх перед пауками), клаустрофобия (страх замкнутого пространства), никтофобия (страх темноты) и аэрофобия (страх перед авиаперелётами).

Во время сеансов пациент надевает на себя виртуальные очки и пользуется специальным оборудованием. К нему прикрепляют датчики, фиксирующие уровень стресса на основании таких параметров, как пульс, потоотделение, частота дыхания, ширина кровеносных сосудов.

Все сценарии прописаны на четырёх уровнях. Скажем, если сценарий посвящён аэрофобии, симуляция начинается с приезда такси, которое должно отвезти пациента в аэропорт. При этом, по радио или телевизору передают новости о надвигающей грозе. Следующий этап — нахождение в здании аэропорта. Далее — уже салон самолёта. Всё максимально достоверно. Объявляется взлёт, раздаётся гудение двигателя. Начинается гроза, "герою" предстоит пережить состояние турбулентности, он видит вспышки молний, слышит раскаты грома… Перелёт в штормовых условиях имитируется полностью, вплоть до благополучной посадки.

Если человек боится пауков, он надевает VR-очки и заходит в комнату, где находится членистоногое. Задача пациента — приблизиться к виртуальному насекомому и осмотреть его со всех сторон.

Снизить уровень тревожности

Каждый раз по окончании очередного сеанса человека расспрашивают о его психическом состоянии, оценивают показания датчиков. В норме с каждым новым сеансом уровень страха должен снижаться. Может, он и не исчезнет совсем, но хотя бы должен ослабнуть.

"В результате неоднократного повтора ситуаций в виртуальной реальности у пациента вырабатывается условный рефлекс с "противоположным знаком”: связь между фобической ситуацией и реакцией страха разрывается, и эти обстоятельства начинают всё больше ассоциироваться с ощущением непринуждённости и спокойствия, — комментирует член Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инна Мальцева. — Тревоги и страхи утихают, а затем полностью исчезают".

Предварительные исследования показали, что уровень эффективности тревожных расстройств посредством VR-терапии на 30% выше, чем при использовании традиционных методов. К тому же, значительную роль здесь играет фактор конфиденциальности.

Не все люди готовы делиться своими переживаниями с посторонними, даже если речь идет о психотерапевте, либо у них просто нет денег на "живые" консультации. А сетевая платформа позволяет проводить сеансы терапии самостоятельно, без участия специалиста.

Разработчики PsyTech VR не собираются останавливаться на достигнутом.

"Мы планируем расширить список фобий, — рассказывает руководитель проекта Иван Андреев, — добавим в него страх огня, воды, грозы, собак, укусов, стихийных бедствий, страх перед лесом, а также очень распространенный сейчас страх публичных выступлений".

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